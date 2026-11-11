Mil empleos en inglés, 300 becas y 15 empresas en un día: exportadores de Guatemala impulsan feria laboral

Agexport organiza la feria laboral de centros de contacto con más de mil plazas de empleo en Guatemala. (Agexport)

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La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) organizará el 19 de noviembre la segunda Call Center Job Fair 2026, una feria que pondrá a disposición más de 1.000 empleos en inglés y 300 becas de formación para quienes busquen incorporarse a la industria de Contact Center y BPO en Guatemala.

La actividad reunirá a 15 compañías del sector en el parqueo anexo de Combex-im, situado en la 15 calle 10-28, colonia Aurora I, zona 13 de la Ciudad de Guatemala. La jornada se desarrollará entre las 8:00 y las 15:00, según informó el Sector de Contact Center & BPO de Agexport.

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Los asistentes podrán recorrer los espacios de las empresas, conocer las vacantes disponibles y entregar sus postulaciones. La convocatoria se dirige tanto a personas con dominio del inglés como a quienes requieren formación para alcanzar el nivel solicitado por los empleadores.

Las empresas buscarán personal con inglés desde un nivel de 70%

Para aplicar a los puestos de trabajo, los candidatos deberán acreditar un dominio de inglés de 70% o más. Las oportunidades estarán concentradas en servicios de atención al cliente, soporte, procesos empresariales y otras áreas vinculadas con la operación de los centros de contacto.

Quince empresas del sector de Contact Center y BPO recibirán postulaciones directas durante la jornada. (Agexport)

Entre las compañías que participarán figuran Everise, Alorica, Allied Global, 24/7.AI, Sling Shot by Pronto BPO, HCL Tech, TELUS Digital, IDT Guatemala, VXI, Conduent, Capgemini, Concentrix, KIVO, Lean Solutions Group y Atento.

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La feria forma parte de los esfuerzos de la industria exportadora para ampliar la vinculación laboral en un sector que demanda personal bilingüe. Los postulantes tendrán la posibilidad de acercarse directamente a los reclutadores y conocer los requisitos de cada empresa durante el encuentro.

La convocatoria no incluye cifras salariales ni montos expresados en quetzales. Por ese motivo, no corresponde realizar conversiones a dólares dentro de la información difundida sobre el evento.

Habrá 300 becas para quienes todavía no cumplan con el requisito de idioma

Las personas que no alcancen el nivel de inglés exigido para las vacantes podrán solicitar una de las 300 becas de inglés para la empleabilidad.

El programa cuenta con el respaldo del Programa Trabajo Decente de la Unión Europea, mediante la subvención Empleabilidad, Emprendimiento y Empresarialidad, que ejecuta Agexport.

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El evento se llevará a cabo en el parqueo anexo de Combex-im en la zona 13 de la capital de 8:00 a 15:00 horas. (Agexport)

Para optar por este beneficio, los aspirantes deberán ser mayores de edad, contar con título de diversificado y demostrar al menos 25% de dominio de inglés hablado, escrito y leído. También deberán tener disponibilidad de horario y acceso a internet.

La capacitación se impartirá en dos modalidades. La primera será Finishing School, un curso intensivo que funcionará de 7:30 a 16:30. La segunda será After Work English Program, con cuatro horas diarias de clases en turnos matutinos o vespertinos.

El objetivo es que los participantes refuercen sus conocimientos del idioma y, al concluir la formación, cuenten con mejores condiciones para postularse a futuras plazas en el sector de Contact Center & BPO.

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Los candidatos a las plazas de empleo deben acreditar un dominio de inglés igual o superior al 70%. (Agexport)

El registro previo será obligatorio para ingresar a la feria

Quienes deseen asistir deberán completar el formulario habilitado por los organizadores en https://bit.ly/4yNdHG1. Tras completar el proceso, recibirán un correo electrónico de confirmación que deberán presentar el 19 de noviembre para ingresar al recinto.

Con ese registro, los participantes podrán visitar los stands, postularse a las vacantes de las 15 empresas y solicitar información sobre las becas. La actividad se realizará en la zona 13 de la capital guatemalteca y estará enfocada en ampliar las opciones de empleo formal para personas con dominio del inglés o interesadas en fortalecer esa habilidad.