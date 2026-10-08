Terror sobre el Lago de Atitlán: un helicóptero se desploma en Guatemala con siete personas a bordo, dos siguen desaparecidos

Un helicóptero Airbus Helicopters EC 30 cayó al Lago de Atitlán con siete personas a bordo tras despegar del Aeropuerto Internacional La Aurora. (Bomberos Voluntarios)

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Minutos de horror vivieron varios pasajeros de una helicóptero, cuando éste se precipitara al vacío y cayera sobre el Lago de Atitlán, ubicado en el departamento de Sololá en Guatemala.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) detalló que se trata de la aeronave marca Airbus Helicopters EC 30, matrícula TG-GUH, el cual partió del Aeropuerto Internacional La Aurora a las 12:11 horas con siete personas a bordo.

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Según detallaron, el destino del helicóptero era el departamento de Sololá y se dirigía específicamente a un hotel ubicado al norte del Lago de Atitlán. Mientras que el percance habría ocurrido entre las 12:35 y 12:48 horas.

Dos personas siguen desaparecidas

Por su parte, el cuerpo de Bomberos Voluntarios informó que personal operativo y elementos especializados en el salvamento y rescate acuático, conocidos como “Hombres Rana” se movilizaron al lugar del accidente, donde ya realizan inmersiones de buceo en el lago de Panajachel, Sololá.

Los integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios evacuaron con vida a cinco ocupantes de la aeronave accidentada en Sololá. (Bomberos Voluntarios)

Hasta ahora, se ha logrado la evacuación de cinco personas, las cuales se encuentran sanas y salvas, únicamente con crisis nerviosa.

Sin embargo, dos personas más continúan desaparecidas, por lo que buceadores certificados de Bomberos Voluntarios continúan en la búsqueda de los desaparecidos.

Hombres Rana de los Bomberos Voluntarios realizan labores de búsqueda de dos pasajeros de un helicóptero que se precipitó sobre el Lago de Atitlán, en el departamento de Sololá, en Guatemala.

Datos de la aeronave

La página de seguimiento de aeronaves detalla que el helicóptero pertenece a una aerolínea privada, de la cual no se detalla el nombre.

Sin embargo, detalla que este jueves 8 de octubre la aeronave realizó tres vuelos, el primero desde la Ciudad de Guatemala y salió a las 9:18 horas.

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Un segundo lo inició en el mismo lugar y salió a las 11:41 horas y el tercero a las 12:11 horas, el cual terminó accidentado en el Lago de Atitlán.

La aeronave de una aerolínea privada completó tres itinerarios el jueves 8 de octubre antes del siniestro en el espacio aéreo guatemalteco. (JetPhoto)

Siniestros aéreos en Guatemala encienden las alarmas de seguridad operacional

El espacio aéreo guatemalteco ha registrado diversos incidentes y accidentes fatales entre el 1 de enero y el 7 de octubre de 2026, evidenciando los retos en materia de seguridad operacional para la aviación civil y comercial del país.

Uno de los hechos más graves ocurrió la noche del 3 de mayo en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, cuando una avioneta Cessna 182H (matrícula TG-JEB) se precipitó a tierra en una zona boscosa.

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Video muestra la escena del siniestro aéreo ocurrido en Huehuetenango, Guatemala. Se escuchan voces de personas intentando organizarse y advirtiendo sobre el peligro en el lugar del impacto. Video cortesía ciudadana

El desplome, ocurrido en el marco de actividades locales, dejó un saldo trágico de dos personas fallecidas y múltiples heridos, lo que motivó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a endurecer la vigilancia sobre vuelos no regulados.

Semanas más tarde, el 3 de julio, una aeronave monomotor Beechcraft 35 Bonanza (matrícula TG-PIP) se estrelló en una agreste zona montañosa de San Miguel Pochuta, Chimaltenango.

Las labores de búsqueda coordinadas con unidades de ala rotativa permitieron ubicar los restos, confirmándose el fallecimiento de sus tres tripulantes tras activarse la señal de emergencia del Transmisor de Localización (ELT).

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La DGAC de Guatemala confirmó el el hallazgo de la avioneta Beechcraft 35 Bonanza con matrícula TG-PIP, en San Miguel Pochuta, Chimaltenango.

Por otro lado, incidentes recientes han dejado saldos más favorables. El 7 de octubre, un avión agrícola destinado a labores de fumigación sufrió un desplome en una finca de Tiquisate, Escuintla. Afortunadamente, el piloto sobrevivió al impacto y fue trasladado consciente a un centro asistencial.

Ante esta serie de percances, la DGAC mantiene abiertas múltiples investigaciones técnicas a través de su unidad especializada, reiterando el llamado imperativo a operadores y pilotos para cumplir estrictamente con los protocolos aeronáuticos y salvaguardar la vida humana en cada ruta.