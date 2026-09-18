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La Unión Europea denunció que Rusia utiliza la represión para privar a sus ciudadanos de una elección genuina

Bruselas condenó los comicios legislativos y rechazó como una violación del derecho internacional la organización de votaciones en territorios ucranianos bajo control de Moscú

Una persona vota en Krasnoyarsk, Rusia (REUTERS/Vladislav Nekrasov)
Una persona vota en Krasnoyarsk, Rusia (REUTERS/Vladislav Nekrasov)
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La Unión Europea (UE) condenó este viernes las elecciones parlamentarias rusas y acusó al Kremlin de haber profundizado la erosión democrática en el país, al tiempo que rechazó como “una farsa electoral” la organización de los comicios en territorios ucranianos ocupados.

Christian Wigand, portavoz de Asuntos Exteriores de la Comisión Europea (CE), fue el encargado de transmitir la postura del bloque en la rueda de prensa diaria de la institución.

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“La forma en que se llevan a cabo las elecciones a la Duma Estatal pone de relieve la continua y creciente erosión de la democracia en Rusia”, afirmó.

Según Wigand, las autoridades rusas han intensificado de manera sistemática e institucionalizada la represión para impedir que cualquier fuerza de la oposición desafíe el statu quo, con lo que el Kremlin “priva a los votantes rusos de una opción real sobre el futuro de su país” y “restringe gravemente su acceso a información independiente”.

Candidatos excluidos y penas de prisión por expresar disidencia política

Entre las medidas que la CE señaló como ejemplo de esa represión figuran la exclusión de candidatos y la imposición de penas de prisión de hasta un año por expresar oposición política, calificadas de “desproporcionadas” por el portavoz.

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Además, Wigand lamentó que Moscú haya decidido no invitar a observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) a fiscalizar los comicios, una decisión que, a juicio de Bruselas, incumple los compromisos vinculantes asumidos por Rusia ante el organismo.

Personas se preparan para votar en Moscú (REUTERS/Anastasia Barashkova)
Personas se preparan para votar en Moscú (REUTERS/Anastasia Barashkova)

La UE no reconocerá los resultados de los comicios celebrados en suelo ucraniano

La condena europea se extendió con particular firmeza a la organización de elecciones en los territorios ucranianos bajo control ruso.

La UE calificó esos comicios de “ilegales” y los describió como “una violación flagrante del derecho internacional”.

La UE no reconoce ni reconocerá jamás la celebración de estas supuestas elecciones, que son una farsa electoral, en los territorios de Ucrania temporalmente ocupados, ni tampoco sus resultados”, advirtió Wigand, quien agregó que quienes participen en su organización o se postulen como candidatos “deberán rendir cuentas de sus actos”.

Votantes utilizan terminales de votación electrónica en un colegio electoral de Moscú durante el primer día de las elecciones parlamentarias de Rusia (REUTERS/Anastasia Barashkova)
Votantes utilizan terminales de votación electrónica en un colegio electoral de Moscú durante el primer día de las elecciones parlamentarias de Rusia (REUTERS/Anastasia Barashkova)

Los rusos comenzaron a votar con el partido del Kremlin como único resultado aceptable para Putin

La jornada electoral arrancó este viernes en medio de un marcado déficit presupuestario atribuido al costo de la campaña militar en Ucrania y a unas elevadas tasas de interés, cuestionadas tanto por el gobierno como por el sector empresarial.

Las primeras elecciones legislativas celebradas durante toda la guerra transcurren sin candidatos pacifistas en las listas, y la victoria mayoritaria de Rusia Unida, el partido del presidente Vladimir Putin, se perfila como el único resultado que el Kremlin considera aceptable.

En ese contexto, la UE reiteró su compromiso de apoyar la labor de las organizaciones de la sociedad civil rusa, los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación independientes.

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