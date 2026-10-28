Mundo

EN VIVO: Netanyahu pidió esperar los “resultados reales” y defendió la formación de un gobierno de “derecha fuerte”

Tras el cierre de las urnas, el líder del Likud presentó esa alianza como una necesidad y aseguró que su fuerza política conserva la mayor representación del país, según su evaluación

Guardar
Los sondeos a pie de urna indican que no hay un ganador claro en las elecciones de Israel; tanto el actual primer ministro, Benjamin Netanyahu, como su principal rival, Gadi Eisenkot, parecen no contar con una vía directa hacia la victoria
Los sondeos a pie de urna indican que no hay un ganador claro en las elecciones de Israel; tanto el actual primer ministro, Benjamin Netanyahu, como su principal rival, Gadi Eisenkot, parecen no contar con una vía directa hacia la victoria

Los primeros sondeos a pie de urna de las elecciones en Israel, al cierre de la votación este martes, mostraron al bloque opositor con una ligera ventaja sobre el bando del primer ministro Benjamin Netanyahu; no obstante, el bloque opositor no alcanzó la mayoría absoluta en la Knéset, que cuenta con 120 escaños.

Las principales encuestadoras del país —los canales 11, 12 y 13— proyectaron que el bloque opositor obtendría entre 52 y 53 escaños, frente a los 50 del bloque de Netanyahu. Aun así, su partido, el Likud, se perfila como la formación individual más grande en el Parlamento, con 24 o 25 escaños.

Los partidos árabes israelíes también lograron avances, impulsados ​​por una alta participación de su base electoral. Según los sondeos, las dos agrupaciones de mayoría árabe —Raam y la Lista Conjunta— sumarían entre 17 y 18 escaños.

En los comicios anteriores, el Likud obtuvo 32 escaños, lo que le permitió articular una coalición con partidos menores de extrema derecha, después de que los aliados tradicionales de Netanyahu se distanciaran debido a los casos de corrupción que enfrentaba el primer ministro.

En esta ocasión, dichos partidos de derecha —que forman parte del espectro político convencional— se comprometieron, en su mayoría, a colaborar con el partido Yashar, liderado por el principal rival, Gadi Eisenkot, con el fin de conformar una coalición opositora capaz de desplazar a Netanyahu del poder.

Si nadie logra una mayoría, Israel volvería a las urnas con Netanyahu como primer ministro en funciones. Entre abril de 2019 y noviembre de 2022 el país celebró cinco elecciones.

A continuación el minuto a minuto con las noticias más importantes sobre las elecciones en Israel:

03:13 hsHoy

La diferencia entre los bloques comienza a reducirse a medida que avanza el escrutinio

Con el 32,5% de las urnas escrutadas a las 4:51 de la mañana, los resultados parciales publicados por la Comisión Electoral Central otorgan al bloque pro-Netanyahu 59 escaños y al bloque anti-Netanyahu 46, después de que los resultados anteriores dieran al primero la mayoría de los 120 escaños de la Knesset.

Partidos que actualmente se encuentran por debajo del umbral del 3,25%: Reservistas (2,7%), Pueblo de Israel (1,8%), Partido Público Jaredí (0,3%).

Los resultados son parciales y cambiarán a medida que continúe el recuento. Los votos emitidos en sobres dobles, incluidos los de los soldados, se cuentan posteriormente.

02:35 hsHoy

El bloque pro-Netanyahu mantiene una amplia ventaja con poco más de una cuarta parte de los votos escrutados

El bloque favorable a Benjamín Netanyahu obtenía 63 escaños con el 25,2% de las urnas escrutadas, según los resultados parciales difundidos a las 4:05 por la Comisión Electoral Central de Israel.

El bloque contrario a Netanyahu sumaba 49 bancas, mientras que la Lista Conjunta, una coalición no alineada integrada por facciones predominantemente árabes, reunía los ocho escaños restantes.

La proyección todavía podía variar a medida que avance el recuento. Los votos emitidos en sobres dobles, entre ellos los de los soldados, se contabilizan en una etapa posterior.

Cuatro partidos figuraban por debajo del umbral electoral del 3,25%. Ra’am obtenía el 3,2%; Reservistas, el 2,9%; Pueblo de Israel, el 1,8%; y el Partido Público Jaredí, el 0,2%.

02:08 hsHoy

Netanyahu aseguró que Israel tiene una “oportunidad histórica e irrepetible” para derrotar a Irán “de una vez por todas”

El primer ministro israelí y líder del partido Likud, Benjamin Netanyahu, camina tras conocerse los resultados de las encuestas a pie de urna de las elecciones nacionales de Israel, en la sede electoral del Likud en Jerusalén, el 28 de octubre de 2026 (REUTERS/Ammar Awad)
El primer ministro israelí y líder del partido Likud, Benjamin Netanyahu, camina tras conocerse los resultados de las encuestas a pie de urna de las elecciones nacionales de Israel, en la sede electoral del Likud en Jerusalén, el 28 de octubre de 2026 (REUTERS/Ammar Awad)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cuestionó en Jerusalén a los partidos dispuestos a cooperar con formaciones árabes y afirmó que Israel y EEUU tienen “una oportunidad histórica, única” para eliminar la amenaza iraní.

