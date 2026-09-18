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Rusia cerró temporalmente los colegios electorales de la ciudad balnearia de Sochi por ataques de drones ucranianos

El alcalde de la urbe llamó a los habitantes a “mantener las medidas de cuidado” mientras los militares repelían la ofensiva aérea en el contexto de la guerra

Una votante emite su voto en un colegio electoral el primer día de las elecciones parlamentarias rusas en Vladivostok, Rusia, el 18 de septiembre de 2026 (REUTERS/Tatiana Meel)
Una votante emite su voto en un colegio electoral el primer día de las elecciones parlamentarias rusas en Vladivostok, Rusia, el 18 de septiembre de 2026 (REUTERS/Tatiana Meel)
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Los colegios electorales de la ciudad balnearia de Sochi, a orillas del mar Negro, cerraron temporalmente este viernes tras declararse una alerta de drones ucranianos en la región durante la primera jornada de las elecciones legislativas rusas, según informó el alcalde de la urbe, Andréi Proshunin.

En los colegios electorales de Sochi se han tomado medidas de seguridad. Los miembros de las comisiones electorales, los observadores y votantes que estaban en los colegios, fueron evacuados a refugios hasta el fin de la alerta de ataque de drones”, escribió en su cuenta de Telegram.

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Proshunin llamó a los habitantes de la ciudad a “mantener las medidas de cuidado” mientras los militares repelían el ataque aéreo, tras una alerta declarada a las 09:20 hora local (06:20 GMT).

Posteriormente, informó que la alarma aérea había sido levantada y los colegios electorales, un total de 244 en Sochi, “reanudaron su trabajo”.

Los colegios electorales de la ciudad balnearia de Sochi, a orillas del mar Negro, cerraron temporalmente este viernes tras declararse una alerta de drones ucranianos (REUTERS/Alexander Ermochenko)
Los colegios electorales de la ciudad balnearia de Sochi, a orillas del mar Negro, cerraron temporalmente este viernes tras declararse una alerta de drones ucranianos (REUTERS/Alexander Ermochenko)

Los colegios electorales comenzaron a abrir este viernes, la primera jornada de los comicios que se extenderán hasta el próximo domingo a las 08.00 hora local (20.00 GMT) en la península de Kamchatka y el distrito autónomo de Chukotka, las regiones más orientales de Rusia.

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En la capital rusa, Moscú, los colegios abrieron a las 08.00 hora local (05.00 GMT), nueve horas después.

Más de 111 millones de rusos en 89 regiones han sido llamados a las urnas durante los próximos tres días para elegir a los 450 diputados que integrarán la Duma o cámara baja del Parlamento en más de 90.000 colegios electorales.

El partido del Kremlin, Rusia Unida, intentará revalidar la mayoría constitucional que logró en 2016, para lo que le conviene una baja participación entre los partidarios de la paz.

Una votante emite su voto en un colegio electoral el primer día de las elecciones parlamentarias rusas en Vladivostok, Rusia, el 18 de septiembre de 2026 (REUTERS/Tatiana Meel)
Una votante emite su voto en un colegio electoral el primer día de las elecciones parlamentarias rusas en Vladivostok, Rusia, el 18 de septiembre de 2026 (REUTERS/Tatiana Meel)

Se espera que otros tres o cuatro partidos accedan al arco parlamentario, liderados por los comunistas, que han criticado el voto electrónico, al considerarlo una herramienta de manipulación.

El único partido que se opone a la guerra, Yábloko, no estará en la papeleta al haber sido excluido por el Tribunal Supremo, pero un centenar de sus candidatos aún tienen opciones de lograr un acta de diputado por circunscripciones electorales.

Un 59 % de los rusos aboga por el cese de los combates y el inicio de negociaciones de paz, según una encuesta del Centro Levada, pero el Kremlin se niega a declarar un alto el fuego.

Rusos y ucranianos no han acordado ninguna tregua -sí lo hicieron para la reciente visita a ambas capitales de los emisarios de EE.UU.-, por lo que no se descartan ataques durante las próximas 72 horas.

(Con información de EFE)

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