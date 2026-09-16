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El petróleo cierra con fuertes caídas tras versiones de un repunte en la oferta saudí

La recuperación anticipada de una parte del conducto Este-Oeste, golpeado por drones, y la oferta de cargamentos vía Omán redujeron el temor a escasez, pese a que continúan los enfrentamientos con los hutíes

Los precios del petróleo habían subido por el temor a una restricción de la oferta en Oriente Medio, pero el mercado moderó esa reacción por una mejora en el suministro saudí. (REUTERS/Arathy Somasekhar/File Photo)
Los precios del petróleo habían subido por el temor a una restricción de la oferta en Oriente Medio, pero el mercado moderó esa reacción por una mejora en el suministro saudí. (REUTERS/Arathy Somasekhar/File Photo)
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El petróleo cerró este miércoles con fuertes caídas tras alcanzar la víspera sus niveles más altos en casi cuatro meses, luego de que trascendiera que Arabia Saudí podría reactivar antes de lo previsto un oleoducto estratégico afectado por ataques con drones. El retroceso se produjo pese a que persisten los combates entre los rebeldes hutíes de Yemen y el Gobierno saudí.

El barril de West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, con entrega en octubre, cayó 3,21% hasta los 102,43 dólares, lo que representó un recorte de 3,4 dólares respecto del cierre previo. El Brent del mar del Norte, de referencia en Europa, con entrega en noviembre, retrocedió 2,69%, hasta 105,83 dólares, tras haber cerrado la sesión anterior en 108,75 dólares.

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Ambos contratos habían tocado el martes sus cotizaciones más elevadas en cuatro meses, impulsados por el temor a una restricción de la oferta proveniente de Oriente Medio. El miércoles, sin embargo, el mercado reaccionó a informaciones que apuntaban a una mejora en las perspectivas de suministro saudí.

El petróleo bajó este miércoles porque circularon versiones de que Arabia Saudí lograría reponer antes de lo esperado el flujo de crudo afectado por el cierre del oleoducto Este-Oeste, además de haber ofrecido cargamentos adicionales a través de Omán. Esa combinación de factores atenuó, al menos momentáneamente, los temores de escasez que habían llevado los precios a sus valores más altos en cuatro meses.

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Robert Yawger, analista de Mizuho USA, señaló a la agencia AFP: “Los últimos acontecimientos en Arabia Saudí dan a entender que la situación es menos crítica de lo que parecía”. El experto agregó: “Hemos tenido conocimiento de informaciones según las cuales los saudíes prevén que podrán volver a poner en servicio una parte del oleoducto Este-Oeste en unos días, en lugar de en unas semanas o incluso en unos meses”.

Pese al retroceso diario, el analista y director ejecutivo del fondo The Revacy Fund, Zaheer Anwari, advirtió en un análisis remitido a la agencia EFE que el Brent sigue cotizando en niveles elevados, ya que “los ataques a la infraestructura saudí y las continuas interrupciones en el estrecho de Ormuz están tensando un panorama de suministro ya de por sí frágil”.

El petróleo cayó este miércoles después de que trascendiera que Arabia Saudí podría reactivar antes de lo previsto el oleoducto Este-Oeste. (EFE/EPA/FILIP SINGER)
El petróleo cayó este miércoles después de que trascendiera que Arabia Saudí podría reactivar antes de lo previsto el oleoducto Este-Oeste. (EFE/EPA/FILIP SINGER)

Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, reivindicaron este miércoles ataques contra instalaciones de la petrolera Aramco y contra la base aérea de Khamis Mushait, en Arabia Saudí. Los combatientes advirtieron que continuarán con las ofensivas hasta que Riad detenga sus operaciones militares y levante el bloqueo naval y aéreo que mantiene sobre Yemen desde 2015, cuando comenzó a intervenir al frente de una coalición contraria al Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

Riad, por su parte, acusó el miércoles a los hutíes de atacar con drones la ciudad santa de La Meca, denuncia que los rebeldes proiraníes desmintieron.

En paralelo, sigue en el centro de la atención el cierre del oleoducto Este-Oeste, ubicado en las regiones de Riad y Medina, que había sufrido varios ataques con drones procedentes de Irak la semana anterior. Riad había anunciado el viernes previo el cierre temporal de esa infraestructura estratégica para la exportación de crudo.

El barril de WTI bajó 3,21% hasta 102,43 dólares y el Brent retrocedió 2,69% hasta 105,83 dólares tras tocar máximos de cuatro meses. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)
El barril de WTI bajó 3,21% hasta 102,43 dólares y el Brent retrocedió 2,69% hasta 105,83 dólares tras tocar máximos de cuatro meses. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

La instalación se convirtió en una vía esencial para la salida de petróleo del Golfo como alternativa al estrecho de Ormuz, cuyo tráfico se vio alterado desde el comienzo del conflicto a fines de febrero. Según explicó Ole Hansen, analista de Saxo Bank, el oleoducto “recientemente transportaba entre 4 y 5 millones de barriles al día” con destino a Yanbu, un puerto saudí sobre el mar Rojo. El cable de EFE precisó además que la infraestructura transporta unos siete millones de barriles diarios y constituye la principal ruta de suministro a los mercados globales en el actual contexto de tensiones en Ormuz.

Mientras el oleoducto permanece cerrado, Arabia Saudí ofreció cargamentos adicionales de crudo a través de Omán, lo que alivió momentáneamente los temores de suministro en el mercado. Los analistas de IG resumieron el ánimo del mercado: “Teniendo en cuenta la crisis energética que atraviesa el mundo, los mercados parecen satisfechos con este escenario: un poco de petróleo es mucho mejor que nada”.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo en la cadena CNBC que Riad “actuado rápidamente” para exportar más petróleo a través de Ormuz con ayuda de Washington mientras el oleoducto permanece cerrado, y aseguró que la interrupción es “temporal”.

En el plano doméstico estadounidense, la Reserva Federal (Fed) ordenó este miércoles una subida de los tipos de interés de un cuarto de punto, tal como se esperaba en el mercado, hasta ubicarlos en una horquilla entre 3,75% y 4%, la primera alza desde julio de 2023. El banco central sugirió además que habrá otro incremento este año ante la persistente inflación en el país.

La decisión puede ejercer presión a la baja sobre el crudo al encarecer el crédito, reforzar el dólar y frenar la demanda de petróleo. Anwari vinculó el contexto de tensión geopolítica con las variables financieras: “Esto ha incrementado la preocupación por la inflación y ha contribuido al fuerte repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro”.

Por la tarde, el Gobierno estadounidense publicaría los datos semanales de sus reservas comerciales de crudo. El Instituto Americano de Petróleo había proyectado un aumento de unos siete millones de barriles, mientras la producción se mantiene en niveles récord.

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