Jeff Bezos destinará 4,8 millones de dólares a rescatar proyectos climáticos descartados del Earthshot Prize

Cada edición del Earthshot Prize solo puede coronar a 15 finalistas y otorgar cinco galardones. REUTERS/Abdul Saboor

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El Bezos Earth Fund, el fondo climático presidido por Jeff Bezos y con Lauren Sánchez Bezos como vicepresidenta, destinará 4,8 millones de dólares (unos 4,3 millones de euros) a lo largo de tres años a 48 iniciativas ambientales que participaron del Earthshot Prize sin alcanzar la fase final, según informó The Times of India.

El mecanismo entregará subvenciones anuales de 100.000 dólares (unos 90.000 euros) a 16 organizaciones dedicadas a la eliminación de carbono, la conservación de especies, la restauración de ecosistemas y el desarrollo de tecnologías sostenibles.

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Por qué el Bezos Earth Fund financia a candidatas del Earthshot Prize que no ganaron

La decisión responde a una limitación estructural del propio premio: cada edición del Earthshot Prize solo puede coronar a 15 finalistas y otorgar cinco galardones, lo que deja fuera a cientos de proyectos con potencial de crecimiento. El Bezos Earth Fund decidió cubrir ese vacío con una vía de financiación paralela.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez donan millones de dólares para ayudar a familias sin hogar en Estados Unidos. REUTERS/Kylie Cooper

Kelly Levin, responsable de Ciencia, Datos y Cambio de Sistemas del Bezos Earth Fund, explicó al medio indio que muchas innovaciones prometedoras siguen teniendo una escala reducida justo cuando el mundo necesita que crezcan.

La frase resume el criterio detrás del programa: identificar soluciones ya validadas pero con dificultades para expandirse por falta de capital.

Jason Knauf, consejero delegado del Earthshot Prize, aportó una lectura complementaria al destacar que el conjunto de candidaturas conforma una red internacional de innovadores ambientales.

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Para ambas organizaciones, la colaboración permite extender el alcance de estas soluciones más allá del ciclo anual del galardón, que de otro modo dejaría sin respaldo económico a la mayoría de los postulantes.

El Bezos Earth Fund decidió cubrir ese vacío con una vía de financiación paralela. REUTERS/Abdul Saboor

En términos prácticos, el modelo funciona como una segunda oportunidad institucionalizada. Los proyectos no finalistas del Earthshot Prize pasan a integrar un circuito de evaluación propio del Bezos Earth Fund, que selecciona 16 beneficiarias por año durante los tres años que dura el compromiso anunciado.

Proyectos de conservación y restauración de ecosistemas que recibirán fondos

Entre las primeras organizaciones beneficiadas aparece la Fundación Rewilding Argentina, que trabaja en la recuperación de fauna autóctona y en la creación de áreas protegidas dentro del país. Su inclusión ubica a Sudamérica entre las regiones con presencia directa en el programa.

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A esa iniciativa se suma el Instituto Floresta Viva, enfocado en la restauración de la Mata Atlántica brasileña, uno de los biomas más amenazados de Brasil. En el sudeste asiático, Forum Konservasi Leuser protege el ecosistema de Leuser, en la isla indonesia de Sumatra, hábitat de especies en peligro de extinción.

El listado también incorpora a Mandai Nature, con sede en Singapur y radio de acción en el Sudeste Asiático, y a la Asociación Conservacionista Misión Tiburón, de Costa Rica, dedicada a la protección de la vida marina.

Los proyectos no finalistas del Earthshot Prize pasan a integrar un circuito de evaluación propio del Bezos Earth Fund. (Reuters)

A ellas se agregan MERMAID, que desarrolla una herramienta digital para recopilar y compartir datos de seguimiento de arrecifes de coral, y Snowchange Cooperative, que colabora con pueblos indígenas y comunidades locales en la protección de la biodiversidad.

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Este bloque de organizaciones evidencia un criterio geográfico amplio por parte del fondo, con presencia en América Latina, África, Asia y regiones árticas, y una combinación de trabajo de campo con herramientas tecnológicas de monitoreo ambiental.

Innovación tecnológica aplicada al clima, la alimentación y la construcción

El segundo gran bloque de beneficiarias agrupa a empresas y organizaciones centradas en soluciones tecnológicas para la crisis climática. InPlanet y Mati Carbon aplican roca triturada sobre terrenos agrícolas para acelerar reacciones naturales que retiran dióxido de carbono de la atmósfera, una técnica conocida como meteorización mejorada.

Jeffrey Bezos es un empresario, ingeniero y magnate estadounidense, reconocido mundialmente por ser el fundador y presidente ejecutivo de Amazon. REUTERS/Remo Casilli

UP Catalyst, por su parte, convierte el CO₂ capturado en materiales de valor industrial como grafito y nanotubos, mientras que Air Protein investiga proteínas alternativas elaboradas a partir de microorganismos que utilizan dióxido de carbono como insumo. Hyperion Robotics suma una propuesta distinta: robots diseñados para la construcción que buscan reducir residuos y emisiones en ese sector.

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Completan la nómina de beneficiarias Lasso, dedicada a la recuperación y el reciclaje de materiales, junto con Climatenza Solar, Simple Planet y tHEMEat Company.

El anuncio difundido no precisa qué actividades concretas financiarán las subvenciones destinadas a estas tres últimas organizaciones, ni detalla planes de gasto u objetivos de impacto cuantificados para el conjunto de las 16 beneficiarias de este primer año.

Con el acuerdo anunciado, el Bezos Earth Fund no reemplaza ni compite con esa estructura de premiación, sino que la complementa. Paul Ellis/Pool via REUTERS

Qué es el Earthshot Prize y cómo se relaciona con esta nueva financiación

El Earthshot Prize es un galardón ambiental fundado por el príncipe Guillermo en 2020 que selecciona cada año a 15 finalistas y entrega cinco premios de un millón de libras (unos 1,2 millones de euros) cada uno.

Sus categorías cubren la protección y restauración de la naturaleza, la limpieza del aire, la recuperación de los océanos, la reducción de residuos y la lucha contra el cambio climático.

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Con el acuerdo anunciado, el Bezos Earth Fund no reemplaza ni compite con esa estructura de premiación, sino que la complementa. Al tomar como base de selección a las candidaturas que ya pasaron por el proceso de nominación del Earthshot Prize pero no llegaron a la ronda final, el fondo aprovecha un trabajo de evaluación previo y dirige capital fresco hacia proyectos que, de otro modo, quedarían sin ese respaldo tras no resultar ganadores.