Durante un discurso en la sede electoral del Likud, Netanyahu calificó de “vergüenza” que haya fuerzas políticas abiertas a ese tipo de alianzas. También preguntó cómo algunos partidos pueden hablar sobre “el pacto de los que sirven” junto a agrupaciones que, según sostuvo, atacan a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El jefe de Gobierno también arremetió contra las “investigaciones políticas de carácter penal” en su contra.

Netanyahu vinculó el escenario político con la relación de Israel con Estados Unidos y el presidente Donald Trump. “Israel se enfrenta a una oportunidad histórica y única, junto con nuestro amigo el presidente Trump”, subrayó y sumó “eliminar la amenaza iraní de una vez por todas.”

El mandatario señaló que su país superó a sus enemigos en el pasado y sostuvo que mantendrá esa capacidad en el futuro. “Hemos logrado superar a nuestros enemigos, y podremos hacerlo en el futuro”, afirmó antes de sumarse a la canción que sonaba por los altavoces.

Irán está más débil que nunca, Israel está más fuerte que nunca”, afirma.

01:31 hsHoy

Netanyahu: “Debemos establecer un gobierno nacional de derecha fuerte”

El primer ministro israelí y líder del partido Likud, Benjamin Netanyahu (REUTERS/Ronen Zvulun)
El primer ministro israelí y líder del partido Likud, Benjamin Netanyahu (REUTERS/Ronen Zvulun)

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu defendió la formación de “un gobierno nacional de derecha fuerte” y sostuvo que Israel y Estados Unidos todavía pueden contrarrestar a Irán, durante un discurso ante simpatizantes tras el cierre de las urnas.

El líder del Likud inició su intervención con un repaso de los éxitos militares israelíes. En ese marco, planteó que la cooperación entre Israel y Estados Unidos mantiene capacidad para enfrentar a Irán. Netanyahu señaló que su partido “sigue esperando los resultados reales” del recuento de votos.

También afirmó que el Likud es “el partido más grande de Israel” y expresó: “Debemos establecer un gobierno nacional de derecha fuerte”. En ese sentido, descartó una cooperación con los partidos árabes e hizo un llamamiento a la mayoría judía sionista de Israel para que se uniera.

01:23 hsHoy

Eisenkot dice que “hará “todo lo posible” para formar un gobierno sin Netanyahu

El ex jefe militar Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, observa tras conocerse los sondeos a pie de urna en la sede de su formación, durante la noche de las elecciones nacionales de Israel, en Tel Aviv, Israel, el 28 de octubre de 2026 (REUTERS/Amir Cohen)
El ex jefe militar Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, observa tras conocerse los sondeos a pie de urna en la sede de su formación, durante la noche de las elecciones nacionales de Israel, en Tel Aviv, Israel, el 28 de octubre de 2026 (REUTERS/Amir Cohen)

El líder opositor israelí Gadi Eisenkot aseguró que hará “todo lo posible para formar un gobierno sionista” que represente “a todos los ciudadanos de Israel por igual”, tras unas elecciones en las que, afirmó, los votantes se expresaron “en contra de la continuación de (Benjamin) Netanyahu como primer ministro”.

Eisenkot habló ante candidatos y simpatizantes de su partido tres horas y media después del cierre de los colegios electorales. Allí sostuvo que, tras una jornada con la mayor participación desde 1999, “sería un error ir a elecciones de nuevo”.

El dirigente planteó la necesidad de formar un Ejecutivo que reúna apoyos suficientes en el Parlamento israelí, en medio de un escenario que todavía no permite definir la composición del próximo gobierno.

El escrutinio avanzaba con lentitud. Solo se conocían los resultados de 128 de más de 12.000 colegios electorales, una cifra insuficiente para establecer una proyección definitiva. Los sondeos a boca de urna ubicaron al partido del primer ministro Benjamín Netanyahu como el más votado. Sin embargo, esas estimaciones no le adjudicaron a su bloque los escaños necesarios para alcanzar una mayoría y formar gobierno.

00:42 hsHoy

Los resultados oficiales han comenzado a llegar de forma gradual a través de la Comisión Electoral Central de Israel, con un 2,5% de los votos escrutados.

00:18 hsHoy

Nuevos sondeos apuntan a un empate entre las coaliciones de Netanyahu y Eisenkot

Las cadenas israelíes Kan 11 y Channel 13 han actualizado sus sondeos a pie de urna, los cuales proyectan que ambos bloques rivales obtendrían 51 escaños cada uno.

Por su parte, el Channel 12 también ha revisado su sondeo: sitúa al bloque liderado por Eisenkot ligeramente por detrás, con 50 escaños, frente a los 52 del bloque de Netanyahu. Anteriormente, este mismo medio mostraba al bloque opositor a Netanyahu por delante del actual primer ministro.

