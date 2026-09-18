Cuerpo de una mujer reportada como desaparecida es localizada dentro de costales en un área boscosa de Guatemala

El cuerpo de Telma Estela Cuc Paau, una mujer desaparecida, fue localizado dentro de costales en un área boscosa de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, Guatemala. (Facebook)

Guardar

El cuerpo de una mujer reportada como desaparecida fue localizado dentro de costales en un área boscosa del municipio de San Juan Chamelco, en el departamento de Alta Verapaz, Guatemala.

La víctima fue identificada como Telma Estela Cuc Paau, de 44 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 13 de septiembre.

PUBLICIDAD

El hallazgo ocurrió en las inmediaciones de un río en la aldea Qeqxibaal, luego de que una llamada telefónica de emergencia movilizara a los socorristas de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (Asonbomd).

El portavoz de la entidad humanitaria, Edwin Xeper, detalló que tras verificar la presencia de los restos mortales en la zona, los socorristas coordinaron las acciones de los peritos del Ministerio Público (MP) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Familiares de la víctima habían difundido previamente una Alerta Isabel-Claudina en plataformas digitales para facilitar su búsqueda, un mecanismo oficial orientado a la ubicación expedita de mujeres adultas desaparecidas en la nación.

PUBLICIDAD

El hallazgo de Telma Estela Cuc Paau ocurrió cerca de un río en la aldea Qeqxibaal tras una llamada de emergencia que movilizó a los socorristas. (Bomberos Municipales Departamentales)

Las Alertas Isabel-Claudina registran un promedio de cinco desapariciones diarias de mujeres en Guatemala

La muerte de Cuc Paau en San Juan Chamelco pone de manifiesto la magnitud del problema en el país centroamericano. Según registros del Observatorio de la Mujer del MP, en Guatemala se activan cerca de cinco Alertas Isabel-Claudina cada día.

En lo que va del año se contabilizan más de 800 alertas, con un 89% de efectividad en la localización de mujeres con vida, mientras que un 2,3% aparecieron sin vida.

El departamento de Alta Verapaz figura entre los territorios del interior con mayor prevalencia de reportes, junto a Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango.

La familia de Telma Estela Cuc Paau había difundido una Alerta Isabel-Claudina para facilitar la búsqueda de la mujer desaparecida en Guatemala. (Alertas Isabel-Claudina)

La violencia intrafamiliar y los abusos de género constituyen las causas principales de desaparición y feminicidio

Los análisis de la Fiscalía de la Mujer revelan que la violencia intrafamiliar, las agresiones físicas y los abusos sexuales son los desencadenantes predominantes de las desapariciones de mujeres.

PUBLICIDAD

Los datos institucionales indican que más del 55% de los casos ocurren en contextos de violencia machista, y un 18% de las víctimas contaba con denuncias previas por maltrato.

Mandos de la PNC explicaron que en múltiples situaciones las mujeres optan por huir de sus viviendas, a menudo en compañía de sus hijos menores de edad, debido a agresiones constantes dentro del núcleo familiar.

La Fiscalía de la Mujer señaló que la violencia intrafamiliar, las agresiones físicas y los abusos sexuales son causas principales de desaparición y feminicidio en Guatemala. (Bomberos Municipales Departamentales)

Las autoridades atribuyen el hallazgo de cuerpos en costales y sábanas a la acción de estructuras criminales

La localización de restos ocultos en costales, bolsas de nailon y sábanas representa una tendencia recurrente en la actividad criminal guatemalteca.

Investigaciones del MP e informes de la PNC reportan más de 90 cadáveres encontrados en estas condiciones durante los últimos meses.

Las autoridades policiales vinculan el 99% de los casos identificados a rencillas internas, disputas territoriales y reestructuraciones ejecutadas por estructuras criminales ligadas al narcomenudeo, como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18.

PUBLICIDAD

Por su parte, los dictámenes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinaron que la asfixia por estrangulación y los traumas contusos son las causas de muerte más comunes en este tipo de hallazgos.