Eduardo Bolsonaro publicó una foto con Flávio tras reencontrarse en EEUU y afirmó: “Incluso desde fuera, no abandonaremos Brasil”

(@bolsonarosp vía Instagram)

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El exdiputado federal brasileño Eduardo Bolsonaro publicó este miércoles una foto junto a su hermano, el senador Flávio Bolsonaro, en Estados Unidos, un día después de que el candidato presidencial derrotado abandonara Brasil tras perder el balotaje frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Foto de hoy, tras reencontrarme con mi hermano Flávio Bolsonaro. Ayer fue un día largo, quizás el más largo de mi vida. Pero lo logramos. Incluso desde fuera, no abandonaremos Brasil. Como diría el profesor Olavo: no se detengan, no se apresuren, no retrocedan”, escribió el exdiputado en una publicación en redes sociales, en referencia al escritor Olavo de Carvalho, fallecido en 2022.

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En la fotografía, Flávio aparece junto a su hermano con una bandera brasileña. La publicación confirmó el reencuentro entre ambos en territorio estadounidense, después de que el senador abandonara Brasil el martes, tras la derrota electoral del domingo frente a Lula.

El viaje sorprendió a integrantes del círculo político más cercano a Flávio, quienes aseguraron que no habían recibido información previa sobre su decisión. Sus aliados esperaban que el senador permaneciera en Brasil para asumir el liderazgo de la oposición al nuevo gobierno de Lula.

Flávio también publicó este miércoles una carta en la que volvió a cuestionar el proceso electoral y agradeció a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Argentina, Javier Milei.

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El senador difundió dos versiones del documento. En la primera se presentó como “presidente electo de Brasil”, pero unos 20 minutos después eliminó la publicación y reemplazó esa expresión por “líder de Brasil”.

Carta presidente electo de Brasil de Bolsonaro

En su declaración, Flávio afirmó: “Quiero decir, no solo a mis 60 millones de votantes, sino también al pueblo brasileño, que soy el presidente electo y que los criminales que robaron las elecciones en Brasil forman parte de una organización criminal que instauró una tiranía”.

Además, denunció un supuesto fraude electoral y cuestionó la actuación de las autoridades judiciales brasileñas. Entre sus argumentos, sostuvo que Lula obtuvo más de 10 millones de votos adicionales entre la primera y la segunda vuelta como consecuencia de una decisión judicial que extendió el horario de votación.

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Flávio dirigió sus críticas contra el ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), a quien responsabilizó por esa supuesta irregularidad. Sin embargo, el Tribunal Superior Electoral (TSE) registró solo 34.000 votos emitidos después de las 17. Lula se impuso por más de cuatro millones de votos.

En la carta, el senador también agradeció a Javier Milei por su “coraje y sentido de la justicia y la legalidad”, y a Donald Trump por recibirlo en Estados Unidos. Asimismo, justificó su salida de Brasil con denuncias de persecución política y afirmó que decidió trasladar a su familia al país norteamericano para protegerla.

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“No voy a someter a mi familia a esto, y mi país no merece pasar de nuevo por esta vergüenza internacional”, escribió Flávio, quien cuestionó a las instituciones judiciales brasileñas y denunció una supuesta persecución en su contra.

Flávio dirigió sus críticas contra el ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), a quien responsabilizó por esa supuesta irregularidad (EFE)

El senador aseguró que continuaría su actividad política desde el extranjero y que asumiría el liderazgo de la oposición al Gobierno de Lula. “Por eso, lideraré la oposición desde aquí. Diré lo que ustedes, allí, no pueden decir, y asumiré los riesgos que ustedes no pueden correr”, afirmó en un mensaje dirigido a los legisladores y gobernadores que respaldaron su candidatura.

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La salida de Brasil se produjo después de que el ministro Alexandre de Moraes, del STF, ordenara la entrega de los pasaportes de Flávio en el marco de una investigación por sospecha de lavado de dinero. El senador niega cualquier irregularidad en ese expediente.

En el documento, Flávio aseguró que no existía una orden de detención en su contra y calificó las actuaciones judiciales como una “caza de brujas” motivada políticamente. También instó a sus seguidores a mantener el apoyo a la oposición y sostuvo que la disputa política continuaría desde Estados Unidos.

“Salí de Brasil, pero no he abandonado a los brasileños. Esta lucha no terminó el 25 de octubre. Solo terminará cuando Brasil vuelva a ser un país libre. Y ese día llegará”, concluyó.

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