Presupuesto 2027 en Guatemala: el Ministerio Público pide USD 718 millones y advierte sobre un déficit de USD 117 millones

El Ministerio Público solicitó al Congreso de la República un presupuesto de Q 5.481.050.120 para el ejercicio fiscal 2027. (Diario de Centroamérica)

Guardar

El Ministerio Público (MP) solicitó al Congreso de la República un presupuesto de Q 5.481.050.120 para 2027 (USD 718 millones) con un déficit de Q 891 millones ( USD 116.6 millones) frente al techo fijado por el Ministerio de Finanzas Públicas, para financiar obras, tecnología, capacitación y la atención de las denuncias previstas para el próximo ejercicio fiscal.

El Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) pidió ajustar los recursos asignados para trasladar a trabajadores contratados bajo el renglón 029, sin prestaciones laborales ni seguro social, hacia modalidades con mayor estabilidad. El techo aprobado contempla un aumento real de Q 21.389.510, aunque la entidad había solicitado Q 32 millones.

PUBLICIDAD

El Ministerio Público solicitó al Congreso de la República un presupuesto de Q 5.481.050.120 para el ejercicio fiscal 2027.(Diario de Centroamérica)

La brecha entre el pedido del MP y el techo de Finanzas

El fiscal general y jefe del MP, Gabriel García Luna, encabezó la exposición ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. La institución busca ejecutar proyectos de reestructuración, protección de sistemas informáticos y mejoras en su capacidad de atención ciudadana.

El secretario general del MP, Edwin Santiago, indicó que la ejecución presupuestaria suele ubicarse entre 85% y 90% de los recursos solicitados. Consideró riesgoso ese margen ante gastos de seguridad institucional, renovación de equipos y pago de servicios como agua, electricidad e internet.

Una auditoría interna detectó que un número considerable de computadoras opera con licencias de software vencidas. Esa situación obliga a destinar fondos a la actualización tecnológica, además de las necesidades operativas cotidianas.

PUBLICIDAD

La institución prevé concluir la Torre III de su edificio central, en el Barrio Gerona del Centro Histórico, con un costo estimado de Q 303,6 millones. El proyecto apunta a mejorar la atención de las personas que acuden a las sedes centrales del MP.

La falta de personal con capacidad de investigación también figura entre las prioridades planteadas. La Escuela de Formación, que funciona en Santo Domingo Xenacoj, San Marcos, ampliaría sus operaciones hacia la ciudad de Guatemala para capacitar al personal técnico.

El MP dispone de más de Q 500 millones en saldos de caja proyectados para 2027, que podrían cubrir una parte del techo presupuestario. Sin embargo, García Luna pidió que el Congreso apruebe el monto completo para sostener los planes institucionales y atender las más de 600 mil denuncias previstas para ese año.

PUBLICIDAD

El diputado Orlando Blanco sostuvo que, al descontar los saldos de caja, el aumento real requerido rondaría los Q 300 millones. También señaló que se trata del primer presupuesto elaborado por la actual administración del MP y afirmó: “Es importante darle la posibilidad a esos nuevos equipos para que tengan la posibilidad de desplegar sus planes de trabajo”.

García Luna vinculó el pedido de recursos con la continuidad de la transformación interna de la institución. “Detrás de cada expediente hay una persona, una familia y una necesidad de justicia”, expresó.

Cuatro consulados en Estados Unidos y más estabilidad laboral

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) propuso abrir cuatro consulados en Estados Unidos durante 2027, en localidades con alta concentración de guatemaltecos. El canciller Carlos Ramiro Martínez Alvarado señaló que las nuevas sedes permitirían atender a más de 211 mil personas.

PUBLICIDAD

La cartera también busca ampliar los consulados de Providence y Chicago, una medida que beneficiaría a más de 165 mil usuarios. El plan contempla elevar a 35 los centros de impresión de pasaportes en el mundo, con más de 25 ubicados en territorio estadounidense para entregar el documento el mismo día del trámite.

El Minex proyecta instalar dos centros de impresión del Documento Personal de Identificación (DPI) en Los Ángeles y Lakewood. Ambos procesarían documentos para otros consulados guatemaltecos en Estados Unidos.

El director general del IDPP, Carlos Humberto Sandoval Orellana, explicó que el monto incluido en el techo permitiría regularizar la situación de entre 150 y 175 de los más de 1.200 defensores contratados en condiciones precarias. Por eso pidió a los diputados considerar los Q 11 millones restantes.

PUBLICIDAD

Sandoval reportó una ejecución presupuestaria de 90,81% en 2025, sin contar el préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica destinado a construir nuevas sedes. El instituto abrió 19 de las 25 oficinas proyectadas para este año.