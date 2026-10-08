Iron Maiden regresa a Costa Rica después de 10 años: horarios, entradas y todos los detalles del concierto

Iron Maiden regresará a Costa Rica este jueves 8 de octubre, diez años después de su última presentación en el país. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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Después de una década de espera, Iron Maiden volverá a encontrarse con sus seguidores en Costa Rica este jueves 8 de octubre de 2026, cuando la banda británica tome el escenario del Estadio Nacional, en San José, como parte de su gira mundial Run For Your Lives World Tour.

Será la cuarta presentación de Iron Maiden en territorio costarricense y la primera que realizará en el Estadio Nacional. La agrupación no se presenta en el país desde 2016, cuando ofreció un concierto en el Estadio Ricardo Saprissa.

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La gira fue concebida para celebrar los 50 años de historia de la agrupación, fundada por el bajista Steve Harris en 1975, y tiene una particularidad: el repertorio se concentra en canciones correspondientes a los primeros nueve álbumes de estudio de la banda.

El espectáculo forma parte del tramo latinoamericano de la gira, que pasó por Ciudad de México el 2 de octubre y San Salvador el 5, antes de llegar a San José. Después de Costa Rica, el recorrido continuará por Bogotá, Quito, Lima, Buenos Aires, São Paulo y Santiago de Chile.

¿A qué hora comienza el concierto?

Las puertas del Estadio Nacional abrirán a las 4:00 p. m., dos horas antes del inicio de la música en vivo.

A las 6:00 p. m. está prevista la presentación de The Raven Age, banda británica invitada que acompañará a Iron Maiden en Costa Rica. La agrupación fue fundada en Londres y entre sus integrantes se encuentra George Harris, hijo de Steve Harris, bajista y fundador de Iron Maiden.

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La salida de Iron Maiden está programada para las 7:30 p. m., según los horarios comunicados por la organización para el espectáculo.

La presencia de The Raven Age tampoco será nueva para el público costarricense: la banda ya acompañó a Iron Maiden durante su presentación de 2016, cuando también participó Anthrax.

El montaje del espectáculo incluye 458 luces, más de 100 motores, una pantalla de grandes dimensiones, efectos especiales y pirotecnia. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Una enorme producción para celebrar los 50 años

El montaje del espectáculo comenzó desde el 1.º de octubre y para este martes ya alcanzaba aproximadamente un 80% de avance, de acuerdo con información proporcionada por la producción técnica de Move Concerts a Teletica.

La infraestructura instalada en el Estadio Nacional incluye más de 100 motores y 458 luces, además de una pantalla de grandes dimensiones y numerosos efectos especiales, entre ellos pirotecnia.

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Buena parte de la infraestructura utilizada para el concierto es costarricense, incluyendo el escenario, las estructuras, el sistema de sonido, las luces y los motores. Las pruebas técnicas finales están previstas para la mañana del jueves.

La lluvia y las tormentas eléctricas de los últimos días obligaron a modificar algunos horarios durante los trabajos de montaje, aunque la preparación del espectáculo continuó.

¿Qué canciones podría interpretar Iron Maiden?

La gira Run For Your Lives fue diseñada para recuperar material de los primeros nueve discos de estudio de Iron Maiden, publicados desde Iron Maiden, de 1980, hasta Fear of the Dark, de 1992.

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La propia agrupación ha adelantado que el espectáculo incluye clásicos de diferentes etapas como “Run to the Hills”, “The Trooper”, “The Number of the Beast”, “Powerslave”, “2 Minutes to Midnight”, “Wasted Years”, “Phantom of the Opera” y “Hallowed Be Thy Name”.

Iron Maiden también ha pedido a sus seguidores vivir el espectáculo sin concentrarse en grabarlo con sus teléfonos. En el anuncio de la etapa latinoamericana, Steve Harris pidió a los fanáticos disfrutar el concierto “en el momento” y mantener los celulares guardados durante la presentación.

