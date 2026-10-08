Mundo

Un ataque ruso contra dos autobuses de pasajeros dejó al menos 30 muertos y 18 heridos en Ucrania

Las unidades fueron alcanzadas en la ciudad de Kramatorsk, mientras se acumulan los bombardeos sobre ciudades e infraestructura energética del país

Un autobús destruido por el fuego desprende humo negro cerca de una zona arbolada
Un autobús de pasajeros permanece envuelto en llamas tras un ataque ruso que dejó al menos 30 muertos en Ucrania
Guardar

Al menos 30 personas murieron este jueves tras un ataque ruso contra dos autobuses de pasajeros en Kramatorsk, una ciudad próxima al frente de combate en el este de Ucrania, según informaron las autoridades locales.

La Fiscalía Regional de Donetsk elevó a 30 el número de víctimas mortales y precisó que otras 18 personas resultaron heridas. La gobernación regional comunicó el mismo saldo y anunció la suspensión del transporte público en la ciudad después de la ofensiva.

PUBLICIDAD

Las autoridades suspendieron el transporte público en Kramatorsk

Kramatorsk se encuentra en la región de Donetsk, uno de los principales escenarios de la guerra iniciada por Rusia a gran escala en febrero de 2022. La ciudad ha sido durante meses un punto logístico relevante para Ucrania por su cercanía con las zonas de combate.

Las autoridades no difundieron de inmediato detalles sobre el tipo de armamento utilizado ni sobre la identidad de las víctimas. El ataque alcanzó dos unidades de transporte de pasajeros durante la mañana, de acuerdo con el parte de la fiscalía.

El nuevo episodio ocurre mientras la población de las ciudades próximas a la línea del frente enfrenta ataques frecuentes contra zonas civiles e infraestructura básica.

PUBLICIDAD

Un vehículo calcinado en llamas en el borde de un camino asfaltado cubierto de escombros, cables y humo
La Fiscalía Regional de Donetsk elevó a 30 el número de víctimas mortales y precisó que otras 18 personas resultaron heridas

Rusia había lanzado otro ataque masivo contra seis regiones ucranianas

La ofensiva en Kramatorsk se produjo un día después de que Rusia atacara seis regiones de Ucrania con drones y misiles. Según las autoridades ucranianas, esa operación dejó al menos 19 muertos y provocó daños en instalaciones energéticas, viviendas y áreas industriales.

El mayor número de víctimas de ese ataque se registró en Pryluky, en la región de Cherníguiv, donde murieron 13 personas, entre ellas cuatro menores de edad. Otras 50 resultaron heridas, según el Servicio de Emergencias de Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó entonces que la infraestructura energética figuraba entre los objetivos centrales de la ofensiva. La Fuerza Aérea ucraniana indicó que Rusia lanzó 70 misiles y 130 drones; las defensas derribaron 39 misiles de crucero, cinco balísticos y 117 drones.

La red eléctrica vuelve a ser uno de los objetivos de la ofensiva rusa

Los ataques contra la infraestructura energética se suman a la preocupación de Ucrania ante la proximidad del invierno. Documentos rusos interceptados por la inteligencia ucraniana, citados por la agencia de noticias EFE, señalan que Moscú buscaría afectar la generación, transmisión e importación de electricidad, además de aislar de la red a centrales nucleares que permanecen bajo control ucraniano.

En varias zonas del país ya se reanudaron los cortes eléctricos tras recientes bombardeos. Expertos y autoridades locales advierten que una interrupción prolongada del suministro podría afectar la calefacción, el agua y otros servicios esenciales durante los meses de bajas temperaturas.

La continuidad de los ataques también ha aumentado la presión sobre las defensas aéreas ucranianas, en particular frente a misiles balísticos, cuya interceptación depende en gran medida de los sistemas Patriot proporcionados por aliados occidentales.

