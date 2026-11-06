Guatemala

Rescatan con vida a dos ocupantes tras la caída de una avioneta en Guatemala

La aeronave Cessna 182, que regresaba de Huehuetenango a la capital, se precipitó a las 16.17 horas en la comunidad Lo De Zet, donde los bomberos auxiliaron a sus ocupantes

La Cessna 182 con matrícula TG-RAU cayó en un área de cultivos de la comunidad Lo De Zet.
Dos personas resultaron heridas tras el accidente de una avioneta privada en San Juan Sacatepéquez, Guatemala. (Redes Sociales)
Guardar

Dos personas resultaron heridas tras un nuevo accidente aéreo en Guatemala, luego de que una avioneta privada se precipitara en una zona de cultivos de la comunidad Lo De Zet, en el municipio de San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala.

La aeronave, una Cessna 182 con matrícula TG-RAU, realizaba un vuelo de retorno desde Huehuetenango hacia la ciudad de Guatemala cuando ocurrió el percance, aproximadamente a las 16.17 horas de este jueves 5 de noviembre, según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

PUBLICIDAD

Bomberos Voluntarios localizaron la avioneta en el sector 5 de la comunidad e informaron que vecinos del lugar contribuyeron en la evacuación con vida de los dos ocupantes.

Dos personas resultaron heridas tras el accidente de una avioneta privada en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
La avioneta realizaba un vuelo de retorno desde Huehuetenango hacia la ciudad de Guatemala cuando ocurrió el percance. (Redes Sociales)

El piloto fue identificado como Ángel Moisés Chuta, de aproximadamente 28 años, mientras que la acompañante quedó identificada como Celinda Pamela Recinos, de 30 años.

De acuerdo con información preliminar de los socorristas, la mujer resultó con un fuerte golpe en la frente y presentaba heridas de mayor consideración, por lo que fue trasladada a un centro asistencial. El piloto, en cambio, sufrió lesiones leves y permaneció en el lugar del accidente.

PUBLICIDAD

Dos personas resultaron heridas tras el accidente de una avioneta privada en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Celinda Pamela Recinos sufrió heridas de mayor consideración y fue trasladada a un centro asistencial, mientras Ángel Moisés Chuta presentó lesiones leves. (Redes Sociales)

La avioneta cayó en un área de cultivos de Lo De Zet

El accidente movilizó a unidades de Bomberos Voluntarios de distintas compañías, así como a personal de seguridad y prevención. En el lugar también se desplegaron efectivos del Ejército, agentes de la Policía Nacional Civil y representantes de instituciones de respuesta ante emergencias.

El oficial Mardoqueo Bosch, de la 115.ª Compañía de Bomberos Voluntarios de San Raymundo, indicó que también se movilizó una unidad contra incendios como medida preventiva, ante el riesgo de que se produjera un foco de fuego tras el impacto.

Mientras que vecinos del área registraron en video el momento en que la aeronave perdió altura antes de impactar en el terreno agrícola. No se informó de personas afectadas en tierra.

Vecinos de San Juan Sacatepéquez en Guatemala, captaron el momento cuando una avioneta pierde altura antes de estrellarse en campos de cultivos. (Video: Redes Sociales)

La avioneta cayó a las 16.17 y viajaba desde Huehuetenango

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó que la aeronave involucrada era una Cessna 182, de matrícula TG-RAU. El percance ocurrió aproximadamente a las 16.17 horas en la comunidad de Zet, municipio de San Juan Sacatepéquez.

En su comunicado, la entidad señaló que la nave realizaba “un vuelo de retorno de Huehuetenango hacia la ciudad capital”. También precisó que los dos ocupantes sufrieron heridas y recibieron atención de los cuerpos de socorro.

Dos personas resultaron heridas tras el accidente de una avioneta privada en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
La Cessna 182 con matrícula TG-RAU cayó en un área de cultivos de la comunidad Lo De Zet. (Redes Sociales)

La DGAC indicó que coordina con las autoridades la atención de la emergencia y el inicio de las investigaciones para establecer las causas del accidente.

Otros accidentes aéreos recientes en Guatemala

El accidente de la Cessna 182 se produjo menos de un mes después de la caída de un helicóptero Airbus EC130, matrícula TG-GUH, en el lago Atitlán, el 8 de octubre. Ese hecho dejó dos muertos y cuatro heridos.

Un helicóptero privado con siete ocupantes cayó en las aguas del Lago de Atitlán durante una maniobra de aproximación en Panajachel.
Un helicóptero privado con siete ocupantes cayó en las aguas del Lago de Atitlán durante una maniobra de aproximación en Panajachel. (Captura de pantalla)

El 16 de octubre, una aeronave Cessna 210 sufrió un accidente durante el despegue en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Sus cuatro ocupantes fueron evacuados y quedaron estables, según la DGAC.

