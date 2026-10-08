Un agente de tránsito muere y un policía queda herido tras chocar contra un camión durante una persecución en Guatemala

El agente de la PNC Carlos Enrique Pérez Puac sobrevivió a la colisión con una fractura de arco cigomático. (Bomberos Municipales Departamentales)

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Un agente de tránsito falleció y un agente de la Policía Nacional Civil (PNC)sufrió lesiones graves en una colisión ocurrida durante una persecución policial en Puerto San José, en el departamento de Escuintla, Guatemala.

El trágico hecho vial se registró durante la tarde de este miércoles 7 de octubre, cuando ambos elementos perseguían a un motociclista que momentos antes había evadido un puesto de control ubicado en la Aldea Jardines.

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De acuerdo con informes de la PNC guatemalteca, las fuerzas combinadas de seguridad mantenían un operativo instalado en la calle principal cuando le marcaron el alto a una motocicleta de color negro.

El conductor no obedeció la señal y aceleró con rumbo a la calle conocida como La Esso. Ante la fuga, los efectivos iniciaron el seguimiento a bordo de una motocicleta oficial, conducida por el inspector de Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Escuintla.

De acuerdo con testigos, al llegar al Sector Pintores, el agente trató de rebasar a un vehículo particular e impactó de frente contra un camión cisterna de color rojo.

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El impacto le provocó la muerte a Marvin Geobany Sipaque Rodas, de 23 años, integrante de la PMT, quien ingresó sin signos vitales a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en San José.

En tanto, el agente de la PNC, Carlos Enrique Pérez Puac, sobrevivió al choque con un diagnóstico de fractura de arco cigomático y recibió atención médica en el mismo centro asistencial de Escuintla.

Un motociclista evadió un puesto de control en la Aldea Jardines y desencadenó una persecución policial en Puerto San José que terminó fatal para un agente de la PMT. (Bomberos Municipales Departamentales)

Las investigaciones iniciales en el lugar determinaron que ninguno de los dos agentes portaba casco de protección al momento del impacto, una circunstancia que agravó la severidad de las heridas sufridas.

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Mientras que las autoridades policiales aprehendieron al conductor del transporte pesado, identificado como Pedro David de Paz Barrios, de 30 años, quien quedó a disposición de la justicia por los delitos de homicidio culposo y lesiones.

El agente de la PMT Marvin Geobany Sipaque Rodas falleció tras colisionar de frente contra un camión cisterna en el Sector Pintores. (Municipalidad de Escuintla)

Persecuciones policiales registran antecedentes de muertes y percances graves de agentes en Guatemala

Los operativos de seguimiento ejecutados por las fuerzas de seguridad guatemaltecas han provocado diversos accidentes fatales y lesiones graves en el personal uniformado.

En el municipio de Mazatenango, Suchitepéquez, el agente de la PNC, Juan Emanuel López Coro, de 32 años, falleció tras perder el control de su motocicleta al atravesar un túmulo mientras perseguía a un sospechoso.

Asimismo, en la Calzada Aguilar Batres de la Ciudad de Guatemala, dos elementos policiales resultaron embestidos por un vehículo particular en plena persecución de presuntos asaltantes, hecho que dejó a uno de los elementos gravemente herido.

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Estos percances reflejan los elevados riesgos operativos que enfrentan las patrullas motorizadas durante los operativos de persecución en el país.

La Municipalidad de Escuintla lamentó el fallecimiento del agente de la PMT. (Municipalidad de Escuintla)

El municipio de San José concentra elevados índices de violencia e intensidad criminal en Escuintla

El municipio de San José se posiciona entre las demarcaciones con mayor incidencia delictiva del departamento de Escuintla, un territorio afectado por constantes hechos de violencia.

Reportes del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y del Ministerio Público (MP) detallan que Escuintla acumuló 262 homicidios entre enero y octubre, guarismo que ubica a esta jurisdicción como la segunda más violenta de todo el territorio nacional.

En ese marco, San José se ubica entre los municipios con más muertes violentas, con 30 homicidios registrados, además de un alto volumen de denuncias por agresiones físicas y lesiones. Esta coyuntura criminal mantiene un despliegue constante de puestos de control y patrullajes combinados entre las autoridades municipales y nacionales en la zona.

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