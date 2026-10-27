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Eisenkot celebró la victoria en Israel: “Los resultados preliminares arrojan una desconfianza total en Netanyahu”

El bloque opositor supera por dos o tres escaños a la coalición del primer ministro, pero ninguno llega a los 61 diputados y los partidos árabes, con su mejor resultado, quedan como árbitros de la próxima mayoría

El exjefe militar israelí Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, habla ante los medios de comunicación tras votar en las elecciones nacionales, en Herzliya, Israel, el 27 de octubre de 2026. REUTERS/Shir Torem
El exjefe militar israelí Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, habla ante los medios de comunicación tras votar en las elecciones nacionales, en Herzliya, Israel, el 27 de octubre de 2026. REUTERS/Shir Torem
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El ex jefe del Estado Mayor israelí Gadi Eisenkot reclamó este martes la victoria del bloque opositor en las elecciones legislativas y prometió actuar de inmediato para reemplazar al Gobierno de Benjamín Netanyahu. Los sondeos a pie de urna sitúan a su alianza por delante de la coalición del primer ministro, aunque ninguno de los dos bloques alcanza los 61 escaños que dan la mayoría en la Knesset, el Parlamento de 120 diputados.

Las encuestas de los canales 11, 12 y 13, difundidas al cierre de los colegios a las 22h (hora local), otorgan entre 52 y 53 escaños a la oposición y alrededor de 50 a los socios de Netanyahu. El Likud sigue como primera fuerza, con 24 o 25 diputados, lejos de los 32 que obtuvo en 2022. Yashar!, el partido de Eisenkot, queda segundo con entre 21 y 23.

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En un mensaje publicado tras los sondeos, Eisenkot sostuvo que “los resultados preliminares arrojan una desconfianza total en Netanyahu y el gobierno del 7 de octubre”, en referencia al ataque de Hamas de 2023 que desencadenó la guerra de Gaza. Anunció su intención de “establecer, lo antes posible, un gobierno sionista de movilización nacional”.

Yair Lapid, líder de la oposición en la Knesset saliente, fue más lejos. “Que nadie les confunda: el bloque de Netanyahu ha sufrido una derrota aplastante. Se trata de un colapso total, y la ciudadanía les ha dicho que se vayan a casa”, escribió. Lapid concurre dentro de Beyajad (Juntos), la lista que encabeza el también ex primer ministro Naftali Bennett y que obtendría entre 12 y 14 escaños.

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Partidarios del exjefe militar Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, reaccionan ante los resultados de la encuesta a pie de urna en la sede de su formación, durante la noche de las elecciones nacionales de Israel, en Tel Aviv, Israel, el 27 de octubre de 2026. REUTERS/Shir Torem
Partidarios del exjefe militar Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, reaccionan ante los resultados de la encuesta a pie de urna en la sede de su formación, durante la noche de las elecciones nacionales de Israel, en Tel Aviv, Israel, el 27 de octubre de 2026. REUTERS/Shir Torem

Completan el bloque opositor Los Demócratas, de Yair Golan, con 9 o 10 diputados, e Israel Beitenu, de Avigdor Lieberman, con entre 7 y 9. En la coalición, el partido ultraortodoxo Shas, de Aryeh Deri, sumaría entre 6 y 8; Poder Judío, de Itamar Ben Gvir, 6 o 7; Judaísmo Unido de la Torá, otros 6 o 7, y Sionismo Religioso, de Bezalel Smotrich, en torno a 6.

La aritmética deja a los partidos árabes en el centro de la negociación. Las proyecciones les atribuyen entre 17 y 18 escaños, la cifra más alta que han logrado jamás; con ellos, el campo contrario a Netanyahu rondaría los 70 diputados. Sin ellos, a Eisenkot le faltan ocho o nueve. Los dos bloques descartaron durante la campaña gobernar con formaciones árabes, aunque Mansur Abbas, líder del islamista Raam, se ofreció a apoyar un Ejecutivo de centroizquierda para desalojar a la derecha.

El canal 14, afín al Gobierno, publicó una encuesta propia que se aparta del resto y proyecta un empate a 60 escaños entre coalición y oposición.

Son las primeras elecciones desde el 7 de octubre de 2023 y las primeras en las que Netanyahu, en el poder durante la mayor parte de los últimos 17 años, se presenta con un juicio por corrupción abierto y sin el indulto que pidió al presidente, Isaac Herzog. Su coalición con la ultraderecha y los partidos ultraortodoxos había ganado 64 escaños en noviembre de 2022.

La campaña giró en torno a las responsabilidades por los fallos de seguridad de aquel día, la gestión de los rehenes llevados a Gaza y la exención del servicio militar para los ultraortodoxos.

El opositor y líder de Yashar, Gadi Eisenkot. EFE/EPA/ATEF SAFADI
El opositor y líder de Yashar, Gadi Eisenkot. EFE/EPA/ATEF SAFADI

Eisenkot, jefe del Estado Mayor entre 2015 y 2019, formó parte del gabinete de guerra tras el ataque hasta que lo abandonó en junio de 2024 junto a Benny Gantz. Su hijo Gal murió combatiendo en Gaza en diciembre de 2023. En abril de este año, Bennett y Lapid fusionaron sus partidos para concentrar el voto opositor.

La participación llegó al 74,3% a las 20h, según el Comité Central Electoral, que rechazó una petición del Likud y de otros partidos de derecha para prolongar una hora la votación. Estaban convocados 7,33 millones de electores, 543.177 más que en 2022.

Los sondeos a pie de urna han fallado antes en Israel. En marzo de 2015 anunciaron un empate entre el Likud y la Unión Sionista; el recuento dio 30 escaños a Netanyahu y 24 a sus rivales. Los acuerdos de reparto de restos entre partidos también pueden mover el resultado final.

Los resultados oficiales se publicarán el 4 de noviembre. Herzog consultará entonces a todas las formaciones con representación y encargará formar Gobierno a quien considere con más posibilidades, que no tiene por qué ser el líder del partido más votado. Si nadie lo consigue, Israel volverá a las urnas en unos 90 días.

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