23:19 hsAyer

El recuento oficial de votos ha comenzado

Hasta el momento, se han contabilizado 2.670 votos, según la Comisión Electoral Central de Israel. Esto representa casi el 0,1 % del total de los votos.

Desde el cierre de los colegios electorales a las 22:00, hora local (20:00 GMT), la información se ha basado en sondeos a pie de urna; no se trata de un recuento oficial, sino de encuestas realizadas a los votantes a su salida de los centros de votación por parte de medios de comunicación.

Si bien el recuento oficial obtenido hasta ahora no constituye una muestra representativa, pone de manifiesto que el organismo electoral ha comenzado a informar tal como estaba previsto.

Temas Relacionados

Elecciones Israel 2026Elecciones IsraelIsraelBenjamin NetanyahuGadi EisenkotÚltimas noticias América

Últimas noticias

Netanyahu pidió esperar los “resultados reales” de las elecciones y defendió la formación de un gobierno de “derecha fuerte”

El líder del Likud sostuvo que la formación oficialista aguardará los desenlace definitivo del escrutinio de las elecciones parlamentarias. El premier israelí se dirigió a los seguidores reunidos en la sede electoral de Jerusalén

Netanyahu pidió esperar los “resultados reales” de las elecciones y defendió la formación de un gobierno de “derecha fuerte”

La fiscalía de la corona británica acusó a dos hombres por una operación vinculada con Irán contra la base aérea RAF Fairford

El comisionado Laurence Taylor afirmó que la decisión permitió acelerar las diligencias, reunir mejores evidencias y formular imputaciones por el episodio ocurrido cerca de la instalación aérea utilizada por Estados Unidos

La fiscalía de la corona británica acusó a dos hombres por una operación vinculada con Irán contra la base aérea RAF Fairford

La ONU atribuyó a Rusia crímenes de guerra por los ataques contra la energía de Ucrania

La comisión investigadora determinó que la ofensiva privó a millones de civiles de calefacción, luz, agua y gas durante el invierno de 2025-2026, tras analizar pruebas reunidas desde 2022 en nueve ciudades ucranianas

La ONU atribuyó a Rusia crímenes de guerra por los ataques contra la energía de Ucrania

El OIEA no detecta que Irán haya reconstruido sus instalaciones bombardeadas y le pide que colabore

Rafael Grossi dijo ante el Consejo de Seguridad que no ha visto obras de reparación desde junio de 2025. Sin inspectores sobre el terreno, su agencia no puede confirmar el estado real de las plantas ni el destino de 440 kilos de uranio enriquecido

El OIEA no detecta que Irán haya reconstruido sus instalaciones bombardeadas y le pide que colabore

152 bloques de hasta 141 toneladas y el hormigón como protagonista: así es la iglesia que desafía las normas en Viena

Fritz Wotruba falleció en 1975, un año antes de la consagración del templo que diseñó en Mauer, un edificio que mantiene intacta su identidad brutalista y su actividad litúrgica

152 bloques de hasta 141 toneladas y el hormigón como protagonista: así es la iglesia que desafía las normas en Viena

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cómo dominar el algoritmo de Instagram y multiplicar su alcance

Cómo dominar el algoritmo de Instagram y multiplicar su alcance

Se conocieron las finalistas de Popstars y Flor de la V estalló por una doble eliminación: “¡Indignada!”

Lali y Miranda! lanzaron “Bailar o morir”, el adelanto de su nuevo disco: performance en vivo, DJ y el beso de Pedro Rosemblat

WhatsApp prepara ‘Organizaciones’, la nueva herramienta para gestionar grandes comunidades

Estas aplicaciones de Apple acaban de recibir un chatbot de IA: requisitos para aprovechar la actualización

INFOBAE AMÉRICA

El Hospital Nacional de Niños de Costa Rica suspende cirugías por saturación de su unidad de cuidados intensivos

El Hospital Nacional de Niños de Costa Rica suspende cirugías por saturación de su unidad de cuidados intensivos

Honduras: Hallan sin vida a una estudiante de 20 años en su vivienda y su madre encontró el cuerpo

Sandra, la joven mayangna que salió a ganar dinero y terminó atrapada cuatro años en El Salvador: documentos falsos, amenazas y una salvadoreña que la rescató

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 27 de octubre de 2026

86% de los salvadoreños encuestados respalda el operativo de rescate en Haití, según encuesta de CID Gallup

DEPORTES

Un histórico del Manchester United apuntó contra el plantel por el mal presente y fue directo con Lisandro Martínez: “Da la cara”

Un histórico del Manchester United apuntó contra el plantel por el mal presente y fue directo con Lisandro Martínez: “Da la cara”

Las sentencias del Cuti Romero sobre la Selección: qué pasó en la final del Mundial con España y quién debe usar la 10 que dejó Messi

Camilo Ugo Carabelli venció a Coria y avanzó a los octavos de final en Guayaquil

El álbum de las mini vacaciones de Franco Colapinto antes del GP de México de F1: el paradisíaco lugar que eligió

Comenzó la venta de entradas para la final de la Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro: el costo de los tickets