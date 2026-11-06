Rescatan con vida a dos ocupantes tras la caída de una avioneta en Guatemala

Dos personas resultaron heridas tras el accidente de una avioneta privada en San Juan Sacatepéquez, Guatemala. (Redes Sociales)

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Dos personas resultaron heridas tras un nuevo accidente aéreo en Guatemala, luego de que una avioneta privada se precipitara en una zona de cultivos de la comunidad Lo De Zet, en el municipio de San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala.

La aeronave, una Cessna 182 con matrícula TG-RAU, realizaba un vuelo de retorno desde Huehuetenango hacia la ciudad de Guatemala cuando ocurrió el percance, aproximadamente a las 16.17 horas de este jueves 5 de noviembre, según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

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Bomberos Voluntarios localizaron la avioneta en el sector 5 de la comunidad e informaron que vecinos del lugar contribuyeron en la evacuación con vida de los dos ocupantes.

La avioneta realizaba un vuelo de retorno desde Huehuetenango hacia la ciudad de Guatemala cuando ocurrió el percance. (Redes Sociales)

El piloto fue identificado como Ángel Moisés Chuta, de aproximadamente 28 años, mientras que la acompañante quedó identificada como Celinda Pamela Recinos, de 30 años.

De acuerdo con información preliminar de los socorristas, la mujer resultó con un fuerte golpe en la frente y presentaba heridas de mayor consideración, por lo que fue trasladada a un centro asistencial. El piloto, en cambio, sufrió lesiones leves y permaneció en el lugar del accidente.

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Celinda Pamela Recinos sufrió heridas de mayor consideración y fue trasladada a un centro asistencial, mientras Ángel Moisés Chuta presentó lesiones leves. (Redes Sociales)

La avioneta cayó en un área de cultivos de Lo De Zet

El accidente movilizó a unidades de Bomberos Voluntarios de distintas compañías, así como a personal de seguridad y prevención. En el lugar también se desplegaron efectivos del Ejército, agentes de la Policía Nacional Civil y representantes de instituciones de respuesta ante emergencias.

El oficial Mardoqueo Bosch, de la 115.ª Compañía de Bomberos Voluntarios de San Raymundo, indicó que también se movilizó una unidad contra incendios como medida preventiva, ante el riesgo de que se produjera un foco de fuego tras el impacto.

Mientras que vecinos del área registraron en video el momento en que la aeronave perdió altura antes de impactar en el terreno agrícola. No se informó de personas afectadas en tierra.

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Vecinos de San Juan Sacatepéquez en Guatemala, captaron el momento cuando una avioneta pierde altura antes de estrellarse en campos de cultivos. (Video: Redes Sociales)

La avioneta cayó a las 16.17 y viajaba desde Huehuetenango

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó que la aeronave involucrada era una Cessna 182, de matrícula TG-RAU. El percance ocurrió aproximadamente a las 16.17 horas en la comunidad de Zet, municipio de San Juan Sacatepéquez.

En su comunicado, la entidad señaló que la nave realizaba “un vuelo de retorno de Huehuetenango hacia la ciudad capital”. También precisó que los dos ocupantes sufrieron heridas y recibieron atención de los cuerpos de socorro.

La Cessna 182 con matrícula TG-RAU cayó en un área de cultivos de la comunidad Lo De Zet. (Redes Sociales)

La DGAC indicó que coordina con las autoridades la atención de la emergencia y el inicio de las investigaciones para establecer las causas del accidente.

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Otros accidentes aéreos recientes en Guatemala

El accidente de la Cessna 182 se produjo menos de un mes después de la caída de un helicóptero Airbus EC130, matrícula TG-GUH, en el lago Atitlán, el 8 de octubre. Ese hecho dejó dos muertos y cuatro heridos.

Un helicóptero privado con siete ocupantes cayó en las aguas del Lago de Atitlán durante una maniobra de aproximación en Panajachel. (Captura de pantalla)

El 16 de octubre, una aeronave Cessna 210 sufrió un accidente durante el despegue en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Sus cuatro ocupantes fueron evacuados y quedaron estables, según la DGAC.

También el 7 de octubre, un avión agrícola Air Tractor 502B se accidentó en una finca de Tiquisate, Escuintla. El piloto salió ileso y fue trasladado a un centro asistencial para una revisión médica.

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Otra avioneta presentó desperfectos en el tren de aterrizaje en el aeródromo de Chiquimula el 14 de septiembre. La aeronave quedó detenida sobre la pista y no hubo personas heridas. Las autoridades mantienen abiertas las indagaciones técnicas de esos incidentes.