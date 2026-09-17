Trump advirtió que la posible incorporación de Canadá como “miembro asociado” de la UE podría ser considerado como un “acto hostil” (EP)

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el miércoles con imponer aranceles muy elevados o suspender el comercio con la Unión Europea (UE) si el bloque avanza con su propuesta de incorporar a Canadá como primer miembro asociado, una iniciativa anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la visita del primer ministro canadiense, Mark Carney, a Estrasburgo.

“Creo que es ridículo”, declaró Trump al ser consultado sobre el planteo de Von der Leyen. “Si hacen eso, si considero que se trata de un acto hostil, impondré aranceles muy elevados o dejaré de comerciar con Europa”, advirtió el mandatario estadounidense.

PUBLICIDAD

Trump agregó que la respuesta de Washington dependerá de la intención que atribuya a la propuesta europea. “Si lo hacen de buena fe, está bien. Si lo hacen con mala intención, pondremos aranceles muy fuertes a Europa, lo que es una posibilidad”, afirmó.

La iniciativa de Von der Leyen surgió durante un encuentro con Carney, quien este jueves prevé dirigirse al Parlamento Europeo como invitado de honor del discurso anual sobre el Estado de la Unión Europea. El primer ministro canadiense se convirtió en el primer jefe de gobierno no europeo en asistir a esa presentación.

La presidenta de la Comisión Europea planteó una cooperación más estrecha con Canadá en tecnología, defensa y energía, en un contexto de tensiones comerciales entre Ottawa y Washington, y de relaciones también tensas entre Bruselas y la Casa Blanca.

PUBLICIDAD

“Me gustaría trabajar con usted para abrir la puerta a que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE”, dijo Von der Leyen a Carney. La propuesta provocó una ovación en pie en el hemiciclo del Parlamento Europeo.

La iniciativa de Von der Leyen surgió durante un encuentro con Carney, quien este jueves prevé dirigirse al Parlamento Europeo como invitado de honor del discurso anual sobre el Estado de la Unión Europea (EP)

La dirigente europea sostuvo que las democracias enfrentan una “fractura en el sistema internacional basado en normas” y que la UE y Canadá necesitan profundizar sus vínculos. “Es tiempo de avanzar desde una cooperación centrada en el comercio hacia una alianza por el futuro”, declaró, antes de señalar que ambas partes deben “llevar la relación con Canadá al nivel más alto posible”.

PUBLICIDAD

Von der Leyen enumeró varios sectores para esa cooperación. “Trabajaremos en la manufactura inteligente. Crearemos una alianza tecnológica. Integraremos las bases de la industria de defensa. Haremos del Ártico un proyecto insignia conjunto”, afirmó.

La propuesta también contempla áreas como la energía, los minerales críticos, las baterías, la inteligencia artificial y la seguridad cibernética y económica. “Esta alianza no está dirigida en contra de nadie, sino hacia nuestra fortaleza común”, agregó la presidenta de la Comisión Europea.

Por su parte, la oficina de Carney señaló en un comunicado que “en un mundo más peligroso y dividido, Canadá está fortaleciendo sus relaciones con socios de confianza”. En otra declaración, la oficina del primer ministro sostuvo que Ottawa está “forjando relaciones más sólidas con socios de confianza”.

PUBLICIDAD

La visita de Carney busca servir de catalizador para una cumbre entre la UE y Canadá prevista para el mes próximo en Montreal. El gobierno canadiense, que enfrenta una guerra comercial con Estados Unidos, busca nuevos socios, mientras que el bloque europeo procura profundizar sus relaciones con otros países ante sus tensiones con Washington y su estrategia de reequilibrio entre Estados Unidos y China.

La visita de Carney busca servir de catalizador para una cumbre entre la UE y Canadá prevista para el mes próximo en Montreal (EFE)

Von der Leyen destacó que Canadá y la UE ya mantienen una relación económica estrecha gracias a un acuerdo comercial que permitió un aumento de más del 75% en su intercambio “en menos de una década”.

PUBLICIDAD

El alcance de la membresía asociada

Los tratados de la Unión Europea no contemplan la figura de un “miembro asociado”, aunque la idea fue planteada por primera vez este año por el canciller alemán, Friedrich Merz, para Ucrania.

Según ese plan, Ucrania podría asistir a las cumbres del bloque y contar con un representante en la Comisión Europea. También podría beneficiarse de partes del presupuesto de la UE, aunque sin plenos derechos de voto. La propuesta recibió una fría acogida por parte de un país que aspira a la adhesión plena al bloque.

“Aún no sabemos muy bien qué significa”, declaró el eurodiputado alemán de centroizquierda Tobias Cremer, principal promotor de una resolución que insta a reforzar la cooperación entre la UE y Canadá, después del anuncio de Von der Leyen.

PUBLICIDAD

Las normas europeas establecen que los Estados miembros deben aprobar cualquier forma de asociación con un tercer país. Por ese motivo, todavía no estaba claro con cuánta aceptación contaría la propuesta entre las capitales europeas.

Bruselas y Ottawa ya mantienen un alto nivel de cooperación. Este año, Canadá se convirtió en el primer país no perteneciente a la UE en incorporarse a un programa emblemático de préstamos para defensa.

Bruselas y Ottawa ya mantienen un alto nivel de cooperación (REUTERS)

Además, Ottawa busca alcanzar un acuerdo que permita al Banco Europeo de Inversiones financiar proyectos canadienses vinculados con minerales críticos, según declaró a la AFP el embajador de Canadá ante la UE, Jonathan Wilkinson.

PUBLICIDAD

La propuesta de membresía asociada y las advertencias de Trump se producen antes de la cumbre UE-Canadá prevista para octubre en Montreal, en la que ambas partes prevén profundizar sus vínculos comerciales y estratégicos.

(Con información de AFP)