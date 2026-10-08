El Pentágono acelera sus compras de IA militar con videos de apenas cinco minutos

La normativa federal autoriza al Pentágono a destinar hasta 500 millones de dólares por contrato sin informar al Congreso. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Guardar

El Departamento de Defensa de Estados Unidos activó un programa que les permite a empresas de inteligencia artificial (IA) venderle armamento tecnológico al Pentágono sin pasar por una licitación tradicional, a partir de un video de presentación de no más de cinco minutos. Según reveló Wired, el mecanismo ya acumula a OpenAI, Anthropic y Google entre sus participantes.

Cómo funciona el atajo de compras

El programa se llama Tradewinds y lo administra la Oficina Digital y de Inteligencia Artificial del Pentágono, conocida como CDAO. Las empresas suben un video de hasta cinco minutos que explica cómo su producto de IA responde a alguna de las áreas estratégicas que el Gobierno actualiza de forma periódica.

PUBLICIDAD

Un panel de evaluadores revisa las presentaciones al menos una vez por mes y decide cuáles ingresan al Tradewinds Solutions Marketplace, una plataforma donde funcionarios de distintas reparticiones pueden ver los videos aceptados.

OpenAI, Anthropic y Google figuran entre los participantes del programa de compras tecnológicas del Pentágono. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Los productos que entran a esa plataforma reciben un estatus llamado post-competitivo, que les permite a los compradores del Estado saltear requisitos de competencia exigidos por buena parte de las normas de adquisición pública.

Un funcionario del Departamento de Defensa le dijo al medio que, en varios casos, el organismo logró adjudicar contratos a través de Tradewinds en menos de una semana.

Ese estatus habilita contratos especiales llamados acuerdos de transacción alternativa, que no están sujetos a ciertas exigencias de las normas federales de adquisición. Por ley, el Pentágono puede destinar hasta USD 500 millones a un solo OT sin tener que notificarlo al Congreso.

PUBLICIDAD

El Departamento de Defensa de Estados Unidos activó el programa Tradewinds para adquirir tecnología de inteligencia artificial mediante presentaciones en video. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué busca comprar el Pentágono este año

Las áreas estratégicas que el programa prioriza cambian con cada ciclo. Durante la última etapa bajo la administración Biden, el Pentágono pedía videos sobre productos que promovieran “una cultura de IA responsable” y ofrecieran barreras de seguridad para su desarrollo.

Ese eje perdió peso este año. Ahora la convocatoria busca tecnología que pueda “potenciar la letalidad de las fuerzas” y agentes de inteligencia artificial capaces de asistir el proceso conjunto de selección de blancos, lo que el propio Pentágono llama ejecución de la cadena de muerte.

Los temas de este ciclo responden a un memo de estrategia de inteligencia artificial firmado el 9 de enero de 2026 por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que ordena convertir al Departamento en una fuerza de combate “basada primero en IA”.

PUBLICIDAD

El proyecto Agent Network contempla el uso de agentes de inteligencia artificial para la gestión de batallas y la planificación de campañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los proyectos nombrados en ese documento, llamado Agent Network, se describe como el despliegue de agentes de inteligencia artificial para la gestión de batalla y el apoyo a decisiones, “desde la planificación de campañas hasta la ejecución de la cadena de muerte”.

Los tres gigantes ya están adentro

Según registros públicos, OpenAI, Anthropic y Google tienen acuerdos de transacción alternativa vigentes con la CDAO del Pentágono. Las tres compañías figuran como participantes del programa Tradewinds, aunque ninguna confirmó si ese mecanismo fue el canal específico que usaron para cerrar sus contratos actuales.

Google, por su parte, había anunciado antes un acuerdo de USD 200 millones con el área de Google for Military. Según una cobertura paralela del boletín especializado AI Weekly sobre la misma investigación, el Pentágono repartió USD 600 millones en trabajo de agentes autónomos de IA entre Anthropic, Google y xAI, después de haberle otorgado otro contrato de USD 200 millones a OpenAI.

PUBLICIDAD

La plataforma de acceso restringido Tradewinds registró más de 3.260 millones de dólares en adjudicaciones de contratos hasta febrero de 2026. (VIsualesIA)

El mercado digital de Tradewinds está cerrado al público: solo pueden acceder usuarios con una dirección de correo terminada en .gov o .mil. Esa misma cobertura de AI Weekly precisó que la plataforma ya facilitó más de USD 3.260 millones en adjudicaciones de contratos hasta febrero de 2026 y que sostiene vínculos con más de 120 organizaciones del Departamento de Defensa.

Especialistas en adquisiciones de defensa consultados advirtieron que la falta de reportes públicos sobre los acuerdos de transacción alternativa dificulta conocer el costo real y la rendición de cuentas de estos contratos, incluso cuando involucran productos destinados a decisiones de combate.

PUBLICIDAD

El memo de Hegseth le exige a la CDAO fijar, dentro de los próximos noventa días desde su firma, criterios de evaluación que garanticen que los modelos de IA que use el Pentágono queden libres de restricciones de uso que, según el texto, podrían limitar aplicaciones militares legales.

El proyecto Agent Network, citado como una de las líneas prioritarias del memo, todavía no tiene fecha de implementación confirmada ni detalles públicos sobre qué supervisión humana tendrán los agentes de IA que participen de la cadena de selección de blancos.