También el 7 de octubre, un avión agrícola Air Tractor 502B se accidentó en una finca de Tiquisate, Escuintla. El piloto salió ileso y fue trasladado a un centro asistencial para una revisión médica.

Otra avioneta presentó desperfectos en el tren de aterrizaje en el aeródromo de Chiquimula el 14 de septiembre. La aeronave quedó detenida sobre la pista y no hubo personas heridas. Las autoridades mantienen abiertas las indagaciones técnicas de esos incidentes.

Temas Relacionados

Accidente aéreoGuatemalaAvionetaSan Juan Sacatepéquez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Transportistas piden a Arévalo prorrogar la exención de impuestos a combustibles antes de su vencimiento

La carta abierta, firmada el 5 de noviembre, solicita iniciativas urgentes ante el Congreso y reuniones con las bancadas para resolver el asunto antes del receso parlamentario de fin de año

Transportistas piden a Arévalo prorrogar la exención de impuestos a combustibles antes de su vencimiento

Estudio advierte que Guatemala no rastrea las ganancias de las redes de trata de personas

El análisis de 31 fallos emitidos en 2024 halló que las indagaciones suelen alcanzar a quienes captan víctimas, sin identificar recursos, testaferros ni beneficiarios finales de la explotación del delito

Estudio advierte que Guatemala no rastrea las ganancias de las redes de trata de personas

La presidenta en funciones Karin Herrera ordena recuperar el control de dos prisiones tras la retención de guardias en Guatemala

El Ministerio de Gobernación informó que los custodios fueron liberados luego de los hechos ocurridos la noche del 4 de noviembre en Renovación I y El Boquerón, donde siguen las inspecciones para determinar las causas

La presidenta en funciones Karin Herrera ordena recuperar el control de dos prisiones tras la retención de guardias en Guatemala

Guatemala destina USD 25 millones de un fondo de USD 65 millones a la logística de alimentos por la sequía

La entidad internacional adquirirá, guardará y repartirá los víveres desde la segunda quincena de noviembre, con apoyo institucional, para hogares afectados por la falta de lluvias en los 22 departamentos

Guatemala destina USD 25 millones de un fondo de USD 65 millones a la logística de alimentos por la sequía

Guatemala: El Festival Navideño volverá el 20 de noviembre a la Plaza de la Constitución, al cumplir 15 años

La Municipalidad de Guatemala abrirá la edición de 2026 a las 19:00 con un concierto de la Banda FM de Zacapa y mantendrá las actividades diarias hasta el 20 de diciembre

Guatemala: El Festival Navideño volverá el 20 de noviembre a la Plaza de la Constitución, al cumplir 15 años

TECNO

Un hombre demandó a OpenAI: dice que ChatGPT ayudó a su esposa a planear envenenarlo

Un hombre demandó a OpenAI: dice que ChatGPT ayudó a su esposa a planear envenenarlo

Meta habilita llamadas y video con su IA Muse para los usuarios de Estados Unidos

Cómo acceder a las categorías secretas de Netflix desde cualquier dispositivo

Las computadoras cuánticas podrían descifrar la encriptación bancaria en tan solo tres días, según estudio

OpenAI logra que GPT-6 y Astra diseñen un dispositivo funcional en menos de una semana

ENTRETENIMIENTO

Quentin Tarantino sintió que decepcionó a Brad Pitt por no dirigir la secuela de ‘Once Upon a Time in Hollywood’

Quentin Tarantino sintió que decepcionó a Brad Pitt por no dirigir la secuela de ‘Once Upon a Time in Hollywood’

Warner Bros prepara una película de Looney Tunes con una historia al estilo de ‘La gran estafa′

Murió JinsTravel, el youtuber que recorría el mundo en bicicleta, tras ser atropellado por un camión de carga en Bolivia

“The Pitt” podría ir a juicio por su parecido con “ER”: qué se sabe del conflicto legal

Jennifer Lawrence revela qué experiencia de ‘X-Men’ no está dispuesta a repetir: “Absolutamente no”

MUNDO

El presidente de Israel pedirá el domingo formar un Gobierno tras recibir Eisenkot más apoyos que Netanyahu

El presidente de Israel pedirá el domingo formar un Gobierno tras recibir Eisenkot más apoyos que Netanyahu

El régimen de Irán aseguró que cinco petroleros y un remolcador se incendiaron en el estrecho de Ormuz

Rusia y Ucrania cruzan bombardeos antes del inicio de conversaciones sobre reconstrucción en Bruselas

Entre juegos y convivencia armoniosa: un hallazgo derribó la creencia sobre los jaguares solitarios

Así es el curioso método que usan ciertas polillas para bloquear el radar de los murciélagos