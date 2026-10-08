La masacre de Flores llega a HBO Max con el testimonio de Matías Bagnato

LA MASACRE DE FLORES, nueva serie documental original de HBO, se estrenará el próximo 22 de octubre. (HBO Max)

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El 17 de febrero de 1994, un incendio intencional destruyó la casa de una familia en el barrio porteño de Flores y dejó cinco víctimas fatales. Más de tres décadas después, HBO Max estrenará el 22 de octubre la serie documental La masacre de Flores, centrada en la experiencia de Matías Bagnato, el único sobreviviente del ataque.

Producida por 100 Bares, la serie reconstruye uno de los crímenes que mayor impacto causó en la Argentina a partir del relato de Bagnato, que tenía 16 años cuando logró salir de la vivienda en llamas. En el incendio murieron sus padres, José Bagnato y Alicia Plaza; sus hermanos Fernando y Alejandro; y Nicolás Borda, amigo de uno de ellos.

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Matías Bagnato, único sobreviviente de la masacre de Flores, es la voz central de la nueva serie documental de HBO Max. (HBO Max)

La producción contará con tres episodios de 45 minutos y será dirigida por Augusto Tejada. El cineasta Juan José Campanella participa como productor ejecutivo y comparte con Bagnato una serie de conversaciones que organizan el relato.

El caso que cambió la vida de Matías Bagnato

El ataque ocurrió de madrugada en una casa de Flores. La investigación judicial concluyó que el fuego fue provocado por Fructuoso Álvarez González, familiar político de la familia y exsocio del padre de Matías. Según estableció la causa, el agresor ingresó al inmueble con combustible, lo roció y prendió fuego la vivienda.

La masacre de Flores se estrenará el 22 de octubre y reconstruirá el crimen ocurrido en 1994. (HBO Max)

La Justicia vinculó el crimen con un conflicto económico surgido tras el fracaso de una sociedad comercial vinculada a una fábrica de zapatillas. Antes del ataque, la familia había denunciado amenazas y episodios de violencia atribuidos a Álvarez González.

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Bagnato consiguió escapar con la ayuda de un vecino y de un policía. A partir de entonces, su vida quedó atravesada por la pérdida de su familia, el proceso judicial y el temor ante las amenazas que, según contó en distintas oportunidades, continuaron incluso años después de la condena.

La producción incluirá material de archivo y testimonios de personas vinculadas a la investigación judicial. (HBO Max)

Álvarez González recibió una pena de prisión perpetua en noviembre de 1995, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 12. En 2004 fue extraditado a España para continuar allí el cumplimiento de la pena, aunque regresó a la Argentina siete años más tarde. Murió en 2023, mientras permanecía detenido.

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Una reconstrucción con archivos y voces del expediente

La masacre de Flores reunirá material de archivo inédito, testimonios de allegados y las intervenciones de periodistas, abogados, integrantes del tribunal y otras personas que siguieron el caso desde sus primeros días. El enfoque se detiene en los hechos que derivaron en el crimen, pero también en el tiempo posterior: el impacto psicológico, la exposición pública y los mecanismos que Bagnato encontró para reconstruir su vida.

El documental aborda el incendio intencional que provocó cinco muertes en una vivienda del barrio de Flores. (HBO Max)

La serie pone el eje en el sobreviviente y en las consecuencias que un caso de esta magnitud puede tener fuera del expediente. La presencia de Campanella en las conversaciones busca acompañar ese recorrido desde una perspectiva personal, con Bagnato como narrador de su propia historia.

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En declaraciones difundidas al comienzo del proyecto, Bagnato señaló que hablar de lo ocurrido en este formato implicaba una instancia difícil, aunque necesaria. “Contar mi historia no es fácil, pero sé que estoy rodeado de personas increíbles que van a tratarla con respeto, sensibilidad y compromiso”, afirmó al anunciar el inicio de la producción.

La serie reúne voces de familiares, periodistas, abogados e integrantes del tribunal que intervino en la causa. (Nicolás Stulberg)

Con el paso de los años, Bagnato habló públicamente sobre el acompañamiento de su abuela, la terapia y la necesidad de transformar el trauma en un testimonio destinado a otras generaciones. El documental retoma esa dimensión sin desprenderse de la investigación criminal que marcó el caso.

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Campanella integra el equipo de producción ejecutiva

Además de Campanella, la producción ejecutiva está a cargo de Martino Zaidelis, Ana Paula Bello, Mariano Cesar, Sergio Nakasone y Cecilia Abraham. La producción periodística cuenta con Mariana Montero y también participa Muriel Cabeza.

El estreno se inscribe en la línea de documentales de HBO Max basados en hechos reales y casos de alto impacto público. La plataforma anunció que la serie propondrá una reconstrucción desde múltiples perspectivas, con especial atención al tratamiento de los involucrados.

La masacre de Flores llegará a HBO Max el 22 de octubre con el testimonio directo de Matías Bagnato y una mirada sobre una tragedia cuyos efectos continuaron mucho después de la sentencia judicial.

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