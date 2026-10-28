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El Reino Unido elevó el impuesto a los bancos para financiar ayudas energéticas a 20 millones de hogares

La modificación regirá durante 15 meses desde enero de 2027, elevará la presión fiscal total al 31 % y aportará £1.500 millones adicionales a las arcas públicas, según el cálculo oficial presentado ante el Parlamento

El gobierno británico elevó al 6 % el recargo fiscal sobre las ganancias bancarias para financiar un subsidio energético a 20 millones de hogares (REUTERS/Phil Noble)
El gobierno británico elevó al 6 % el recargo fiscal sobre las ganancias bancarias para financiar un subsidio energético a 20 millones de hogares (REUTERS/Phil Noble)
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El gobierno británico aumentó del 3% al 6% el recargo fiscal sobre los beneficios de los bancos durante 15 meses para financiar ayudas de £ 100 destinadas a unos 20 millones de hogares ante la suba de las facturas energéticas.

El ministro de Finanzas, John Healey, presentó la medida durante la exposición de los presupuestos anuales ante el Parlamento. El gravamen adicional entrará en vigor en enero de 2027 y elevará al 31% la carga total sobre las ganancias bancarias, al sumar el impuesto de sociedades del 25% y el nuevo recargo.

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La decisión revirtió parcialmente la reducción aplicada tres años antes, cuando el recargo pasó del 8% al 3%. El Ejecutivo calculó una recaudación adicional de £ 1.500 millones.

“Valoro y agradezco el papel que desempeñan”, declaró Healey sobre las entidades financieras.

La transferencia alcanzará a los hogares ingleses incluidos en las bandas A a D del impuesto municipal, que agrupan propiedades de valor bajo y medio. El costo del programa llegará a £ 2.600 millones al incorporar la financiación prevista para Escocia y Gales.

El mercado recibió la medida como un incremento menor al que anticipaba. Las entidades financieras habían rechazado una suba más alta por considerar que podía restringir el crédito. Tras el anuncio, las acciones de Barclays, NatWest y Lloyds registraron avances superiores al 2% en la Bolsa de Londres, mientras que los títulos de HSBC también subieron, aunque con menor intensidad.

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Imagen de archivo del logotipo de una sucursal de Barclays en Londres (EFE/EPA/NEIL HALL)
Imagen de archivo del logotipo de una sucursal de Barclays en Londres (EFE/EPA/NEIL HALL)

Los grandes prestamistas británicos registraron beneficios elevados en los últimos años, favorecidos por las tasas de interés, que impulsaron los ingresos procedentes de créditos. La patronal UK Finance calculó que el sector pagó £ 25.700 millones en impuestos directos durante el año cerrado en marzo. Los sindicatos, por su parte, habían reclamado un alza mayor al considerar que las ganancias del sector justificaban una mayor contribución.

El presupuesto también prorrogó hasta julio la rebaja temporal de 5 peniques por litro en los impuestos sobre la gasolina y el diésel. Además, el Ejecutivo mantendrá hasta el 1 de julio de 2027 la reducción del IVA sobre la electricidad, una medida que, según las previsiones oficiales, supondrá un ahorro anual cercano a £ 45 o £ 50 para los hogares alcanzados.

Healey anunció además la eliminación de los cargos fijos de gas durante 2027, o tan pronto como resulte posible después de esa fecha, en Inglaterra, Escocia y Gales. Los cargos diarios pasarán al precio de cada unidad de energía, por lo que los consumidores con mayor uso de gas podrían afrontar facturas más altas. El gobierno estimó que la supresión de esos importes fijos beneficiará al 60% de los hogares afectados.

Entre las restantes medidas para los hogares, el salario mínimo aumentará un 3,9% en abril, hasta £ 13,21 por hora. La suba elevará en alrededor de £ 910 los ingresos brutos anuales mínimos. El Ejecutivo también destinó £ 1.500 millones adicionales a la construcción de vivienda asequible y puso en marcha el plan “Tu primera vivienda”, con el objetivo de facilitar el acceso a la propiedad a 70.000 personas.

Para los comercios, la administración elevó de £ 12.000 a £ 18.000 el umbral a partir del cual los negocios de las calles comerciales pagarán impuestos locales. La ayuda alcanzará a actividades minoristas, de hostelería y ocio, aunque excluirá a las tiendas de vapeo y a los locales de máquinas de juego. Healey elevó, además, del 20% al 25% el impuesto sobre determinadas máquinas de apuestas.

El ministro vinculó las medidas con la situación económica internacional, marcada por las tensiones comerciales, la guerra en Oriente Próximo y la invasión rusa de Ucrania. La inflación británica se situó en el 3,5% en septiembre, mientras los costos de financiación de la deuda pública alcanzaron niveles que no se registraban desde hacía décadas.

El salario mínimo por hora subirá un 3,9 % en abril y llegará a £ 13,21 para los trabajadores británicos (REUTERS/Emilie Madi)
El salario mínimo por hora subirá un 3,9 % en abril y llegará a £ 13,21 para los trabajadores británicos (REUTERS/Emilie Madi)

La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria rebajó su previsión de crecimiento para 2027 al 1%, frente al 1,6% calculado en marzo, aunque elevó del 1,1% al 1,2% su estimación para 2026. El organismo también anticipó un escenario limitado para los ingresos disponibles de los hogares y advirtió que la inflación podría acercarse al 4%.

El presupuesto incluyó un aumento de £ 14.000 millones en la partida de defensa y apoyo económico y militar adicional para Ucrania por £ 10.000 millones, mediante préstamos y garantías de financiación a las exportaciones. El gobierno fijó como objetivo elevar el gasto en defensa al 2,7% del producto interno bruto y avanzar hacia el 3% en 2030 y el 3,5% en 2035.

(Con información de AFP y Europa Press)

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