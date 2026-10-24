Los cuatro cementerios públicos de la capital de Guatemala recibirán 1,68 millones de visitantes durante el Día de Todos los Santos

Cerca de 1,68 millones de personas visitarán los cuatro cementerios públicos de Ciudad de Guatemala por el Día de Todos los Santos. (Ministerio de Salud y Asistencia Social de Guatemala)

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El Cementerio Nacional habilitará sus cuatro camposantos públicos de la Ciudad de Guatemala el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2026, cuando espera recibir cerca de 1,68 millones de personas por el Día de Todos los Santos. El operativo incluirá controles de seguridad, atención de emergencias, medidas sanitarias y restricciones para ordenar las visitas a los difuntos.

La mayor concentración se prevé en el Cementerio General, en la zona 3, con una estimación de 1,5 millones de visitantes. La Verbena, en la zona 7, podría recibir 100 mil personas; Las Tapias, en la zona 18, 50 mil; y Villa de Guadalupe, en la zona 14, unas 30 mil.

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Los cuatro recintos abrirán de 7:00 a 17:00 durante ambas jornadas y el ingreso será gratuito. Los visitantes no podrán entrar con vehículos particulares, aunque habrá corredores habilitados para unidades de rescate, seguridad, abastecimiento de agua, carrozas fúnebres y otros servicios asistenciales autorizados.

El plan fue coordinado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social junto con instituciones de seguridad, tránsito, emergencia y la Municipalidad de Guatemala. La Policía Nacional Civil, la Policía Municipal de Tránsito, la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito, los Bomberos Voluntarios, los Bomberos Municipales y la Cruz Roja Guatemalteca participarán en las acciones previstas.

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Cerca de 1,68 millones de personas visitarán los cuatro cementerios públicos de Ciudad de Guatemala por el Día de Todos los Santos. (Ministerio de Salud y Asistencia Social de Guatemala)

El Cementerio General, centro de mando ante incidentes

El Cementerio General instalará un centro de mando integrado por representantes de las instituciones participantes, con el objetivo de coordinar decisiones inmediatas ante incidentes dentro del recinto. También se identificarán una entrada y una salida de emergencia para facilitar la circulación de vehículos de asistencia.

La ruta de evacuación estará señalizada en la segunda avenida y primera calle interior del camposanto. Las autoridades establecerán puntos de reunión y delimitarán las zonas que puedan representar riesgos para los visitantes.

La administración del Cementerio General proyecta la asistencia más alta debido a su extensión territorial. El operativo busca mantener despejadas las vías internas para que las unidades de socorro puedan actuar sin demoras ante una emergencia.

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En La Verbena, el corredor vehicular comenzará en la puerta de salida y llegará hasta las galerías de nichos públicos. Ese acceso será de uso exclusivo para ambulancias, patrullas, carros de agua, carrozas fúnebres y otros vehículos autorizados.

El recinto de la zona 7 contará además con un quiosco informativo en el área destinada a personas fallecidas por covid-19. Allí se orientará a las familias sobre la ubicación de las personas inhumadas en ese sector.

El servicio de inhumación en el área pública continuará disponible en La Verbena durante las fechas previstas. Para los sepelios que deban realizarse esos días, podrán ingresar las carrozas fúnebres y los acompañantes por los accesos identificados.

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Las Tapias mantendrá delimitadas las áreas de riesgo debido a los trabajos de mejoramiento y rehabilitación de su infraestructura. Villa de Guadalupe aplicará una medida similar para restringir el paso por los sectores que puedan comprometer la integridad de quienes acudan a visitar las tumbas.

Cerca de 1,68 millones de personas visitarán los cuatro cementerios públicos de Ciudad de Guatemala por el Día de Todos los Santos. (Ministerio de Salud y Asistencia Social de Guatemala)

Prohibición de armas, alcohol y ventas dentro de los recintos

Las autoridades prohibieron el ingreso de armas, bebidas alcohólicas y estupefacientes en los cuatro cementerios. Tampoco se permitirán ventas de ningún tipo dentro de las instalaciones, de acuerdo con el Acuerdo Ministerial 184-2015 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Las familias podrán llevar flores, alimentos, veladoras y otros arreglos para recordar a sus seres queridos. Byron Fuentes, asesor jurídico del Cementerio Nacional, aclaró que no habrá restricciones para las ofrendas, aunque pidió que los desechos sean depositados en los recipientes establecidos.

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El funcionario señaló: “Si traen comida, si traen arreglos florales muy grandes y estos nos generan algún tipo de desechos, pues depositar esos mismos en los lugares previamente establecidos”. Los camposantos tendrán basureros identificados para facilitar la disposición de residuos.

La prevención sanitaria incluirá la recomendación de aplicar repelente en las partes expuestas del cuerpo y usar camisas de manga larga y pantalones para reducir las picaduras de zancudos. La medida adquiere relevancia en una época de lluvias, cuando pueden formarse acumulaciones de agua dentro de áreas amplias de los cementerios.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social también solicitó reemplazar el agua de floreros y jardineras por oasis o arena húmeda. La recomendación busca evitar la proliferación de mosquitos en nichos, galerías y sepulturas.

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Rony González Chihuah, asesor del Vicedespacho del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, participó en la presentación del plan junto con Fuentes y Henry Alexander Valenzuela Pérez, administrador del Cementerio Nacional desde el 9 de septiembre de 2026. La actividad involucra además a coordinadoras locales para la reducción de desastres de las zonas 3, 7, 14 y 18, al Centro de Salud de la zona 3 y al Área de Salud de Guatemala Central.

La Municipalidad de Guatemala será la encargada de coordinar los eventuales cierres de calles aledañas a los cementerios durante las visitas del 31 de octubre y el 1 de noviembre.

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