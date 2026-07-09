Capturan a un presunto violador serial vinculado a cerca de 20 casos en Guatemala

Fuentes de la policía indicaron que el detenido habría participado en al menos 20 casos de violación sexual en Retalhuleu y Quetzaltenango. (PNC de Guatemala)

En un operativo de alto impacto, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron este miércoles a Luis David López Juárez, de 43 años, señalado como un presunto violador serial vinculado a cerca de 20 casos de agresión sexual.

La detención se ejecutó mediante un allanamiento en la calle principal del cantón Cabañas, en el municipio de Nuevo San Carlos del departamento de Retalhuleu, Guatemala.

Contra el sindicado pesaban tres órdenes de aprehensión vigentes. Una de ellas motivó este último operativo fue autorizada el pasado 7 de julio de 2026 por un juez competente, imputándole el delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación en concurso real.

PUBLICIDAD

El arresto es el resultado de una exhaustiva investigación de campo y análisis criminal desarrollada por la DEIC, en una labor coordinada con la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público. Tras recopilar los indicios suficientes que vinculaban al sospechoso con la serie de agresiones, las autoridades presentaron los informes ante el órgano jurisdiccional, el cual ordenó de inmediato su detención.

El capturado intentó desarmar a uno de los agentes de la DEIC y recibió un disparo accidental en la pierna. (PNC) (PNC de Guatemala)

Fuentes de la policía, comentaron que el detenido habría participado en, por lo menos, 20 casos de violación sexual en Retalhuleu y Quetzaltenango, aunque se desconoce cómo llevaba a cabo los asaltos en contra de sus víctimas.

PUBLICIDAD

Durante la inspección de la vivienda utilizada por López Juárez, los peritos y fiscales recolectaron evidencias que presuntamente lo vinculan con los crímenes.

Entre los indicios incautados se reportan gorros pasamontañas —presuntamente utilizados para ocultar su rostro—, municiones de uso exclusivo o civil, una bayoneta, una muñeca inflable y diversas prendas de ropa interior femenina, que se presume, eran de sus víctimas; así como un par de botas de tipo militar.

Todo será analizado por los peritos del Ministerio Público, para determinar el origen y, posteriormente, presentarlo como pruebas en el proceso judicial contra el presunto violador sexual.

En la vivienda de López Juárez, peritos y fiscales recolectaron pasamontañas, municiones, una bayoneta, una muñeca inflable, ropa interior femenina y botas de tipo militar. (PNC) (PNC de Guatemala)

Termina hospitalizado

El operativo policial, sin embargo, derivó en un incidente armado al momento de la neutralización del sospechoso. Según el reporte oficial, López Juárez opuso resistencia e inició un forcejeo con uno de los investigadores de la DEIC, identificado como Iván Yoc, en un intento por desarmarlo. Durante la pugna, el agente evitó perder el control de su equipo; no obstante, el arma de fuego se accionó de forma accidental y el proyectil impactó en la pierna del detenido.

PUBLICIDAD

Tras recibir los primeros auxilios en la escena, el capturado fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad hacia el Hospital Nacional de Retalhuleu. Fuentes médicas confirmaron que López Juárez ingresó a la sala de observaciones para recibir la atención correspondiente por la herida de bala y su condición se reporta estable.

Debido a esta situación, el aprehendido quedó internado en la sala de observaciones bajo fuertes medidas de seguridad por parte de oficiales de la policía.

Luis David López Juárez quedó hospitalizado en el Hospital Nacional de Retalhuleu tras recibir un disparo accidental en la pierna durante un forcejeo con un agente de la DEIC. (PNC) (PNC de Guatemala)

El presunto agresor permanece internado en el centro asistencial bajo la custodia de agentes de la Comisaría 34 de la Policía Nacional Civil. Una vez que reciba el alta médica, López Juárez será conducido al juzgado correspondiente para enfrentar la audiencia de primera declaración, donde el Ministerio Público presentará los indicios recabados para solicitar su vinculación a proceso penal.

PUBLICIDAD