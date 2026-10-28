EN VIVO: Netanyahu pidió esperar los “resultados reales” y defendió la formación de un gobierno de “derecha fuerte”

Los primeros sondeos a pie de urna de las elecciones en Israel, al cierre de la votación este martes, mostraron al bloque opositor con una ligera ventaja sobre el bando del primer ministro Benjamin Netanyahu; no obstante, el bloque opositor no alcanzó la mayoría absoluta en la Knéset, que cuenta con 120 escaños.
Las principales encuestadoras del país —los canales 11, 12 y 13— proyectaron que el bloque opositor obtendría entre 52 y 53 escaños, frente a los 50 del bloque de Netanyahu. Aun así, su partido, el Likud, se perfila como la formación individual más grande en el Parlamento, con 24 o 25 escaños.
Los partidos árabes israelíes también lograron avances, impulsados por una alta participación de su base electoral. Según los sondeos, las dos agrupaciones de mayoría árabe —Raam y la Lista Conjunta— sumarían entre 17 y 18 escaños.
En los comicios anteriores, el Likud obtuvo 32 escaños, lo que le permitió articular una coalición con partidos menores de extrema derecha, después de que los aliados tradicionales de Netanyahu se distanciaran debido a los casos de corrupción que enfrentaba el primer ministro.
En esta ocasión, dichos partidos de derecha —que forman parte del espectro político convencional— se comprometieron, en su mayoría, a colaborar con el partido Yashar, liderado por el principal rival, Gadi Eisenkot, con el fin de conformar una coalición opositora capaz de desplazar a Netanyahu del poder.
Si nadie logra una mayoría, Israel volvería a las urnas con Netanyahu como primer ministro en funciones. Entre abril de 2019 y noviembre de 2022 el país celebró cinco elecciones.
A continuación el minuto a minuto con las noticias más importantes sobre las elecciones en Israel:
La diferencia entre los bloques comienza a reducirse a medida que avanza el escrutinio
Con el 32,5% de las urnas escrutadas a las 4:51 de la mañana, los resultados parciales publicados por la Comisión Electoral Central otorgan al bloque pro-Netanyahu 59 escaños y al bloque anti-Netanyahu 46, después de que los resultados anteriores dieran al primero la mayoría de los 120 escaños de la Knesset.
Partidos que actualmente se encuentran por debajo del umbral del 3,25%: Reservistas (2,7%), Pueblo de Israel (1,8%), Partido Público Jaredí (0,3%).
Los resultados son parciales y cambiarán a medida que continúe el recuento. Los votos emitidos en sobres dobles, incluidos los de los soldados, se cuentan posteriormente.
El bloque pro-Netanyahu mantiene una amplia ventaja con poco más de una cuarta parte de los votos escrutados
El bloque favorable a Benjamín Netanyahu obtenía 63 escaños con el 25,2% de las urnas escrutadas, según los resultados parciales difundidos a las 4:05 por la Comisión Electoral Central de Israel.
El bloque contrario a Netanyahu sumaba 49 bancas, mientras que la Lista Conjunta, una coalición no alineada integrada por facciones predominantemente árabes, reunía los ocho escaños restantes.
La proyección todavía podía variar a medida que avance el recuento. Los votos emitidos en sobres dobles, entre ellos los de los soldados, se contabilizan en una etapa posterior.
Cuatro partidos figuraban por debajo del umbral electoral del 3,25%. Ra’am obtenía el 3,2%; Reservistas, el 2,9%; Pueblo de Israel, el 1,8%; y el Partido Público Jaredí, el 0,2%.
Netanyahu aseguró que Israel tiene una “oportunidad histórica e irrepetible” para derrotar a Irán “de una vez por todas”
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cuestionó en Jerusalén a los partidos dispuestos a cooperar con formaciones árabes y afirmó que Israel y EEUU tienen “una oportunidad histórica, única” para eliminar la amenaza iraní.
Durante un discurso en la sede electoral del Likud, Netanyahu calificó de “vergüenza” que haya fuerzas políticas abiertas a ese tipo de alianzas. También preguntó cómo algunos partidos pueden hablar sobre “el pacto de los que sirven” junto a agrupaciones que, según sostuvo, atacan a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
El jefe de Gobierno también arremetió contra las “investigaciones políticas de carácter penal” en su contra.
