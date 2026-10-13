Guatemala

La vicepresidenta Karin Herrera impulsa en Bruselas tecnología satelital para prevenir desastres en Guatemala

La funcionaria participa del 12 al 14 de octubre en encuentros con la Unión Europea para reforzar la cooperación frente a amenazas climáticas, mediante el programa Copernicus de observación terrestre y datos para sequías e inundaciones

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Una mujer de espaldas observa un muro con múltiples pantallas de televisión que muestran noticieros internacionales y mapas meteorológicos
Karin Herrera observa un conjunto de pantallas de televisión con noticieros internacionales y mapas de seguimiento climático en un centro de control. (Vicepresidencia de Guatemala )

La vicepresidenta Karin Herrera desarrolla en Bruselas una agenda para promover tecnología satelital destinada a la prevención de desastres en Guatemala, mientras la temporada de lluvias de 2026 acumula 2.152 emergencias y 21 muertes en el país. La visita, prevista entre el 12 y el 14 de octubre, busca fortalecer la cooperación con la Unión Europea para anticipar amenazas climáticas.

El balance de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), actualizado al 12 de octubre con registros desde el 19 de abril, contabiliza 212.589 personas afectadas por los eventos asociados a las lluvias. También reporta 42.521 familias afectadas, 12.938 damnificadas, 25.670 evacuadas y 1.350 personas albergadas.

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La funcionaria representa a Guatemala en el Segundo Diálogo Político de Alto Nivel de Copernicus-LAC y en el Encuentro Interregional. Ambos espacios reúnen a autoridades gubernamentales, organismos técnicos y socios internacionales de América Latina, el Caribe y la Unión Europea.

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Una mujer de espaldas observa un muro con múltiples pantallas de televisión que muestran noticieros internacionales y mapas meteorológicos
Karin Herrera observa un conjunto de pantallas de televisión con noticieros internacionales y mapas de seguimiento climático en un centro de control. (Vicepresidencia de Guatemala )

Cooperación europea para anticipar sequías e inundaciones

La agenda incluye reuniones bilaterales con Kamal Kishoe, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, y Simonetta Chelli, directora del Centro de la Agencia Espacial Europea para la Observación de la Tierra. Herrera también mantuvo encuentros con Hadja Lahbib, comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, y Ekaterina Zaharieva, comisaria de Empresas Emergentes, Investigación e Innovación.

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Entre las actividades programadas figura una visita al Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea. Allí conocerá las herramientas que utiliza ese organismo para anticipar y atender situaciones de crisis.

El intercambio sobre el programa Copernicus ocupa uno de los ejes centrales de la gira. La Vicepresidencia explicó que este sistema de observación terrestre mediante satélites aporta datos para monitorear sequías, inundaciones e incendios forestales, además de seguir las condiciones agroclimáticas de Guatemala.

La visita da continuidad al trabajo entre la Vicepresidencia y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), a través de la Academia Copernicus en Guatemala. La iniciativa promueve la formación en observación de la Tierra aplicada a la agricultura, la seguridad alimentaria y la gestión de riesgos.

“La ciencia y la tecnología salvan vidas”, escribió Herrera en su cuenta de la red social X. La vicepresidenta recordó que el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias acompañó a Guatemala durante la respuesta a la erupción del volcán de Fuego en 2024.

La cooperación con la Unión Europea continuará mediante el Plan Trifinio, un esquema de trabajo conjunto entre Guatemala, Honduras y El Salvador. La funcionaria adelantó esa continuidad durante su agenda europea.

Inundaciones y daños en viviendas e infraestructura

Las inundaciones representan el 28,7% de los incidentes registrados durante la época de lluvias, con 618 casos, de acuerdo con Conred. La caída de árboles suma 363 eventos y los daños a la producción agrícola por cultivos afectados alcanzan 280 reportes.

Los deslizamientos acumulan 236 casos y los fuertes vientos, 186. La diversidad de emergencias incluye afectaciones sobre viviendas, carreteras, puentes, escuelas, edificios y redes de energía eléctrica.

El reporte oficial registra 44 personas heridas, 27 hospitalizadas y una persona desaparecida, además de las 21 personas fallecidas. En las viviendas, se documentaron 422 casos de daño leve, 12.064 de daño moderado y 452 de daño grave.

Otras 1.046 viviendas permanecen en riesgo. Alta Verapaz concentra la mayor cantidad de emergencias atendidas, con 564 casos, seguida por el departamento de Guatemala, con 203, e Izabal, con 167.

La infraestructura afectada incluye 655 carreteras, 37 puentes dañados y cuatro destruidos. También se reportaron daños en 51 escuelas y 25 edificios.

Las redes de energía eléctrica sufrieron 21 cortes durante el período contabilizado. Conred no registró daños en la red de agua.

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