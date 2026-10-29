El presidente Isaac Herzog pidió a los partidos agotar las negociaciones para evitar una nueva elección en Israel

El presidente Isaac Herzog pidió a los partidos políticos agotar las instancias para formar un gobierno de coalición y evitar nuevas elecciones en Israel.

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El presidente de Israel, Isaac Herzog, pidió el miércoles a los partidos políticos que agoten todas las instancias para formar una coalición de gobierno y evitar así una repetición de los comicios, luego de que las elecciones legislativas no arrojaran una mayoría clara y dejaran un avance sin precedentes de los partidos árabes.

La participación electoral alcanzó casi el 78%, la cifra más alta desde 1999. Sin embargo, los resultados parciales y las estimaciones de los principales medios muestran un escenario fragmentado, sin un bloque capaz de reunir por sí solo los 61 escaños necesarios para gobernar.

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Con el 90% de los votos escrutados, el bloque del primer ministro Benjamin Netanyahu obtenía 53 de los 120 escaños del Parlamento, siete por debajo del umbral requerido. La coalición opositora liderada por el centrista Gadi Eisenkot sumaba 48 bancas, mientras que los partidos árabes alcanzarían 19 escaños, una cifra récord para esa representación.

Con un panorama sin mayoría clara tras una elección marcada por el récord de participación árabe, podrían avecinarse semanas de negociaciones para construir alianzas de gobierno; si estas fracasan, Israel enfrentaría la posibilidad de convocar nuevas elecciones, el segundo escenario más probable según las estimaciones difundidas tras el cierre de los comicios.

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Los resultados definitivos podrían conocerse a más tardar el viernes. Luego, Herzog recibirá a los líderes de los distintos partidos para designar a la persona que deberá intentar formar gobierno. En ese contexto, el presidente israelí instó a las formaciones políticas a “hacer todo lo posible” para armar una coalición y así evitar nuevos comicios.

El escrutinio parcial otorgó 53 bancas al bloque de Benjamin Netanyahu, 48 al espacio de Gadi Eisenkot y un récord de 19 escaños a las agrupaciones árabes. (REUTERS/Shir Torem)

Netanyahu, con 19 años discontinuos en el poder, es el primer ministro más longevo del país. Entre los votantes, las reacciones estuvieron divididas: la jubilada de Tel Aviv Sarah Confino dijo sentirse “decepcionada” por el resultado inconcluso “porque quería que Gadi Eisenkot obtuviera una victoria contundente”. El metalúrgico Ben Tzyon Vayolid, en cambio, celebró el desempeño del bloque de Netanyahu: “Hizo todo lo posible para asegurar nuestra victoria y ganamos, y seguimos ganando”.

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El llamado a una alianza judeoárabe

El líder de la Lista Unificada, Yussef Jabareen, una coalición de izquierda de mayoría árabe, llamó a construir “una verdadera alianza judeoárabe” para desplazar a Netanyahu del poder. El dirigente se mostró dispuesto a respaldar, sin integrarlo formalmente, un gobierno de oposición “para tumbar” la coalición del primer ministro.

Benjamin Netanyahu acumula 19 años discontinuos en el poder y se mantiene como el primer ministro más longevo de Israel. (REUTERS/Kevin Coombs/File Photo)

“No vemos cómo podríamos participar en una coalición en las circunstancias actuales”, declaró Jabareen a la Agence France-Presse (AFP), en referencia a la guerra en Gaza y a la situación en Cisjordania, donde se registró un aumento de los asentamientos israelíes, considerados ilegales según el derecho internacional, y de los ataques por parte de colonos.

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El partido Raam también manifestó apertura a una eventual alianza. Eisenkot, que durante la campaña había descartado esa opción, no respondió de inmediato al ofrecimiento de las dos formaciones árabes.

Una coalición de ese tipo no tendría precedentes en Israel, país donde la minoría árabe, cercana al 20% de la población y descendiente de palestinos que permanecieron en sus tierras tras la creación del Estado en 1948, enfrenta una fuerte discriminación. Para buena parte de la población judía, la idea de gobernar junto a sus representantes resulta inaceptable.

La participación en los comicios legislativos de Israel alcanzó casi el 78%, el registro electoral más alto desde 1999. (EFE/EPA/ABIR SULTAN)

Hasta el momento, solo el líder del principal partido de izquierda israelí e integrante del bloque de Eisenkot, Yair Golan, se pronunció a favor de esa alianza. “Tenemos una responsabilidad. Y tenemos la oportunidad de formar un gobierno de cambio en asociación con los ciudadanos árabes de Israel”, escribió en la red social X.

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Likud denuncia un fraude y crece la desconfianza

El Likud, el partido de Netanyahu, acusó a las formaciones árabes de haber alterado el resultado electoral. “Las elecciones en el Estado de Israel fueron robadas por partidos árabes que apoyan el terrorismo y la aniquilación del Estado judío mediante graves actos delictivos de corrupción, amenazas, violencia, mentiras y el uso de programas informáticos prohibidos para incitar a los votantes a acudir a las urnas”, señaló el partido en un comunicado.

El politólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén Gideon Rahat calificó de “realmente espectacular” el aumento de la participación árabe en los comicios y afirmó que esa cifra llegó a “transformar el panorama” político. No obstante, Rahat advirtió a la AFP que los hechos del 7 de octubre generaron “mucha desconfianza y mucho miedo” entre la mayoría judía hacia la minoría árabe.

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Sin una alianza judeoárabe, la situación política parece encontrarse en un punto muerto, según evaluó Ilana Shpaizman, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Bar Ilan.