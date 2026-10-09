Guatemala

Guatemala reconoció a la zona Alta del Valle del Río Aguán en Honduras como área libre de la mosca del Mediterráneo

La resolución, vigente desde el 10 de octubre, elimina los tratamientos cuarentenarios adicionales para las frutas y hortalizas procedentes de Arenal y Olanchito, ambos municipios del departamento hondureño de Yoro

Infografía con ilustraciones de campos agrícolas, un escudo protector, datos sobre hectáreas y recuadros explicativos con frutas y hortalizas.
El acuerdo ministerial de Guatemala certifica 47.000 hectáreas del Alto Aguán en Honduras como zona libre de la mosca del Mediterráneo para facilitar el comercio agrícola. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala reconoció como libre de Ceratitis capitata a la zona Alta del Valle del Río Aguán, en Honduras, una decisión que abarca los municipios de Arenal y Olanchito, en Yoro, y facilita el comercio de frutas y hortalizas sin tratamientos cuarentenarios adicionales.

La medida quedó formalizada en el Acuerdo Ministerial No. 153-2026, firmado el 25 de septiembre y publicado el 9 de octubre en el Diario de Centro América. La norma entró en vigor al día siguiente de su divulgación oficial.

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El reconocimiento se basa en el expediente técnico presentado por el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de Honduras, Senasa, y validado por el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones guatemalteco. La Subsecretaría de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones de Honduras también certificó la documentación.

La zona reconocida cuenta con 47.000 hectáreas bajo manejo sanitario en los municipios de Olanchito y Arenal. Desde 2020, el área dispone de puestos de cuarentena interna que inspeccionan vehículos y productos agrícolas en tránsito.

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Una zona bajo vigilancia sanitaria desde 2002

Honduras declaró libre de la mosca del Mediterráneo al Valle del Río Aguán en 2002, mediante el Acuerdo Ejecutivo 657-02 de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. La condición se sostiene mediante una red de trampas que determina el estado fitosanitario del territorio e identifica las áreas con mayor riesgo.

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El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, Oirsa, asumió la operación técnica y administrativa del programa mediante un convenio de cooperación con la Secretaría de Agricultura y Ganadería hondureña.

El acuerdo guatemalteco se apoya en el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio, del que Guatemala y Honduras forman parte. También invoca el Convenio Internacional de Protección Fitosanitaria, adoptado en 1997, que promueve la cooperación entre países frente a plagas que dañan cultivos y productos vegetales.

La resolución tiene como antecedente el Acuerdo Ministerial No. 191-2007, emitido por Guatemala el 27 de marzo de ese año, que estableció los procedimientos para reconocer áreas, sitios y huertos libres de plagas. La Ley de Sanidad Vegetal y Animal, Decreto 36-98, faculta al Ministerio a proteger vegetales, animales y productos no procesados de enfermedades y organismos perjudiciales.

<b>El impacto de una plaga que deteriora la fruta</b>

La mosca del Mediterráneo deposita sus huevos bajo la piel de los frutos. Las larvas se alimentan de la pulpa, provocan deterioro y pudrición, y pueden volver inviable la cosecha para el consumo o su comercialización.

La especie afecta a más de 260 plantas pertenecientes a más de 20 familias botánicas, entre ellas cítricos, café, mango, aguacate y hortalizas. Las pérdidas vinculadas con infestaciones pueden oscilar entre 10% y 60% de las cosechas afectadas, mientras que en condiciones graves el daño puede alcanzar la totalidad de la fruta.

La plaga fue detectada por primera vez en el continente americano en Guatemala en 1975. Dos años después se estableció en México, en el municipio fronterizo de Tuxtla Chico.

La condición de área libre tiene efectos directos sobre las exportaciones agrícolas, debido a que países importadores como Estados Unidos aplican restricciones de cuarentena a los productos procedentes de zonas infestadas. El aval de Guatemala permite que los productores del Alto Aguán accedan a mercados con exigencias sanitarias sin someter la fruta a tratamientos adicionales.

La publicación del Acuerdo Ministerial No. 153-2026 quedó exenta del pago de tarifa por ser considerada de interés estatal. El reconocimiento pone el estatus fitosanitario del Valle del Río Aguán a disposición de las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria de otros socios comerciales para respaldar el intercambio de productos vegetales entre Guatemala y Honduras.

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