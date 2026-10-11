Adolescente despierta en su propio ataúd después de creerla muerta en Guatemala

Yuleidy Ixcotoyac recobró la conciencia durante su velorio en Sacapulas, Quiché, tras ser considerada fallecida por su familia. (Captura de video)

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Una adolescente identificada como Yuleidy Ixcotoyac habría recobrado la conciencia durante su velorio en la aldea El Jocote, en Sacapulas, Quiché, Guatemala, después de que su familia la considerara fallecida durante varias horas.

El caso ocurrió el sábado 10 de octubre y quedó registrado en videos que circularon en redes sociales, lo que ha generado posiciones encontradas entre los internautas.

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Según relató su padre, Abraham Ixcotoyac, en una entrevista con TV Sac, la joven sufrió un malestar en la madrugada y perdió el conocimiento mientras él la trasladaba en automóvil con la intención de llevarla a un centro de salud.

“Ella salió inconsciente de acá de la casa, la trasladaba para el hospital”, afirmó Ixcotoyac. El hombre sostuvo que, poco antes de llegar al municipio de San Pedro Jocopilas, notó que su hija no respiraba y no tenía pulso.

Una adolescente, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, recobró el conocimiento cuando durante su velatorio. El hecho ocurrió en la aldea El Jocote, en Sacapulas, Quiché, Guatemala. (Video: Redes sociales)

El padre afirmó que la adolescente no ingresó a un hospital

El padre de la joven aclaró que Yuleidy no llegó a recibir atención médica. “No ingresó a hospital ella”, dijo durante la entrevista. También señaló que, tras advertir que no presentaba signos vitales, buscó una funeraria para conseguir un ataúd y trasladarla de regreso a su vivienda.

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“Yo vi en ella que ya no respiraba, ya no tenía sus pulsos en sus brazos”, sostuvo. De acuerdo con su relato, familiares, vecinos y miembros de su congregación religiosa ya se habían reunido en la casa para la velación cuando ocurrió la reacción de la adolescente.

Ixcotoyac indicó que llegó a la vivienda cerca de las 14:30 y permaneció en el patio mientras otras personas acomodaban el féretro. Poco después, escuchó gritos de los presentes y se acercó al lugar donde velaban a su hija.

“Cuando voy viendo, mi hija la estaban sacando de la caja donde la traían”, recordó. El hombre atribuyó lo ocurrido a un hecho religioso y expresó su agradecimiento por la recuperación de la joven.

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Abraham Ixcotoyac, papá de la joven dada como fallecida ofreció una una entrevista a TV Sac, donde reconoció que su hija Yuleidy Ixcotoyac no fue declarada muerta en un hospital.

La madre dijo que vio movimientos dentro del ataúd

La madre de Yuleidy, Lesvia Ríos, dijo que no había perdido la esperanza de que su hija estuviera viva. Según contó, se acercó al ataúd mientras lloraba y notó que la adolescente se movía.

“Yo decía que ella estaba viva, no estaba muerta”, afirmó Ríos. Luego describió el momento en que la familia advirtió que la joven reaccionaba: “Ella se estaba moviendo, se estaba despertando y de un solo se levantó”.

Los videos difundidos muestran a varias personas alrededor del féretro mientras la joven se incorpora. Los asistentes le ofrecieron agua y la ayudaron a salir del ataúd, según las imágenes y los testimonios recogidos por TV Sac.

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Lesvia Ríos, mamá de la joven dada como fallecida ofreció una una entrevista a TV Sac, agradeció por la vida de su hija Yuleidy Ixcotoyac, quien fue dada como fallecida y despertó cuando estaba siendo velada.

Yuleidy relató que sintió dolor en el pecho antes de desmayarse

Durante la misma entrevista, Yuleidy Ixcotoyac habló brevemente sobre las horas previas al velorio. La joven agradeció a sus padres y a quienes enviaron mensajes a la familia. “No tengo cómo pagarle a Dios para todo lo que ha hecho en mi vida. Fue un milagro”, expresó.

Al ser consultada por los síntomas que tuvo antes de perder el conocimiento, explicó: “Me empezó a doler el corazón demasiado, lo sentía pesado y ahí me fui, como que me desmayé”.

La joven Yuleidy Ixcotoyac fue dada como fallecida y despertó en su propio velatorio. Horas después habló en entrevista con el canal TV SAC. El hecho ocurrió en Sacapulas, Quiché, Guatemala.

La adolescente indicó que su padre le contó después que no pudieron llegar al hospital. Hasta el momento, no se conoció un pronunciamiento de autoridades sanitarias de Guatemala que explique qué ocurrió ni una evaluación médica pública sobre el estado de salud de la joven.

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