Guatemala

El Congreso de Guatemala debate una rebaja tributaria a los combustibles entre la viabilidad fiscal y la urgencia social

La eliminación del impuesto a la distribución del petróleo concita apoyo mayoritario, pero la posible exención parcial del IVA divide a los bloques por sus efectos sobre el presupuesto y los programas que financia

La Ley de Estabilización de Precios de los Combustibles destina Q2.500 millones para sostener el galón de diésel y gasolina regular en Q39.
El Congreso podría aprobar una ley para suspender impuestos a los combustibles durante la plenaria del martes 22 de septiembre. (Archivo/Congreso de Guatemala)
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El Congreso podría aprobar una ley para suspender impuestos a los combustibles durante la plenaria prevista para este martes 22 de septiembre, mientras los jefes de bloque buscan consensos para reducir el precio del diésel y las gasolinas.

El presidente del Legislativo, Luis Contreras, afirmó que la eliminación del Impuesto a la Distribución del Petróleo (IDP) concentra el mayor respaldo, aunque advirtió que esa medida tendría un efecto limitado en el caso del diésel.

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La agenda legislativa incluye el conocimiento de las objeciones al Decreto 21-2026, que establece un subsidio para los combustibles, y la discusión de la iniciativa 6809, denominada Ley para el Apoyo Temporal para el Consumo de Combustible.

El proyecto plantea suspender el IDP y otorgar una exención del 65% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a la venta de carburantes.

El Congreso de Guatemala retomará el análisis de las objeciones contra la Ley de Estabilización de Precios de los Combustibles tras las fiestas de Independencia.
La eliminación del Impuesto a la Distribución del Petróleo (IDP) concentra el mayor respaldo entre los jefes de bloque, dijo el presidente del Legislativo, Luis Contreras. (Archivo/Congreso de Guatemala)

El IDP reúne apoyos, pero el IVA divide a los diputados

Contreras señaló que la petición para reducir la carga tributaria sobre los derivados del petróleo es compartida por la mayoría de los jefes de bloque. “Los mensajes son claros. Y si nosotros legislamos en ese sentido, la población va a estar contenta”, sostuvo.

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El presidente del Congreso explicó que existen posturas distintas sobre el alcance de la medida. Algunos diputados plantean eliminar solo el IDP, mientras otros buscan incluir una reducción o exención del Impuesto Sobre el Valor Agregado (IVA).

A su juicio, la primera opción resultaría más viable desde el punto de vista administrativo, pero tendría un impacto menor sobre el precio final que pagan los consumidores.

“Lo más conveniente para la gestión de este impuesto es que solo se elimine el Impuesto a la Distribución del Petróleo”, indicó Contreras. No obstante, añadió que el tributo representa alrededor de Q1,70 (USD 0,22) por galón de diésel, por lo que una eliminación exclusiva del IDP reduciría ese combustible en esa proporción.

El IDP representa aproximadamente Q4,70 por galón de gasolina regular y Q4,30 en la gasolina súper, pero sólo Q1.30 para el diésel. (REUTERS)
El IDP representa aproximadamente Q4,70 por galón de gasolina regular y Q4,30 en la gasolina súper, pero sólo Q1.30 para el diésel. (REUTERS)

En las gasolinas, el efecto sería mayor. Según el titular del Legislativo, la carga vinculada al IDP alcanza aproximadamente Q4,70 (USD 0,61) en ls gasolina regular y Q4,30 (USD 0.56) en la súper. El eventual tratamiento del IVA, en cambio, genera reservas porque esos recursos tienen destinos específicos dentro del presupuesto público.

El IVA tiene destinos muy específicos y se vería afectada mucha gente”, afirmó Contreras, quien evitó anticipar si habrá suficientes votos para aprobar una fórmula que contemple ambos impuestos.

La iniciativa 6809 fija precios de referencia por seis meses

La comisión de Comunicaciones emitió dictamen favorable a la iniciativa 6809 la semana pasada. El texto propone establecer un precio de referencia de Q35 (USD 4.55) por galón de diésel, Q34,50 (USD 4.48)para la gasolina regular y Q36 (USD 4.68)para la gasolina superior.

Infografía con ilustraciones de una bomba de combustible tachada, autos, un camión, una balanza y recuadros con cifras de precios.
Eliminar el IDP tendría un efecto mínimo sobre los precios de los combustibles en Guatemala, opinan economistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regulación tendría vigencia entre el 15 de octubre y el 15 de abril de 2027. La propuesta quedó incluida entre los últimos puntos de la agenda acordada por la instancia de jefes de bloque, aunque una moción podría modificar el orden de discusión si se alcanzan acuerdos políticos.

El jefe del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), Jairo Flores, consideró que la iniciativa ofrece una salida ante el impacto del alza de los combustibles sobre los hogares. La diputada Sonia Gutiérrez, del bloque Winaq, pidió no descartar apoyos económicos para las familias, ante la incertidumbre sobre la evolución de los precios.

La diputada Hellen Ajcip, de Comunidad Elefante, planteó que el Congreso debe evaluar tanto la reducción de impuestos como mecanismos de subsidio que lleguen a la población.

El pleno también deberá resolver las objeciones al subsidio

El diputado Allan Rodríguez, jefe del bloque Vamos, presentó objeciones al Decreto 21-2026 que fija precio tope a los combustibles, por lo que el pleno deberá decidir si las acepta o las rechaza. Si no prosperan, el decreto pasará al Ejecutivo para su sanción o eventual veto.

La disputa entre Allan Rodríguez y Bernardo Arévalo se agravó después de la cadena nacional sobre la ley de precios tope para diésel y gasolinas.
El diputado de oposición Allan Rodríguez presentó objeciones al Decreto ya aprobado que pone precios tope a los combustibles. (Archivo/Captura de video)

Contreras descartó que la sesión extraordinaria de este martes pueda declararse permanente. Explicó que esa figura no procede después de una convocatoria extraordinaria, aunque recordó que el pleno puede convocar otra sesión para el miércoles si reúne los votos necesarios.

El presidente del Congreso insistió en que existen entre seis y siete iniciativas relacionadas con el costo de los combustibles, pero subrayó que cualquier decisión debe contar con respaldo económico del Ejecutivo. “No hay iniciativa que no tenga sustento económico”, advirtió.

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