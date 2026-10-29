El Salvador

Las transferencias con criptomonedas representan solo el 0.68% de las remesas recibidas en El Salvador

El flujo total enviado desde el exterior alcanzó los USD 7,619.92 millones hasta septiembre, mientras esa vía digital representó un promedio de poco más de $5 millones mensuales durante el período

Primer plano de dos manos sosteniendo una cartera negra abierta, revelando varias monedas de Bitcoin doradas en su interior, sobre un fondo claro
Una persona sostiene una cartera que contiene varias monedas de Bitcoin doradas, simbolizando la creciente adopción de las criptomonedas en la economía global. (Freepik)
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El Salvador recibió USD 51.75 millones en remesas a través de carteras de criptomonedas entre enero y septiembre de 2026, un incremento del 28.7% frente al mismo período de 2025, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) citados por EFE.

El monto superó en USD 11.54 millones más que los USD 40.21 millones registrados durante los primeros nueve meses del año pasado. Pese al crecimiento interanual, las transferencias realizadas por esta vía mantuvieron una participación reducida dentro del flujo total de dinero que reciben los hogares salvadoreños desde el exterior.

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Las remesas generales sumaron USD 7,619.92 millones entre enero y septiembre de 2026, por lo que los envíos mediante billeteras digitales equivalieron al 0.68% del total. En el mismo período de 2025, representaron el 0.55% de USD 7,358.98 millones que ingresaron al país en concepto de remesas.

Los datos citados por EFE muestran que los ingresos por carteras de criptomonedas tuvieron su mayor registro mensual en mayo, con USD 6.15 millones. En junio llegaron a USD 6.12 millones y en febrero alcanzaron los USD 6 millones.

Un hombre en una cafetería usa su smartphone y una mujer en casa mira su tableta, con ondas digitales azules conectando los dispositivos para mostrar una transferencia.
Un hombre en El Salvador envía dinero digitalmente a su madre, quien lo recibe al instante en su tableta, conectando a la familia a través de la tecnología moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mes con mayor ingreso

El año comenzó con USD 5.56 millones recibidos en enero por esta modalidad. En marzo, las transferencias totalizaron USD 5.82 millones, mientras que en abril fueron de USD 5.72 millones.

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Tras el máximo de mayo, los montos descendieron durante el tercer trimestre. En julio se registraron USD 5.74 millones, en agosto USD 5.48 millones y en septiembre USD 5.16 millones.

La evolución de este canal contrasta con el desempeño anual de 2025. En los 12 meses de ese año, las remesas recibidas mediante billeteras de criptomonedas cayeron 32.5%, hasta USD 57.67 millones. La cifra fue USD 27.83 millones inferior a USD 85.50 millones contabilizados en 2024.

El aumento acumulado entre enero y septiembre de 2026 acerca el volumen de transferencias digitales al total registrado durante todo el año anterior, aunque todavía resta conocer el comportamiento de octubre, noviembre y diciembre.

Rechazo mayoritario al uso cotidiano del bitcoin

El Salvador adoptó el bitcoin como moneda de curso legal en septiembre de 2021, junto con el dólar estadounidense. La decisión convirtió al país en el primero del mundo en conceder ese estatus a la criptomoneda y fue una de las principales apuestas económicas del presidente Nayib Bukele.

Primer plano de manos usando un smartphone con app Bitcoin junto a un QR para pago en tienda. Una mujer sonriente entrega una bolsa a un cliente, con familia de fondo.
Foto de archivo: Un residente de El Salvador paga con su smartphone en un comercio local que acepta criptomonedas, ilustrando la integración de las remesas digitales en la vida cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida incluyó la puesta en marcha de una billetera estatal y la promoción de pagos, compras y transferencias con activos digitales. El Gobierno también otorgó exenciones tributarias para atraer a inversores vinculados con las criptomonedas.

No obstante, más del 90% de la población rechazó utilizar el bitcoin de forma cotidiana, de acuerdo con los datos relevados por EFE. El dólar mantuvo su predominio en las operaciones comerciales y en las remesas familiares.

El acuerdo con el FMI y los cambios en la normativa

Después de que el Gobierno salvadoreño alcanzara un acuerdo de USD 1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Asamblea Legislativa aprobó cambios en la normativa sobre el bitcoin.

El Congreso, controlado por el partido oficialista Nuevas Ideas, retiró a la criptomoneda la condición de moneda de curso legal. La reforma también redujo el papel del Estado en la circulación y utilización de este activo digital.

Fotografía de archivo, tomada el pasado 12 de julio, en la que es registró una imagen de gran tamaño de la criptomoneda bitcóin en la plaza San Bartolomé de Ilopango (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura
Fotografía de archivo, tomada el pasado 12 de julio, en la que es registró una imagen de gran tamaño de la criptomoneda bitcóin en la plaza San Bartolomé de Ilopango (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

Los registros del BCR permiten medir el peso de las transferencias mediante carteras de criptomonedas dentro del envío de remesas, uno de los principales ingresos de divisas de la economía salvadoreña. Aunque el canal mostró una suba interanual hasta septiembre, su participación todavía se mantuvo por debajo del 1% del total recibido por el país.

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