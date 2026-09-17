"Mi corazón está destrozado", el conmovedor mensaje de don Edy al despedir a su primogénito víctima del accidente de helicóptero de Telemundo y NBC en Los Ángeles

Edy “Pichi” Gutiérrez murió en Los Ángeles tras ser alcanzado por la caída de un helicóptero de noticias de NBC4 y Telemundo 52. (Facebook familiares de Edy Gutiérrez)

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“Hijo mío, mi corazón está destrozado. Tu partida me duele mucho, hijo de mi alma”, es parte del conmovedor mensaje que escribió don Edy, después de conocer sobre el fallecimiento de su hijo, el guatemalteco Edy Fernando Gutiérrez Mejía.

El joven de 29 años murió el martes 15 de septiembre al ser alcanzado por la caída de un helicóptero de noticias que brindaba cobertura aérea para NBC4 y Telemundo 52 en el barrio de Chatsworth,al noroeste de Los Ángeles en California.

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La noticia ha causado conmoción. Edy Gutiérrez era originario de Cuilapa, Santa Rosa, Guatemala, y había viajado a Estados Unidos junto a un amigo y un primo, que también resultaron heridos en el accidente y fueron trasladados de emergencia a un hospital. No obstante, ambos ya fueron dados de alta, confirmó a Infobae el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

El accidente de helicóptero ocurrió en Chatsworth, al noroeste de Los Ángeles, mientras la aeronave realizaba cobertura aérea para Telemundo y NBC. (ABC Affiliate KABC via REUTERS)

Tras conocer sobre lo ocurrido, el padre del joven, también de nombre Edy Gutiérrez, escribió un conmovedor mensaje en sus redes sociales, que acompañó con fotografías de su hijo cuando era niño.

“Cómo quisiera poder retroceder el tiempo y decirte: ‘No viajes hijo’, pero sé que era parte de tu trabajo. Hoy te vas a un lugar especial, el cual Dios tenía preparado para vos”, escribió el angustiado padre.

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Agregó: “Terminaste la carrera en esta tierra y llegaste a la meta. Te amaré por siempre, mi primogénito. Mi primer hijo. Recuerdo cuando naciste y trajiste mucha felicidad a mi vida. Verte crecer. Ser tu padre, fue lo más lindo de este mundo”.

Edy Fernando Gutiérrez Mejía, cuando era niño, una foto publicada por su padre. (Facebook familiares de Edy Gutiérrez)

Pese a su dolor manifestado en esas letras tan conmovedoras, don Edy Gutiérrez mostró resignación para su corazón.

“Ahora que partís a la eternidad, me dejas un vacío enorme en mi corazón y me duele cómo no lo imaginás, hijo; pero los tiempos de Dios son perfectos y era tu momento. ¡Vuela alto hijo lindo. Te amo!”, concluyó.

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El padre de Edy Gutiérrez publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó que su “corazón está destrozado” por la muerte de su hijo. (Facebook familiares de Edy Gutiérrez)

Viajó para recoger un vehículo

“Pichi”, como lo conocían sus amigos y familiares, viajó a Estados Unidos para recoger un vehículo que trasladaría por tierra hacia Guatemala. Llegó el mismo martes que ocurrió el accidente.

“No lo creíamos. Verlo en la mañana y luego la noticia en la noche de que estaba muerto”, lamentó Aura Estrada, tía de Gutiérrez durante una entrevista con N+ Univisión.

Según se ha revelado, el guatemalteco hacía gestiones de envíos de ropa, carros y repuestos que compraba en Estados Unidos y los llevaba a Cuilapa, Santa Rosa, de donde es originario. Esta no es la primera vez que él viajaba, también había estado en Canadá, donde estuvo laborando unos meses.

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Una fotografía del guatemalteco Edy Fernando Gutiérrez Mejía, de 29 años, captada en 2019. (Facebook familiares de Edy Gutiérrez)

Familiares y amigos lo han descrito como un emprendedor y muy comprometido con lo que se proponía, pero a la vez era bromista y le gustaba de hacer “chistes” para hacer reír a las personas.

En tanto, la cancillería guatemalteca afirmó que el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles mantiene comunicación con las autoridades y ha establecido contacto con familiares y uno de los sobrevivientes para brindar asistencia y orientación legal conforme avancen las investigaciones.

Edy Gutiérrez, originario de Cuilapa, Santa Rosa, había viajado a Estados Unidos el mismo martes del accidente para recoger un vehículo. (Facebook familiares de Edy Gutiérrez)

Asimismo, se dará acompañamiento en el proceso de repatriación que llevará a cabo la familia por su cuenta, debido a que el fallecido se encontraba en condición de turista.

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En el accidente aéreo también fallecieron la reportera Eliana Moreno, de 38 años, y al piloto George Marciniw, quien tenía 30 años de experiencia.