Temas Relacionados

Guerra Rusia Ucraniaautobuses de pasajerosUcraniaKramatorsk

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El número de desplazados por la guerra en Yemen supera los 200.000 y continúa en aumento

“La gente huye para salvar la vida y no encuentra ningún lugar seguro adonde ir”, afirmó la directora general de la OIM, Amy Pope. “Necesitan un techo, alimentos y seguridad hoy mismo”, alertó

El número de desplazados por la guerra en Yemen supera los 200.000 y continúa en aumento

El ébola se esparce por África: qué se sabe sobre el primer caso en Kenia y cuál fue la respuesta oficial

El hombre, residente durante siete años en la República Democrática del Congo, presentó malestar un mes antes y falleció el lunes, tras la confirmación del virus en un hospital de la capital keniana

El ébola se esparce por África: qué se sabe sobre el primer caso en Kenia y cuál fue la respuesta oficial

Nepal finalizó la búsqueda de víctimas por la devastadora riada: aún quedan 5.285 desaparecidos

El Ejecutivo comenzará a destinar recursos a la rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas por las inundaciones tras más de un mes de intensas labores por parte de rescatistas

Nepal finalizó la búsqueda de víctimas por la devastadora riada: aún quedan 5.285 desaparecidos

Un buque cisterna que navegaba frente a la costa de Qatar informó que fue alcanzado por “múltiples proyectiles”

La agencia marítima británica UKMTO no identificó el origen ni la bandera de la nave, aunque detalló que el incidente ocurrió a 94 kilómetros del país del Golfo Pérsico

Un buque cisterna que navegaba frente a la costa de Qatar informó que fue alcanzado por “múltiples proyectiles”

La ONU alertó que El Niño seguirá fortaleciéndose y podría ser uno de los más intensos desde al menos 1950

“Es probable que conlleve temperaturas superiores a la media en gran parte del planeta y altere las pautas de precipitación, un escenario en el cual se incrementaría el riesgo de sequías e inundaciones en diversas regiones”, advirtió este jueves la Organización Meteorológica Mundial (OMM)

La ONU alertó que El Niño seguirá fortaleciéndose y podría ser uno de los más intensos desde al menos 1950
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Qué significa la Primera Cera, el ritual para los difuntos recientes en Día de Muertos

Qué significa la Primera Cera, el ritual para los difuntos recientes en Día de Muertos

Receta de kolokythopita, la empanada griega de calabaza y queso feta

La jueza del ‘caso David Sánchez’ asegura que no sabe si Leire Díez está detrás de los ataques que sufrió ni de los vídeos que un exmagistrado grabó contra ella

Despiden a un camarero por llegar ebrio al trabajo y abandonar el turno de cenas: la Justicia dice que es improcedente y será indemnizado con 6.784 euros

Gasolina en Jalisco: precio de la magna, premium y diésel este jueves 8 de octubre

DEPORTES

La Catedral del tenis argentino cumple 100 años

La Catedral del tenis argentino cumple 100 años

El periodista español más fanático de Messi dio detalles de su sensible charla antes de la despedida: el sutil dardo a Cristiano Ronaldo

Los detalles exclusivos de la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera

Una influencer china fue descalificada del Maratón de Berlín por subirse a una bicicleta durante la carrera: las escandalosas fotos

Otro golpe inesperado para George Russell: por qué largará último en el GP de Singapur de Fórmula 1

ENTRETENIMIENTO

La masacre de Flores llega a HBO Max con el testimonio de Matías Bagnato

La masacre de Flores llega a HBO Max con el testimonio de Matías Bagnato

Matthew Lillard cuestionó el molde de Hollywood tras más de tres décadas: “Creo que buscan a alguien apuesto”

“Salí destrozado física y emocionalmente”: Glen Powell habló sobre el ritmo de trabajo que lo llevó al límite en “The Running Man”

Mientras Michael Bay negocia su regreso a Transformers, Spielberg se suma a la película: “Supervisará todos los aspectos creativos”

Diez años después, el director que ganó el Oscar con ‘Spotlight’ cree que la Iglesia no ha hecho lo suficiente: “Mucha gente se sintió comprendida tras verla”