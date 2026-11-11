La Ley de Cine de Guatemala, un marco institucional que busca transformar una industria durante décadas sin respaldo legal

El Congreso de la República de Guatemala aprobó el Decreto 27-2026 de la Ley de Cine con 132 votos favorables. (Archivo/Congreso de Guatemala)

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El Congreso de la República de Guatemala aprobó la Ley de Cine, una norma que busca fomentar y desarrollar de forma progresiva la produccióncinematográfica y audiovisual nacional, así como crear instrumentos para sostener la actividad, ampliar la formación profesional y atraer inversiones.

El Decreto 27-2026 recibió 132 votos a favor durante la sesión plenaria que se realizó este martes 10 de noviembre.

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Antes, los diputados avalaron con 131 votos que la iniciativa fuera conocida de urgencia nacional. La propuesta había alcanzado su tercer debate una semana antes, pero volvió a la Comisión de Cultura para incorporar cambios al texto.

La Ley de Cine busca consolidar una industria sostenible

La normativa establece un marco legal para promover la producción, difusión, distribución, comercialización, formación e investigación vinculadas con el cine.

Entre sus objetivos figuran fortalecer la sostenibilidad de la industria cinematográfica, impulsar la educación para la realización audiovisual, promover lugares y servicios destinados a rodajes, y estimular la inversión nacional y extranjera.

La nueva normativa establece un marco legal para impulsar la producción, difusión y preservación del patrimonio fílmico del país. (Archivo/Imagen Ilustrativa Infobae)

También plantea generar condiciones para que cineastas, productores, realizadores y otros trabajadores del sector tengan acceso a mecanismos de apoyo y a una estructura institucional específica. La ley contempla acciones para dar visibilidad a las producciones nacionales y preservar el patrimonio fílmico del país.

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La iniciativa llevaba varios años en discusión legislativa. Fue conocida en el pleno del Congreso en 2021, aunque otras propuestas relacionadas con una ley para el sector habían llegado al Legislativo desde 2007. Su aprobación concreta ahora un reclamo sostenido por integrantes de la actividad audiovisual guatemalteca.

El Instituto Guatemalteco de Cine tendrá funciones de formación y regulación

El decreto crea el Instituto Guatemalteco de Cine, una unidad descentralizada que deberá ejecutar las políticas públicas vinculadas con la industria. Entre sus atribuciones figura la creación de una Escuela Superior Nacional de Cine, destinada a promover la formación artística y técnica de nuevos profesionales.

El Instituto Guatemalteco de Cine funcionará como una entidad descentralizada a cargo de emitir licencias de rodaje. (Archivo/Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto también tendrá la tarea de expedir licencias de rodaje y coordinar acciones con la Dirección de Espectáculos Públicos del Ministerio de Cultura y Deportes. Además, podrá impulsar convenios para desarrollar la producción, enseñanza, distribución, exhibición, difusión y conservación de obras cinematográficas nacionales.

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La ley contempla la formación de un Consejo de Cinematografía, encargado de aprobar las propuestas de políticas públicas antes de su envío al Organismo Ejecutivo. Ese órgano deberá definir lineamientos y criterios de evaluación para los proyectos que soliciten financiamiento o estímulos.

Entre sus funciones estará nombrar y remover al director ejecutivo del Instituto Guatemalteco de Cine con el voto favorable de la mayoría de sus integrantes. También deberá convocar a la elección de nuevos miembros 60 días antes de que concluya cada período y aprobar el reglamento de la norma para remitirlo al Ejecutivo.

El Fondo de Fomento financiará producciones y preservación audiovisual

La legislación también crea el Fondo de Fomento del Cine, que brindará apoyo financiero a los agentes de la industria. El mecanismo podrá otorgar subsidios para la producción, difusión, distribución, comercialización, capacitación e investigación de contenidos cinematográficos y audiovisuales.

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El Fondo de Fomento del Cine financiará proyectos audiovisuales y desarrollará un registro nacional de obras. (Archivo/Bosque de San Juan de Aragón)

El fondo tendrá recursos para programas de resguardo, preservación y restauración del patrimonio fílmico. A la vez, se conformará un registro cinematográfico que permitirá crear un archivo de obras nacionales y ordenar información sobre la actividad del sector.

Durante la discusión se eliminó el cobro previsto sobre los boletos aéreos procedentes del extranjero. Las enmiendas aprobadas incorporaron, en cambio, un crédito a cuenta del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para contribuyentes y un mecanismo de devolución parcial de inversión.

El dictamen no fija un monto específico para la puesta en marcha del Instituto ni para la operación de la ley. Según lo previsto, el Ministerio de Finanzas deberá asignar los recursos necesarios, mientras que la Comisión de Finanzas del Congreso podrá realizar ajustes durante el debate del Presupuesto 2027. El Organismo Ejecutivo, por su parte, deberá destinar una sede para la nueva dependencia.

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