Guatemala: El Festival Navideño volverá el 20 de noviembre a la Plaza de la Constitución, al cumplir 15 años

Dos escenas urbanas presentan iluminaciones festivas y espectáculos de pirotecnia durante las celebraciones de fin de año en espacios públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Festival Navideño volverá a la Plaza de la Constitución de Guatemala el 20 de noviembre, con atracciones de hielo, recorridos temáticos, espectáculos y espacios recreativos que acompañarán las celebraciones de fin de año en el Centro Histórico.

La Municipalidad de Guatemala prevé la asistencia de alrededor de tres millones de visitantes de distintos puntos del país. La edición de 2026 marcará además los 15 años de instalación de esta actividad en la capital.

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La inauguración será el viernes 20 de noviembre a las 19:00, con un concierto de la Banda FM de Zacapa, agrupación con 48 años de trayectoria musical. Las atracciones estarán abiertas todos los días entre las 10:00 y las 22:00.

Varias personas recorren un espacio público con un árbol cónico luminoso y figuras temáticas durante las festividades de fin de año en la Ciudad de Guatemala. (Redes Sociales)

Hielo, tren temático y un árbol de 15 metros

La Plaza de la Constitución contará con una pista de patinaje sobre hielo, cuyos brazaletes de ingreso se entregarán en taquillas instaladas en el lugar. La pista granizada tendrá capacidad para 160 personas.

El tobogán de hielo podrá recibir hasta 100 visitantes por hora y no requerirá boleto: los asistentes deberán hacer fila para acceder. También habrá juegos mecánicos, áreas para fotografías, una casa iluminada y villas decoradas con motivos de temporada.

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El árbol navideño alcanzará los 15 metros de altura y se ubicará entre los principales puntos fotográficos del festival. La Concha Acústica albergará presentaciones artísticas y musicales.

Los niños podrán recorrer el Expreso Polar, un tren que atravesará la Calle Nevada y el Nacimiento de la Ciudad, instalado en el Portal. La programación también incluirá la Villa de los Duendes y la Estación Galáctica, con capacidad para 15 niños por turno.

La fachada de la Catedral Metropolitana recibirá Mapping Fantástico, un espectáculo de proyecciones audiovisuales que se realizará del 17 al 20 de diciembre. Habrá tres funciones por noche: a las 19:00, 20:00 y 21:00.

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La agenda difundida para el Festival Navideño ubica las atracciones de la Plaza de la Constitución hasta el 20 de diciembre. El calendario de celebraciones de la ciudad continuará hasta el 24 de diciembre con una cena comunitaria en la Plaza Italia de la Municipalidad de Guatemala.

Varias personas recorren un espacio público con un árbol cónico luminoso y figuras temáticas durante las festividades de fin de año en la Ciudad de Guatemala. (Redes Sociales)

Bazares, Navidad Encantada y el desfile de 85 bandas

Se instalarán seis bazares navideños: cinco en el Centro Histórico y uno en la zona 3. El Bazar Octava Calle funcionará entre la 5.ª y la 7.ª avenida de la zona 1, del 20 de noviembre al 3 de enero, de 8:00 a 22:00.

El espacio de la 19 calle y Pastores estará entre la 7.ª y la 8.ª avenida de la zona 1, del 21 de noviembre al 24 de diciembre. Los bazares de Plaza Barrios, la 6.ª calle y Plaza Sagrario abrirán desde el 28 de noviembre hasta el 31 de diciembre, con horarios de 8:00 a 22:00, salvo Plaza Sagrario, que cerrará a las 21:00.

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El sexto bazar estará en San Francisco de Asís, en la 7.ª avenida final y 39 calle de la zona 3. Operará del 1 al 23 de diciembre, de 8:00 a 21:00, con artículos decorativos y productos para las celebraciones de fin de año.

El Mapa en Relieve organizará Navidad Encantada del 28 de noviembre al 20 de diciembre, de martes a domingo. El recinto abrirá de 17:00 a 22:00 para recorridos por un sendero con estructuras navideñas iluminadas, presentaciones artísticas, talleres infantiles, áreas fotográficas, fogatas y oferta gastronómica.

El ingreso costará Q 5 para guatemaltecos y Q 25 para extranjeros. La inauguración será el domingo 29 de noviembre a las 17:00, con actuaciones del Grupo de Baile Santa Rosita y el Grupo Pop de la Escuela Municipal de Música, además de fuegos artificiales.

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Los talleres de manualidades se realizarán cada jornada entre las 17:30 y las 19:30. La noche astronómica será el 5 de diciembre, de 18:00 a 21:00, mientras que el espacio con Santa Claus funcionará todos los días entre las 19:00 y las 21:00.

El Desfile de Bandas reunirá a 85 bandas de la ciudad capital, otros municipios y dos agrupaciones de El Salvador. Partirá el 13 de diciembre del parque Jocotenango y concluirá en la Municipalidad de Guatemala, entre las 16:00 y las 20:00.

La Cena Navideña se celebrará el 24 de diciembre en la Plaza Italia, de 17:30 a 23:00, con tamales, ponche, juegos y presentaciones artísticas.