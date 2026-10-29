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Elecciones en Israel EN VIVO: Con el 90% de los votos contados, el bloque de Netanyahu se mantiene en 53 escaños y el de Eisenkot en 48

La Comisión informó que se han procesado 11.687 de los 12.018 centros de votación, mientras que el resto está siendo sometido a los procedimientos de verificación habituales en todo proceso electoral

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Netanyahu Eisenkot
Benjamín Netanyahu y Gadi Eisenkot

El primer ministro Benjamín Netanyahu encamina su continuidad al frente del Gobierno israelí después de un desempeño electoral mejor al previsto por las encuestas, que colocó a su bloque de derecha, ultraderecha y partidos ultraortodoxos con 53 escaños por encima de la oposición liderada por el ex jefe militar Gadi Eisenkot, pese a no alcanzar la mayoría absoluta en la Knesset.

La oposición reúne hasta el momento 67 bancas, según el recuento de votos que alcanzó el 90,5% de las mesas escrutadas. De ese total, el bloque liderado por el ex comandante castrense concentra 48 escaños, mientras que los partidos de mayoría árabe suman 19.

Los datos mantienen abierta la definición sobre la formación del próximo Gobierno, ya que los aliados de Netanyahu están por debajo de los 61 legisladores necesarios para llevar la mayoría a la Knesset y formar una administración sin la necesidad de negociar con la oposición.

La Comisión Central Electoral inició a la 1:00 el escrutinio de los sufragios emitidos fuera de los centros de votación, conocidos en Israel como “dobles sobres”. Ese recuento incluye votos de personas que no sufragaron en su mesa electoral asignada y puede modificar la distribución final de escaños.

A continuación el minuto a minuto con las noticias más importantes sobre las elecciones en Israel:

03:17 hsHoy

El presidente Isaac Herzog pidió a los partidos agotar las negociaciones para evitar una nueva elección en Israel

Tras unos resultados sin mayoría, el jefe de Estado convocará a los dirigentes partidarios después de la oficialización prevista para el viernes y encargará a uno de ellos la formación del Ejecutivo

El presidente Isaac Herzog pidió a los partidos políticos agotar las instancias para formar un gobierno de coalición y evitar nuevas elecciones en Israel.
El presidente Isaac Herzog pidió a los partidos políticos agotar las instancias para formar un gobierno de coalición y evitar nuevas elecciones en Israel.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, pidió el miércoles a los partidos políticos que agoten todas las instancias para formar una coalición de gobierno y evitar así una repetición de los comicios, luego de que las elecciones legislativas no arrojaran una mayoría clara y dejaran un avance sin precedentes de los partidos árabes.

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03:08 hsHoy

Sin cambios en los escaños de la Knéset tras el escrutinio del 90,4% de los votos

Con el 90,4 por ciento de los votos escrutados, el bloque de Netanyahu se mantiene en 53 escaños y la oposición en 67, de los cuales 48 corresponden al bloque de Eisenkot y 19 a los partidos de mayoría árabe.

La Comisión Central Electoral informó que comenzó el recuento de los votos emitidos fuera de los centros de votación —conocidos en Israel como «dobles sobres»— a la 1:00 de la madrugada.

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