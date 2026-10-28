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Zelensky dijo que espera un diálogo con Rusia antes del 10 de noviembre: “Debemos poner fin a esta guerra”

El mandatario afirmó en La Haya que los equipos negociadores prepararon los contactos en Abu Dabi, aunque la sede podría modificarse por la situación en Oriente Próximo sin modificar los plazos anunciados

El presidente de Ucrania impulsa la incorporación de los países europeos al proceso para definir garantías de seguridad y la reconstrucción (PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press)
El presidente de Ucrania impulsa la incorporación de los países europeos al proceso para definir garantías de seguridad y la reconstrucción (PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press)
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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky dijo que espera un diálogo con Rusia tras los comicios en Estados Unidos y antes del 10 de noviembre, mediante una reunión técnica entre delegados de Kiev, Moscú y Washington.

Durante una conferencia de prensa en La Haya con el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, Zelensky explicó que aguardaba una respuesta estadounidense después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que se renovaría todo el Congreso y un tercio del Senado. Los equipos buscarían medidas para avanzar hacia el fin de la invasión rusa.

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“Estamos esperando a la parte estadounidense. Confiamos en que estén preparados con todas las respuestas después de sus elecciones”, declaró Zelensky. El mandatario previó que Washington definiría la fecha luego del 4 de noviembre y situó el encuentro entre los días 6 y 10. “Debemos poner fin a esta guerra”, afirmó.

Abu Dabi quedó prevista como sede de la reunión, aunque el presidente ucraniano contempló un traslado a otro lugar por la situación en Oriente Próximo. “Quizás podamos cambiar la sede. Sin embargo, creo que no deberíamos cambiar las fechas”, dijo. La cita se desarrollaría en una primera etapa sin la participación directa de los presidentes.

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“Desde el principio trabajamos para encontrar la manera de incorporar a Europa”, señaló. El presidente sostuvo que todavía no se definió quién representaría a los países europeos y propuso tratar esa cuestión en una reunión en Bruselas. Además, vinculó la presencia europea con las garantías de seguridad y la reconstrucción de Ucrania.

Zelensky dijo que espera un diálogo con Rusia antes del 10 de noviembre (Europa Press)
Zelensky dijo que espera un diálogo con Rusia antes del 10 de noviembre (Europa Press)

La ronda se conoció después de los contactos que el enviado estadounidense Steve Witkoff mantuvo con el presidente ruso, Vladímir Putin, y de las conversaciones posteriores entre Washington y Kiev. El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su deseo de reunirse “muy pronto” con los jefes de Estado, tras los “grandes progresos” que atribuyó a las últimas semanas.

Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, consideró posible una reunión entre Putin, Zelensky y Trump, pero aclaró que requeriría un proceso previo. “Debe ir precedido de un trabajo minucioso y prolongado”, declaró. Sobre el plazo mencionado por Trump, añadió que el concepto de “muy pronto” resultaba “flexible”.

Peskov también respaldó que Zelensky incluyera las garantías de seguridad entre los asuntos de negociación. “Es un enfoque correcto. Las garantías de seguridad pueden y deben ser mutuas”, sostuvo. El presidente ucraniano indicó que el tratamiento de los territorios y de esas garantías correspondería a los líderes si el proceso alcanzaba una instancia política.

Dmitri Peskov, consideró posible una reunión entre Putin, Zelensky y Trump (Kremlin Press Office/dpa)
Dmitri Peskov, consideró posible una reunión entre Putin, Zelensky y Trump (Kremlin Press Office/dpa)

Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, detalló que Putin comunicó a los dirigentes de Finlandia y Noruega que aceptaría encontrarse con Zelensky en un tercer país únicamente para firmar un acuerdo de paz.

Según Ushakov, ese eventual encuentro no tendría como objetivo discutir los asuntos todavía pendientes, sino rubricar los documentos pactados por los negociadores. La condición rusa dejó en la mesa de trabajo de las delegaciones la elaboración de textos que permitieran llegar a una reunión posterior entre los dos presidentes.

Durante la visita oficial de Zelensky a Países Bajos, Jetten anunció 500 millones de euros en ayuda militar para Ucrania. El paquete apuntó a reforzar la defensa aérea y el suministro de drones antes del invierno, e incluyó sistemas antiaéreos. El primer ministro neerlandés señaló que Rusia intensificó los ataques contra objetivos civiles e infraestructuras esenciales ucranianas.

El Gobierno neerlandés destinó además 1.200 millones de euros en asistencia no militar para los próximos tres años. Los recursos financiarían ayuda humanitaria, reconstrucción e infraestructuras energéticas. Jetten pidió una actuación conjunta de los países europeos y un endurecimiento de las sanciones contra Rusia.

(Con información de DPA, EFE, Europa Press)

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