Todavía quedan entradas

A pocas horas del concierto todavía se reportaban entradas disponibles en dos localidades.

La zona The Trooper, de pie y más cercana al escenario, tiene un precio de ₡71,600 (USD 155) mientras que General de Pie cuesta ₡41,800 (USD 90). Los montos incluyen impuestos y cargos por servicio. Ambas localidades son exclusivamente para mayores de 18 años.

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Las entradas se comercializan mediante eTicket Costa Rica.

Estos serán los accesos al Estadio Nacional

La organización estableció entradas diferentes dependiendo de la localidad adquirida. Los asistentes de The Trooper deberán utilizar el acceso noreste; quienes tengan boleto para Gradería Norte entrarán por el sector norte, diagonal al Hotel Hilton.

El público de Sombra, Platea y Balcón deberá utilizar el costado este del estadio, mientras quienes compraron General de Pie ingresarán por el acceso suroeste, frente a Teletica. Para Gradería Sur, la entrada será por el costado sur.

La productora recomendó además descargar previamente las entradas con tecnología NFC y almacenarlas en la billetera digital del teléfono, con el objetivo de agilizar los controles y evitar inconvenientes al momento de ingresar.

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Las puertas del Estadio Nacional abrirán a las 4:00 p. m., The Raven Age tocará a las 6:00 p. m. e Iron Maiden está programado para subir al escenario a las 7:30 p. m. (Imagen de cortesía)

¿Qué está prohibido llevar?

Los asistentes deberán prestar especial atención a las restricciones establecidas por la organización antes de dirigirse al Estadio Nacional.

Está prohibido ingresar con armas, objetos punzocortantes, vapeadores, encendedores, sombrillas o paraguas, alimentos y bebidas, cámaras profesionales o semiprofesionales, bolsos de más de 30 centímetros, selfie sticks, banderas o carteles superiores a un metro, vasos térmicos, drogas, asientos, cadenas para billeteras y drones.

La prohibición de paraguas adquiere especial relevancia debido a las condiciones lluviosas registradas durante los días previos, por lo que quienes asistan deberán considerar alternativas permitidas para protegerse de la lluvia antes de ingresar.

Algunos fanáticos esperan desde una semana antes

La expectativa por el regreso de Iron Maiden ha provocado que algunos seguidores comenzaran a instalarse en las inmediaciones del Estadio Nacional desde el jueves 1.º de octubre, exactamente una semana antes del espectáculo.

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Los fanáticos se han organizado mediante turnos para permanecer cerca del recinto mientras esperan el concierto, una escena impulsada en buena medida por los 10 años transcurridos desde la última presentación de la agrupación en Costa Rica.

La cuarta visita de Iron Maiden a Costa Rica

La relación entre Iron Maiden y el público costarricense comenzó el 26 de febrero de 2008, cuando la banda se presentó por primera vez en el Estadio Ricardo Saprissa.

Aquel concierto reunió a más de 25,000 personas provenientes de diferentes partes de Centroamérica.

La agrupación regresó apenas un año después. En marzo de 2009 ofreció su segundo espectáculo en el país, esta vez en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela.

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La tercera visita ocurrió en marzo de 2016, nuevamente en el Estadio Ricardo Saprissa, como parte de la gira The Book of Souls. Esa noche Iron Maiden compartió cartel con Anthrax y The Raven Age.

Ahora, 10 años después, Bruce Dickinson, Steve Harris y compañía regresan para una cuarta cita que tendrá un componente distinto: por primera vez la banda tocará en el Estadio Nacional y lo hará con un espectáculo concebido específicamente para celebrar el medio siglo de una de las agrupaciones más influyentes del heavy metal.

El concierto de este jueves forma parte además de una etapa especial para Iron Maiden. La agrupación anunció que, una vez concluido el Run For Your Lives World Tour, se tomará un descanso de las giras durante 2027.