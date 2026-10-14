Guatemala: El Hospital Departamental de Sololá alcanza 94,42% de avance, pero sigue sin fecha para abrir

El Hospital Departamental de Sololá registra un avance físico del 94,42 por ciento, pero la recepción del equipamiento especializado muestra retrasos que impiden fijar su apertura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Hospital Departamental de Sololá alcanzó un avance físico de 94,42% al 14 de octubre de 2026, pero su apertura aún no tiene fecha porque la recepción e instalación del instrumental especializado avanza a menor ritmo. El centro, financiado con un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica, tendrá 332 camas y busca ampliar la atención pública para Sololá y regiones cercanas.

El proyecto también arrastra cuestionamientos por el incremento previsto para el equipamiento. Durante una citación legislativa del 22 de junio de 2026, el diputado de la bancada VOS, José Chic, sostuvo que los recursos asignados a esa área pasaron de Q90 millones a Q150 millones.

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La obra civil se aproxima a su terminación, mientras que la instalación y recepción del equipo médico registra un avance de 54,32%. Esa diferencia impide que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala confirme cuándo comenzará a funcionar el hospital.

La cartera sanitaria respondió que todavía no se había establecido la fecha de inauguración. El ministerio indicó que convocará a la prensa cuando se realice el acto oficial y, posteriormente, señaló que el proyecto completo podría estar terminado durante el primer semestre de 2027, sin fijar un día concreto.

El Hospital Departamental de Sololá registra un avance físico del 94,42 por ciento, pero la recepción del equipamiento especializado muestra retrasos que impiden fijar su apertura. (Ministerio de Salud Pública de Guatemala)

El tomógrafo y el equipo pendiente para iniciar la atención

El ministro de Salud, Joaquín Barnoya, recorrió las instalaciones junto con la viceministra de Hospitales, María del Rosario Orozco García, y la viceministra Administrativa Financiera, Susana Cojón. Durante la supervisión, los equipos técnicos realizaron pruebas de calibración y funcionamiento del tomógrafo instalado en el área de diagnóstico por imágenes. Según información de la institución.

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El funcionamiento de ese aparato forma parte de los preparativos para poner en marcha un complejo que contará con cuidados intensivos, neonatología, unidades quirúrgicas, medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia. La lista de servicios también incluye mamografía, ultrasonidos y traumatología.

La nueva infraestructura reemplazará una capacidad hospitalaria previa de 200 camas en Sololá. El centro fue diseñado, construido y equipado bajo una modalidad llave en mano, que concentró esas etapas dentro de un mismo contrato.

El Banco Centroamericano de Integración Económica informó que el proyecto representa una inversión de Q274.234.513. La iniciativa busca reforzar la red hospitalaria pública con infraestructura tecnológica y resistente para atender a los habitantes del departamento y de zonas aledañas.

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El seguimiento de la construcción se vincula con las metas de infraestructura hospitalaria incluidas por el Ministerio de Salud en el Proyecto de Presupuesto 2027. La cartera prevé fortalecer los servicios de salud públicos mediante nuevos centros asistenciales y la ampliación de la capacidad existente.

Una adjudicación de 2023 y las revisiones del equipamiento

La construcción comenzó en diciembre de 2023, dentro del programa de infraestructura y equipamiento hospitalario impulsado durante el gobierno de Alejandro Giammattei. El plan contemplaba nuevos hospitales financiados con recursos internacionales.

El Ministerio de Salud adjudicó el diseño, la construcción y el equipamiento al consorcio APCA Rempo, integrado por la guatemalteca Constructora R y P, Limitada, y la mexicana Empo Constructores. La contratación fue formalizada el 10 de marzo de 2023 y el contrato se notificó el 23 de ese mes.

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La adjudicación fue por USD 35.127.961,85, de acuerdo con una investigación publicada por La Hora en abril de 2023. El proceso recibió otra propuesta del consorcio Opción Técnica y Eductrade, por USD 54.324.627,57, según los registros de Guatecompras citados por el diario.

Ante las críticas de Chic por los recursos destinados al instrumental, Didia Solís, directora de la Unidad Especial de Ejecución de Programas y Proyectos de Salud, explicó que los ajustes respondieron a evaluaciones de costos y a especificaciones técnicas del equipo requerido. Esas revisiones se sustentaron en análisis de la supervisora externa biomédica y en propuestas técnicas de la entidad financiera.

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Solís precisó que el préstamo del BCIE establece el objetivo general del programa, pero no asigna montos específicos para cada hospital. Por esa razón, el Gobierno puede aportar recursos adicionales cuando sean necesarios para completar los proyectos.