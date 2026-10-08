Autoridades de Guatemala registran 45 accidentes de tránsito en siete días

Las autoridades de Guatemala registraron 45 hechos de tránsito en las carreteras nacionales durante una semana del Plan de Acción Invierno 2026. (Archivo/Bomberos Voluntarios)

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Las autoridades de Guatemala registraron 45 hechos de tránsito en las carreteras nacionales durante una semana, como parte del Plan de Acción Invierno 2026.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), emitió un llamado preventivo ante el incremento de emergencias viales asociadas a la temporada de lluvias en el territorio guatemalteco.

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Entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre, los equipos de auxilio atendieron un saldo de cuatro personas fallecidas, 20 heridas y 21 trasladadas a centros hospitalarios.

De las 364 personas involucradas en estos percances, 181 resultaron ilesas y 138 recibieron asistencia en el lugar.

La carretera CA-9 Norte concentró la mayor siniestralidad con 19 sucesos, seguida por la CA-9 Sur y la CA-2 Occidente, con siete casos cada una.

Los accidentes viales atendidos por los cuerpos de socorro dejaron un saldo de cuatro personas fallecidas y 21 trasladadas a centros hospitalarios. (Archivo/Bomberos Municipales)

Asimismo, las rutas CA-1 Oriente y CA-1 Occidente contabilizaron cinco incidentes por tramo, mientras que la vía CITO 180 y la CA-13 registraron un hecho cada una.

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La tipología de incidentes abarcó desde colisiones múltiples hasta incendios de vehículos

El desglose oficial de las emergencias incluyó 14 colisiones, 13 salidas de pista y siete colisiones múltiples.

Además, las brigadas de Provial documentaron cuatro vuelcos, dos derrapes y diversos incidentes como desprendimientos de neumáticos, caídas de carga, choques estructurales, atropellos y un vehículo incendiado.

Los datos del CIV confirmaron una elevada presencia de unidades de transporte pesado como cabezales, camiones y cisternas, además de picops, automóviles sedán, camionetas agrícolas, motocicletas, microbuses y autobuses de transporte extraurbano y turístico.

El transporte pesado es el de mayor incidencia en hechos de tránsito en Guatemala. (Archivo: Bomberos Voluntarios)

Los percances más graves de las últimas semanas paralizaron rutas clave en la red vial guatemalteca

Durante las últimas dos semanas, siniestros de gran magnitud complicaron el paso en arterias estratégicas de Guatemala.

El 29 de septiembre, en el kilómetro 13,5 de la CA-9 Sur, en la cuesta de Villalobos, un tráiler sin frenos provocó un percance múltiple en el que una camionetilla quedó al borde de caer a un precipicio de 10 metros y un motorista perdió la vida.

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En esa misma jornada, el vuelco de un camión en San Cristóbal, municipio de Mixco, bloqueó el tránsito hacia la capital.

Los motociclistas están dentro de los factores de atención de las autoridades. (Archivo: Bomberos Municipales Departamentales)

Días antes, en la ruta al Atlántico, entre los kilómetros 27 y 54, una serie de colisiones de transporte pesado y derrumbes generó un colapso vehicular de más de cinco horas. Asimismo, el 4 de octubre, la carretera CITO 180 registró un accidente fatal en la jurisdicción de Cantel, Quetzaltenango.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución y revisar los sistemas del vehículo ante la lluvia

Ante las condiciones climáticas adversas, el vocero de Provial, Marco López, instó a la población a implementar medidas de seguridad antes y durante cada recorrido.

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Las autoridades recomendaron verificar el estado de los frenos, las llantas y los limpiabrisas, reducir la velocidad debido a la falta de adherencia en asfalto mojado y mantener las luces encendidas.

El organismo recomendó guardar mayor distancia de seguridad entre automóviles, evitar maniobras bruscas, respetar las señales en áreas con riesgo de derrumbes y detenerse en puntos seguros si la lluvia es intensa. Para consultar el estado de la red vial o reportar imprevistos, se encuentra disponible la línea telefónica 1520.