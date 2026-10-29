República Dominicana reanudará las clases este jueves tras la suspensión por las fuertes lluvias

República Dominicana retoma las clases tras las lluvias que afectaron a más de un millón de estudiantes (Foto cortesía Ministerio de Educación)

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El Ministerio de Educación de República Dominicana anunció que este jueves 29 de octubre se reanudará la docencia en los centros educativos que mantenían una suspensión preventiva por las fuertes lluvias, una medida que afectó a más de 1,1 millones de estudiantes en 11 provincias del país.

La vuelta a las aulas se producirá después de varios días de precipitaciones asociadas a la incidencia de dos vaguadas sobre el territorio dominicano. El fenómeno provocó aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento e inundaciones en distintos sectores, mientras las autoridades mantuvieron alertas en varias demarcaciones ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

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El Ministerio informó que el retorno dependerá de la revisión previa de cada plantel y del levantamiento de las alertas amarillas por parte del Centro de Operaciones de Emergencias (COE). La disposición contempla a los centros donde la docencia permanecía interrumpida como medida de prevención frente a las condiciones meteorológicas.

1.165.586 estudiantes de 11 provincias, sin clases

Las lluvias dejaron sin clases a 1.165.586 estudiantes de los sectores público, privado y semioficial, según datos de las autoridades educativas. La suspensión abarcó 3.898 centros de 11 provincias que estaban bajo alerta amarilla.

Educación dispone el retorno a las aulas luego de la suspensión por el temporal (Foto cortesía Ministerio de Educación)

La mayor cantidad de alumnos afectados correspondió a Santo Domingo, donde 646.296 estudiantes dejaron de asistir a 1.572 planteles. Le siguieron San Cristóbal, con 169.644 alumnos en 582 escuelas; San Juan, con 60.805 estudiantes; Barahona, con 58.038; y Azua, con 57.284.

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La interrupción también afectó a centros educativos de Monte Plata, Peravia, Bahoruco, Independencia, San José de Ocoa y Pedernales. En esas zonas, las autoridades dispusieron la medida ante la posibilidad de inundaciones urbanas y repentinas, además de desbordamientos de cuerpos de agua.

Inspección de planteles como condición para el regreso

El Ministerio de Educación instruyó a los directores regionales, distritales y de centros educativos a organizar la reapertura. Cada comunidad escolar deberá verificar las condiciones de las instalaciones antes de recibir a estudiantes, docentes y personal administrativo.

La institución señaló que esa revisión busca determinar si existen daños, anegamientos u otras situaciones que puedan afectar la seguridad de la jornada escolar. “La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes son nuestra prioridad”, indicó el organismo en su comunicado.

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La revisión de los planteles definirá el regreso de alumnos y docentes luego de varios días de aguaceros, inundaciones y alertas preventivas en distintas provincias (Foto cortesía Ministerio de Educación)

El anuncio no especificó si algún plantel mantendrá suspendida la docencia después del jueves. La decisión final dependerá de la evaluación de cada centro y de las orientaciones emitidas por los organismos de emergencia.

Reducción gradual de lluvias, con aguaceros persistentes en varias zonas

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) anticipó una reducción gradual de la frecuencia e intensidad de las precipitaciones, aunque advirtió que todavía podrían registrarse aguaceros moderados a fuertes durante el jueves en distintos puntos de República Dominicana.

Durante la madrugada, las lluvias podrían concentrarse en el sureste, con incidencia en el Gran Santo Domingo, La Altagracia y Barahona. Hacia la tarde, las precipitaciones tenderían a desplazarse hacia zonas del interior, entre ellas Hato Mayor, Monte Plata, La Vega y sectores del Cibao.

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El COE mantenía cuatro provincias bajo alerta amarilla el miércoles 28 de octubre: San José de Ocoa, Monte Plata, La Altagracia —en particular el distrito municipal de Nisibón— y San Pedro de Macorís, solo en el municipio de Ramón Santana. Otras 16 demarcaciones, incluido el Distrito Nacional, estaban bajo alerta verde.

Recomendaciones a las familias antes del traslado

Las autoridades recomendaron a las familias confirmar el estado de los centros educativos antes del traslado de los estudiantes. También solicitaron al personal docente, administrativo y directivo mantenerse atento a las informaciones oficiales y a las decisiones que adopten las direcciones regionales y distritales.

El Ministerio afirmó que continuará el monitoreo de las condiciones meteorológicas a través de su Dirección de Gestión Ambiental y de Riesgos, en coordinación con los organismos de protección civil.

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