Guatemala

Alarmante: sólo tres de cada diez guatemaltecos apoyan la democracia como forma de gobierno, según el Informe Latinobarómetro 2026

El relevamiento, basado en entrevistas presenciales realizadas entre mayo y junio de 2026 en 17 naciones de la región, revela que el país centroamericano registra la cifra más reducida entre todos los territorios consultados

Personas levantan la mano abierta junto a un cartel que dice "NO A LA DEMOCRACIA", una urna electoral y la bandera de Guatemala.
El Informe Latinobarómetro 2026 ubicó a Guatemala como el país con el menor respaldo ciudadano a la democracia en América Latina, con un 35% de apoyo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Guatemala se posicionó como el país con el menor respaldo ciudadano a la democracia en América Latina, al registrar que solo el 35% de la población considera este sistema preferible a cualquier otra forma de gobierno, según datos del Informe Latinobarómetro 2026.

El estudio regional, elaborado sobre la base de 19.207 entrevistas presenciales en 17 países entre mayo y junio de 2026, sitúa a Guatemala por debajo de Brasil (41%), Honduras (42%) y Ecuador (43%).

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El estudio, realizado entre mayo y junio de 2026, señala que solo el 35% de los guatemaltecos considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.

La diferencia alcanza los 38 puntos porcentuales respecto de Argentina, nación que encabeza el indicador con un 73%, seguida por Uruguay con el 64%, así como por Costa Rica y Chile con un 63%.

El Informe Latinobarómetro 2026 ubicó a Guatemala como el país con el menor respaldo ciudadano a la democracia en América Latina, con un 35% de apoyo.
Argentina encabeza la preferencia por la democracia en la región con un 73%, seguida por Uruguay con el 64% y Costa Rica con el 63%. Mientras que Guatemala se ubica al último. (Latinobarómetro)

Desconfianza en el Estado

El informe sostiene que América Latina atraviesa un retroceso de proyectos democráticos inconclusos en lugar de una crisis de sistemas consolidados.

En el caso guatemalteco, apenas el 14% de los encuestados afirmó que el Estado ha hecho mucho o algo por la ciudadanía, una de las proporciones más reducidas de la región, nivel que comparte con Panamá. Esta cifra dista del promedio regional del 26% y del 52% registrado en El Salvador.

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La desconexión responde a la falta de respuestas gubernamentales ante demandas de protección, justicia y servicios públicos de calidad.

Cuando la ciudadanía percibe ineficacia o abandono por parte del poder público, se debilita el apego a los valores democráticos, refiere el estudio.

Un tercio de los encuestados admite la posibilidad de un sistema sin elecciones

La encuesta muestra además que Guatemala tiene una relación ambivalente con los componentes básicos de la democracia. Aunque 61% sostiene que no puede haber democracia sin elecciones, el país presenta la cifra más baja de la región en este indicador.

Aún más preocupante, aproximadamente un tercio de la población considera que la democracia podría funcionar sin procesos electorales.

La desconfianza afecta directamente a los mecanismos representativos. Paralelamente, cerca de un tercio de la sociedad guatemalteca opina que el sistema podría funcionar sin comicios.

Una mano aplasta y rompe una urna de piedra con el símbolo de votación, cruzada por dos líneas rojas, con una bandera guatemalteca al fondo.
Aproximadamente un tercio de la sociedad guatemalteca opina que el sistema democrático podría funcionar sin comicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Latinobarómetro advierte que la pérdida de relevancia del voto mina la capacidad social para evaluar o reemplazar a los gobiernos.

Esta brecha se enmarca en una crisis regional donde la confianza en los partidos políticos promedia apenas un 15%, un contexto en el que las posturas autoritarias y las demandas de mano dura encuentran mayor receptividad.

Además, en América Latina, 76% declara no sentirse representado por el Parlamento; Guatemala comparte ese entorno de desconfianza institucional.

El Informe Latinobarómetro 2026 ubicó a Guatemala como el país con el menor respaldo ciudadano a la democracia en América Latina, con un 35% de apoyo.
El 76% de la población en América Latina declara que no se siente representada por el Parlamento regional. (Latinobarómetro)

La posición política internacional sitúa al país fuera del bloque de seguridad regional

En la clasificación ideológica del estudio, Guatemala aparece junto a México, Brasil y Uruguay como uno de los cuatro países gobernados por la izquierda.

El documento señala que Guatemala no forma parte del denominado “Escudo de las Américas”, una iniciativa atribuida a Estados Unidos y compuesta principalmente por gobiernos de derecha, centroderecha o extrema derecha.

El Informe Latinobarómetro 2026 ubicó a Guatemala como el país con el menor respaldo ciudadano a la democracia en América Latina, con un 35% de apoyo.
Guatemala aparece entre los países de la región gobernados por la izquierda y no integra el denominado Escudo de las Américas. (Latinobarómetro)

Esta ubicación política es relevante porque el informe describe un giro regional hacia la derecha desde 2024, producto del descontento con los gobiernos tradicionales, la inseguridad y la debilidad de los partidos. Guatemala, por tanto, constituye una excepción dentro de un mapa político regional crecientemente polarizado.

La viabilidad del modelo democrático en la nación dependerá de la capacidad estatal para reconstruir la confianza mediante avances concretos en economía, seguridad y combate a la corrupción.

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