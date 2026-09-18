Aerolínea británica volará todo el año entre Londres y Costa Rica desde octubre de 2026

British Airways mantendrá vuelos directos entre Londres y Costa Rica durante todo el año a partir de octubre de 2026. Crédito: ICT

Guardar

British Airways confirmó que mantendrá durante todo el año su conexión directa entre Londres y Costa Rica a partir de octubre de 2026, una decisión que transformará la ruta de un servicio estacional a una operación regular dentro de la programación de la aerolínea.

Según informó el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la compañía británica operará cinco frecuencias semanales entre octubre de 2026 y marzo de 2027, mientras que entre abril y septiembre de 2027 ofrecerá tres vuelos por semana.

PUBLICIDAD

El anuncio también contempla el traslado de la operación desde el aeropuerto de Gatwick hacia Heathrow, considerado la principal base de operaciones de British Airways en Londres y uno de los centros de conexiones aéreas más importantes de Europa.

Este cambio permitirá a los pasajeros procedentes de Costa Rica tener acceso a más de 130 destinos con vuelos directos operados por la compañía británica, además de mejorar las posibilidades para el transporte de carga aérea entre Costa Rica y distintos puntos del continente europeo.

La ampliación de la operación es resultado de negociaciones desarrolladas entre el ICT, AERIS y British Airways, dirigidas a incrementar tanto las frecuencias como la disponibilidad de asientos entre Costa Rica y uno de sus principales mercados turísticos europeos.

PUBLICIDAD

Marcos V. Borges, presidente ejecutivo del ICT, aseguró que la permanencia de la conexión durante los doce meses del año completa el proceso de negociación desarrollado con la aerolínea.

“Luego de haber concluido nuestras negociaciones con British Airways para aumentar frecuencias y pasar el vuelo al Aeropuerto de Heathrow; logramos concretar con éxito la última parte de la negociación que, precisamente, consistía en la permanencia del vuelo desde el Reino Unido todo el año”, destacó Borges.

El jerarca agregó que “este anuncio representará un aumento significativo en asientos y frecuencias desde Londres”.

Heathrow amplía las posibilidades de conexión

El traslado desde Gatwick hacia Heathrow representa uno de los principales cambios de la ruta.

Al operar desde su principal centro de conexiones, British Airways podrá facilitar a los viajeros provenientes de Costa Rica continuar hacia una mayor cantidad de destinos europeos e internacionales sin necesidad de trasladarse entre aeropuertos dentro de Londres.

PUBLICIDAD

Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS, señaló que la ampliación responde al trabajo realizado entre las diferentes entidades involucradas para fortalecer la conectividad aérea del país.

“La permanencia de British Airways durante todo el año es resultado del trabajo articulado entre AERIS, el Instituto Costarricense de Turismo y la aerolínea para continuar fortaleciendo la conectividad de Costa Rica con mercados estratégicos”, afirmó.

Hernández agregó que la medida permitirá “consolidar la conexión directa con el Reino Unido y fortalecer las oportunidades de conectividad con Europa”.

La conexión partirá desde Heathrow, principal base de operaciones de British Airways en Londres, en sustitución del aeropuerto de Gatwick. REUTERS/Isabel Infantes

Horarios y capacidad de los vuelos

Durante el horario de invierno europeo, la conexión sin escalas saldrá de Londres a las 11:10 a. m. y llegará al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría a las 4:40 p. m.

PUBLICIDAD

El vuelo de regreso despegará de Costa Rica a las 6:40 p. m. y aterrizará en Heathrow a las 10:50 a. m. del día siguiente.

La aeronave prevista para operar la ruta durante todo el año será un Boeing 787, con una capacidad total de 204 pasajeros.

El avión contará con 31 asientos en Club, la clase ejecutiva de British Airways; 37 espacios en World Traveller Plus, correspondiente a turista premium; y 136 asientos en World Traveller, la clase económica.

La combinación de una mayor frecuencia y la permanencia anual de la ruta incrementará la oferta de asientos entre ambos países y dará mayor estabilidad a operadores turísticos, agencias de viajes y empresas que comercializan Costa Rica en el mercado británico.

PUBLICIDAD

Reino Unido, tercer mercado europeo para Costa Rica

El anuncio se produce pocas semanas antes de la World Travel Market 2026 (WTM), una de las principales ferias internacionales del sector turístico, que se celebra precisamente en Londres.

Para Borges, la confirmación de la operación anual podría generar nuevas oportunidades comerciales para las empresas costarricenses que participen en la feria.

“Sin duda alguna las empresas que participarán en este evento recibirán con mucho entusiasmo esta noticia que abre un sinnúmero de posibilidades de negociaciones y ventas hacia nuestro país”, señaló.

Según cifras del ICT, Reino Unido ocupa el tercer lugar entre los mercados emisores de turistas hacia Costa Rica desde Europa.

El Reino Unido es actualmente el tercer mercado emisor de turistas hacia Costa Rica desde Europa, con 47.753 llegadas aéreas entre enero y agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre enero y agosto de 2026, el país recibió por vía aérea a 47,753 turistas británicos.

En el mismo periodo, 319,552 viajeros procedentes de Europa ingresaron por vía aérea a Costa Rica, lo que representó un crecimiento del 8.8% frente al mismo periodo del año anterior.

PUBLICIDAD

Los estudios de mercado del ICT muestran que el turista británico tiene particular interés en actividades vinculadas con playas, observación de aves, volcanes, caminatas en entornos naturales y gastronomía local.

Con la ampliación del servicio, British Airways consolida así una conexión aérea que permitirá mantener durante los doce meses del año un enlace directo entre Costa Rica y Londres, al tiempo que incrementa las posibilidades de conexión con otros destinos europeos a través de Heathrow.