Costa Rica

Laura Fernández llega a Italia para reunirse con el papa León XIV y el presidente Sergio Mattarella

La mandataria costarricense inició su gira oficial por Europa acompañada del primer caballero, Jeffry Umaña. Este jueves sostendrá encuentros de alto nivel en el Vaticano y con autoridades del Gobierno italiano.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, llegó a Italia acompañada del primer caballero, Jeffry Umaña, para iniciar una gira oficial por Europa.
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, llegó a Italia acompañada del primer caballero, Jeffry Umaña, para iniciar una gira oficial por Europa.
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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, inició este miércoles 28 de octubre su gira oficial por Italia, donde tiene programada una audiencia privada con el papa León XIV y una reunión con el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, como parte de una agenda diplomática que también contempla su participación en una cumbre internacional en España.

La mandataria llegó acompañada del primer caballero, Jeffry Umaña Avendaño, y fue recibida por el embajador de Costa Rica en Italia, Federico Zamora Cordero, así como por representantes del Gobierno italiano y de la Santa Sede.

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Esta visita forma parte de la tercera gira internacional de Fernández desde que asumió la Presidencia de la República el 8 de mayo de 2026, y se extenderá hasta el próximo 6 de noviembre, cuando está previsto su regreso al país.

Uno de los principales encuentros de la agenda se desarrollará este jueves 29 de octubre, cuando la presidenta visite la Ciudad del Vaticano para reunirse con el máximo representante de la Iglesia católica.

La audiencia con León XIV había sido anunciada oficialmente por Casa Presidencial desde septiembre y tiene como propósito fortalecer las relaciones históricas entre Costa Rica y la Santa Sede.

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Antes de iniciar la gira, Fernández expresó su emoción por la oportunidad de reunirse con el líder de la Iglesia católica y transmitirle un mensaje en representación de los costarricenses.

“Llegaré ante el Santo Padre con enorme emoción y humildad, llevando en mi corazón a Costa Rica y a cada familia que encuentra en Dios la fuerza para levantarse, luchar y seguir adelante”, manifestó la mandataria.

La presidenta también expresó su intención de solicitar al pontífice que mantenga presente a Costa Rica en sus oraciones.

El papa León XIV recibirá en audiencia privada a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, durante una próxima visita oficial al Vaticano. (Imagen ilustrativa Infobae)
El papa León XIV recibirá en audiencia privada a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, durante una próxima visita oficial al Vaticano. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además de su visita al Vaticano, la agenda oficial contempla una reunión con Sergio Mattarella, presidente de la República Italiana, como parte de los compromisos diplomáticos previstos durante su estancia en Roma.

Este encuentro permitirá mantener el diálogo entre las autoridades de ambos países y dar continuidad a las relaciones bilaterales entre Costa Rica e Italia.

La visita se desarrolla en el marco de una gira internacional que busca ampliar los espacios de diálogo con representantes políticos y diplomáticos europeos.

Por su parte, la Conferencia Episcopal de Costa Rica manifestó su satisfacción por la audiencia prevista entre Fernández y el papa León XIV.

En un comunicado emitido este 28 de octubre, los obispos costarricenses señalaron que el encuentro constituye una oportunidad para fortalecer los vínculos de amistad y cooperación entre Costa Rica y la Santa Sede.

La organización religiosa también destacó la importancia de mantener espacios de comunicación entre las autoridades civiles y eclesiásticas, respetando la autonomía de ambas instituciones.

El presidente italiano, Sergio Mattarella, sostendrá una reunión con la mandataria costarricense como parte de los compromisos diplomáticos previstos en Roma. REUTERS/Borut Zivulovic
El presidente italiano, Sergio Mattarella, sostendrá una reunión con la mandataria costarricense como parte de los compromisos diplomáticos previstos en Roma. REUTERS/Borut Zivulovic

Gira continuará en España con la Cumbre Iberoamericana

Tras concluir sus compromisos en Italia y el Vaticano, Laura Fernández viajará a Madrid, España, donde participará en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, programada para los días 4 y 5 de noviembre.

El encuentro reunirá a representantes de distintos países de América Latina, España y Portugal para abordar asuntos relacionados con la cooperación y los desafíos compartidos por la región.

La agenda también contempla reuniones con representantes del sector empresarial español, como parte de las actividades programadas durante la visita.

La comitiva tiene previsto regresar a Costa Rica el viernes 6 de noviembre, después de cumplir los compromisos diplomáticos en ambos países.

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