Netanyahu vinculó el escenario político con la relación de Israel con Estados Unidos y el presidente Donald Trump. “Israel se enfrenta a una oportunidad histórica y única, junto con nuestro amigo el presidente Trump”, subrayó y sumó “eliminar la amenaza iraní de una vez por todas.”
El mandatario señaló que su país superó a sus enemigos en el pasado y sostuvo que mantendrá esa capacidad en el futuro. “Hemos logrado superar a nuestros enemigos, y podremos hacerlo en el futuro”, afirmó antes de sumarse a la canción que sonaba por los altavoces.
“Irán está más débil que nunca, Israel está más fuerte que nunca”, afirma.
Netanyahu: “Debemos establecer un gobierno nacional de derecha fuerte”
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu defendió la formación de “un gobierno nacional de derecha fuerte” y sostuvo que Israel y Estados Unidos todavía pueden contrarrestar a Irán, durante un discurso ante simpatizantes tras el cierre de las urnas.
El líder del Likud inició su intervención con un repaso de los éxitos militares israelíes. En ese marco, planteó que la cooperación entre Israel y Estados Unidos mantiene capacidad para enfrentar a Irán. Netanyahu señaló que su partido “sigue esperando los resultados reales” del recuento de votos.
También afirmó que el Likud es “el partido más grande de Israel” y expresó: “Debemos establecer un gobierno nacional de derecha fuerte”. En ese sentido, descartó una cooperación con los partidos árabes e hizo un llamamiento a la mayoría judía sionista de Israel para que se uniera.
Eisenkot dice que “hará “todo lo posible” para formar un gobierno sin Netanyahu
El líder opositor israelí Gadi Eisenkot aseguró que hará “todo lo posible para formar un gobierno sionista” que represente “a todos los ciudadanos de Israel por igual”, tras unas elecciones en las que, afirmó, los votantes se expresaron “en contra de la continuación de (Benjamin) Netanyahu como primer ministro”.
Eisenkot habló ante candidatos y simpatizantes de su partido tres horas y media después del cierre de los colegios electorales. Allí sostuvo que, tras una jornada con la mayor participación desde 1999, “sería un error ir a elecciones de nuevo”.
El dirigente planteó la necesidad de formar un Ejecutivo que reúna apoyos suficientes en el Parlamento israelí, en medio de un escenario que todavía no permite definir la composición del próximo gobierno.
El escrutinio avanzaba con lentitud. Solo se conocían los resultados de 128 de más de 12.000 colegios electorales, una cifra insuficiente para establecer una proyección definitiva. Los sondeos a boca de urna ubicaron al partido del primer ministro Benjamín Netanyahu como el más votado. Sin embargo, esas estimaciones no le adjudicaron a su bloque los escaños necesarios para alcanzar una mayoría y formar gobierno.
Los resultados oficiales han comenzado a llegar de forma gradual a través de la Comisión Electoral Central de Israel, con un 2,5% de los votos escrutados.
Nuevos sondeos apuntan a un empate entre las coaliciones de Netanyahu y Eisenkot
Las cadenas israelíes Kan 11 y Channel 13 han actualizado sus sondeos a pie de urna, los cuales proyectan que ambos bloques rivales obtendrían 51 escaños cada uno.
Por su parte, el Channel 12 también ha revisado su sondeo: sitúa al bloque liderado por Eisenkot ligeramente por detrás, con 50 escaños, frente a los 52 del bloque de Netanyahu. Anteriormente, este mismo medio mostraba al bloque opositor a Netanyahu por delante del actual primer ministro.
El recuento oficial de votos ha comenzado
Hasta el momento, se han contabilizado 2.670 votos, según la Comisión Electoral Central de Israel. Esto representa casi el 0,1 % del total de los votos.
Desde el cierre de los colegios electorales a las 22:00, hora local (20:00 GMT), la información se ha basado en sondeos a pie de urna; no se trata de un recuento oficial, sino de encuestas realizadas a los votantes a su salida de los centros de votación por parte de medios de comunicación.
Si bien el recuento oficial obtenido hasta ahora no constituye una muestra representativa, pone de manifiesto que el organismo electoral ha comenzado a informar tal como estaba previsto.