Guatemala

La presidenta en funciones Karin Herrera ordena recuperar el control de dos prisiones tras la retención de guardias en Guatemala

El Ministerio de Gobernación informó que los custodios fueron liberados luego de los hechos ocurridos la noche del 4 de noviembre en Renovación I y El Boquerón, donde siguen las inspecciones para determinar las causas

Fotografía aérea de varios edificios cercados por muros con alambre de púas, torres de vigilancia, árboles y un camino de tierra
El Ministerio de Gobernación de Guatemala confirmó motines en las cárceles Renovación I y El Boquerón. ( Ministerio de Gobernacion)
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La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, instruyó al Ministerio de Gobernación recuperar el control de Renovación I y El Boquerón tras la retención temporal de guardias del Sistema Penitenciario durante la noche del 4 de noviembre. Los custodios fueron liberados y las autoridades iniciaron inspecciones para determinar qué provocó los incidentes.

La funcionaria, que ejercía la presidencia en funciones, afirmó que mantuvo comunicación con el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, desde los primeros reportes. “He mantenido desde anoche comunicación con el Ministerio de Gobernación instruyendo que se tomaran las acciones inmediatas que permitieran retomar el orden, control y seguridad de los centros carcelarios del Sistema Penitenciario, conforme a los protocolos establecidos”, escribió en X.

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El Ministerio de Gobernación confirmó el jueves 5 de noviembre que los guardias recuperaron su libertad y calificó lo ocurrido como una retención temporal y no violenta. La cartera no detalló la cantidad total de trabajadores involucrados entre las dos prisiones.

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales de Karin Herrera y la Vicepresidencia de Guatemala con un mensaje de texto sobre prisiones
La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, informa en una publicación digital sobre las instrucciones emitidas al Ministerio de Gobernación para restablecer el orden en los centros carcelarios. (Gobierno de Guatemala)

Más de cuatro horas hasta la primera confirmación oficial

La primera comunicación institucional sobre los disturbios fue publicada a las 00:33 del jueves, más de cuatro horas después de que comenzara a circular información sobre lo ocurrido, de acuerdo con La Hora. Gobernación indicó entonces que las fuerzas de seguridad habían activado los protocolos para recuperar el control y que realizaban una evaluación inicial.

Durante ese lapso, la institución respondió a consultas de medios que aún “recopilaba información” junto con las autoridades correspondientes. La cartera sostuvo que necesitaba consolidar los datos antes de responder por las consideraciones de seguridad vinculadas con los hechos.

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El comunicado posterior, firmado por Villeda, señaló que las inspecciones se realizaban bajo los protocolos establecidos para verificar lo sucedido y establecer las causas de la retención. “El orden y el cumplimiento de la ley son responsabilidades irrenunciables del Estado. Y ejerceremos esa responsabilidad con la determinación que las circunstancias exijan”, expresó el documento.

Personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos y jueces del Organismo Judicial acudieron a los centros penitenciarios para realizar verificaciones y diligencias de exhibición personal a favor de los custodios. Las fuerzas combinadas de seguridad mantuvieron su despliegue en ambas prisiones.

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales de Karin Herrera y la Vicepresidencia de Guatemala con un mensaje de texto sobre prisiones
La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, informa en una publicación digital sobre las instrucciones emitidas al Ministerio de Gobernación para restablecer el orden en los centros carcelarios. (Gobierno de Guatemala)

Tensión en las afueras de Renovación I

En Renovación I, situada en Escuintla, agentes antimotines de la Policía Nacional Civil y miembros del Ejército de Guatemala permanecieron apostados después del incidente. Las autoridades informaron que habían recuperado el control de la prisión y anunciaron una inspección de las instalaciones.

Mientras se desarrollaba el operativo, familiares y visitantes se concentraron fuera del penal para intentar ingresar a ver a los privados de libertad. Algunos amenazaron con quemar llantas si no se habilitaba el acceso, cuya normalización no había sido definida.

Información preliminar recabada en el lugar indicó que 21 guardias formaron parte del primer grupo retenido en Renovación I. En El Boquerón, ubicado en Santa Rosa, las autoridades tampoco precisaron las circunstancias que derivaron en el motín.

Los hechos se produjeron después de tensiones en el sistema penitenciario por el traslado de cabecillas de estructuras criminales a Renovación I, donde están recluidos integrantes de la Mara Salvatrucha y los denominados Paisas. El 17 de enero de 2026, motines simultáneos en Renovación I, Fraijanes II y el sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18 derivaron en la retención de más de 40 guardias para exigir el retorno de sus líderes y la recuperación de privilegios.

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