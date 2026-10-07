Vladimir Putin se reunirá el próximo viernes con el presidente de Irán para abordar la guerra en Medio Oriente

El presidente iraní Masud Pezeshkián y presidente ruso Vladímir Putin se dan la mano al posar para las fotos antes de una reunión al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Bishkek, Kirguistán, el 01 de septiembre de 2026 (EFE/Kremlin/Archivo)

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunirá el próximo viernes con su par iraní, Masoud Pezeshkian, en Turkmenistán, donde ambos abordarán la situación en Medio Oriente y asuntos de la relación bilateral. El encuentro coincidirá con la participación de los dos mandatarios en la Cumbre Ecológica del Caspio.

El mandatario ruso también asistirá a una reunión de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), integrada por países del espacio postsoviético. “Naturalmente, habrá asuntos de la agenda bilateral y, por supuesto, la aguda situación en la región de Oriente Medio”, declaró Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

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Putin y Pezeshkian acordaron la cita un mes después de su último encuentro, que tuvo lugar en Kirguistán durante una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. En esa reunión, los miembros del bloque expresaron su respaldo al régimen iraní y reclamaron una salida negociada para el conflicto entre Teherán y Estados Unidos.

La reunión se producirá luego de que el Kremlin expresara su expectativa de que Irán mantenga su adhesión al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), al que definió como “la piedra angular del régimen de no proliferación”.

“Nuestros amigos y socios confirman siempre que en Irán no se está llevando a cabo ningún trabajo para crear armas nucleares, que no tiene planes de crear armas nucleares y que, por el contrario, está comprometido con sus obligaciones en virtud del TNP y, al mismo tiempo, está comprometido con el desarrollo un sector tan importante para la economía como la energía nuclear pacífica”, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

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El presidente iraní Masud Pezeshkián y presidente ruso Vladimir Putin (REUTERS/Archivo)

Sin embargo, Putin condenó en varias ocasiones los ataques de Washington e Israel que eliminaron al ayatollah Alí Khamenei durante un ataque aéreo. En ese sentido, calificó como “un tremendo error” la muerte del ex líder supremo, en febrero, y del jefe de la seguridad nacional iraní, Alí Lariyani, a quien describió como una figura con capacidad para alcanzar compromisos.

La relación militar entre Rusia e Irán comenzó a estrecharse años antes del inicio del conflicto bélico. Un programa secreto identificado como C430L vinculó desde 2023 a ingenieros rusos especializados en misiles con el desarrollo de un misil de crucero iraní de velocidad supersónica, que podría amenazar a portaaviones y otros buques de guerra de Estados Unidos en el Golfo, según una investigación del Financial Times basada en correos rusos filtrados, registros de viajes y patentes militares.

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El proyecto se centra en un motor estatorreactor, conocido como ramjet, una tecnología que Irán necesita para fabricar un misil de crucero capaz de desplazarse a baja altura y a varias veces la velocidad del sonido. Esa combinación reduciría el margen de reacción de los sistemas de defensa antimisiles desplegados por Estados Unidos y sus aliados en la región.

Irán ya construyó y sometió a pruebas de vuelo ese sistema de propulsión, aunque el diario británico señaló que no existen pruebas de que un misil completo, desarrollado con asistencia rusa, se encuentre operativo.

“Esta es la transferencia de una tecnología militar altamente sensible desde el punto de vista estratégico, que los iraníes vienen queriendo adquirir desde hace décadas”, afirmó Fabian Hinz, analista de la organización británica Conflict Armament Research, al Financial Times.

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Personas caminan cerca de misiles iraníes en un parque, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán (REUTERS/Archivo)

Hinz sostuvo que un acuerdo de estas características requiere autorización política de las máximas autoridades rusas. Jim Lamson, ex analista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos especializado en Irán, consideró que el sistema aportaría a Teherán “un arma estratégica cualitativamente nueva”, con capacidad para poner en riesgo a embarcaciones de la Marina estadounidense.

La investigación atribuyó la coordinación del plan a la exportadora estatal de armamento Rosoboronexport y a la empresa NPO Mashinostroyenia, sancionada por Washington en 2014 por su participación en programas de misiles de crucero rusos y su respaldo al arsenal nuclear estratégico del país.

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El diario británico localizó varios viajes de ingenieros de alto rango de NPO Mashinostroyenia a Irán en los meses anteriores a la firma formal del contrato con el Ministerio de Defensa iraní, que tuvo lugar en noviembre de 2023. Los documentos examinados indican que los especialistas rusos trabajaron con información técnica iraní ya disponible. En 2025, recibieron un amplio conjunto de datos sobre el sistema y evaluaron la telemetría de una prueba de vuelo. Después de ese análisis, los ingenieros enviaron a Teherán un cuestionario sobre el funcionamiento del motor, que incluyó consultas sobre el sistema de combustible y la estabilidad de la combustión. También preguntaron si el estatorreactor continuó en funcionamiento después de que la transmisión de datos se interrumpiera, un minuto después del inicio del ensayo.

En abril de ese año, Rosoboronexport propuso el envío a Irán de una delegación de cerca de 20 especialistas para mantener una nueva ronda de consultas técnicas. Lamson afirmó que, si Rusia contribuye a resolver los problemas técnicos pendientes, el programa podría constituir uno de los respaldos más relevantes de Moscú a la industria de defensa iraní en los últimos años y tendría efectos duraderos sobre la capacidad militar de Teherán.

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(Con información de EFE)