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Mis muertos tristes lleva el universo de Mariana Enriquez a Netflix

Pablo Larraín dirige la miniserie de cuatro capítulos protagonizada por Mercedes Morán, que se estrenará el 24 de septiembre tras su presentación en San Sebastián

Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, un barrio atravesado por la violencia, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos. Lo que hasta entonces había sido una carga de Ema comienza a expandirse por todo el barrio: los muertos empiezan a hacerse presentes y nadie podrá escapar al sonido de sus propios fantasmas. (Netflix)
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La nueva miniserie dirigida por Pablo Larraín y protagonizada por Mercedes Morán se estrenará el 24 de septiembre, luego de su presentación mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián

Una médica jubilada que convive con los muertos, tres adolescentes asesinados en un barrio del conurbano y una presencia que comienza a extenderse entre los vecinos. Netflix estrenará el 24 de septiembre la miniserie Mis muertos tristes, basada en relatos de Mariana Enriquez y dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín.

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Una mujer de cabello canoso y abrigo beige permanece de pie en una calle angosta con casas y árboles al fondo
Mercedes Morán interpreta a Ema, una médica jubilada capaz de ver a los muertos. (Netflix)

La ficción tendrá cuatro episodios y llegará a la plataforma después de su estreno mundial en la competencia de la Sección Oficial de la 74.ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. El proyecto reúne a Larraín con la escritora argentina para trasladar a la pantalla una parte de su universo de terror, atravesado por la memoria, la violencia y los vínculos familiares.

Mercedes Morán encabeza el elenco como Ema, una médica recién jubilada que posee una capacidad que condicionó su vida: puede ver a los muertos. Ese don, que durante años trató de mantener bajo control, adquiere otra dimensión cuando debe enfrentar la muerte de su madre y asuntos pendientes de su propia historia.

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Dolores Fonzi encarna a Julie, la sobrina de Ema y una figura clave en la trama. (Netflix)
Dolores Fonzi encarna a Julie, la sobrina de Ema y una figura clave en la trama. (Netflix)

Ema y Julie quedan en el centro de un fenómeno que altera a Piedrabuena

La llegada de Julie, sobrina de Ema e interpretada por Dolores Fonzi, modifica ese frágil orden. La joven también tiene una conexión con los muertos, aunque su experiencia resulta más intensa e inestable. El vínculo entre ambas se convierte en uno de los ejes de la historia.

Al mismo tiempo, el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, un barrio atravesado por la violencia, rompe la frontera entre el mundo de los vivos y el de quienes murieron. Lo que para Ema había sido una carga íntima empieza a expandirse por el vecindario.

Una mujer con camiseta deportiva roja en primer plano y Mercedes Morán sentada detrás en un espacio de paredes azules
El asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena desencadena el conflicto sobrenatural de la historia. (Netflix)

Los muertos se hacen presentes y obligan a los habitantes del barrio a enfrentarse con sus propias pérdidas, silencios y deudas. La serie sitúa el terror en una trama donde las presencias sobrenaturales se vinculan con conflictos sociales y familiares.

El elenco principal se completa con Alejandra Flechner y Carolina Álvarez. También participan Carlos Portaluppi, Germán de Silva y la actriz chilena Luz Jiménez.

Mercedes Morán sentada en el borde de una cama con las manos entrelazadas, junto a una mesa de noche con frascos de medicamentos
El elenco principal también incluye a Alejandra Flechner y Carolina Álvarez. (Netflix)

La adaptación reúne personajes y pasajes de distintos cuentos

Aunque toma su nombre del relato “Mis muertos tristes”, la miniserie no adapta de manera lineal un único texto. La historia incorpora elementos de otros cuentos de Enriquez, entre ellos “Julie” y “Un lugar soleado para gente sombría”.

La autora participó del trabajo de adaptación junto con Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y Larraín. El objetivo fue construir una narración nueva que reuniera personajes, situaciones y climas de distintos relatos, sin desprenderlos del contexto que caracteriza a la obra de la escritora.

Una mujer sentada en el borde de una cama observa a una persona recostada en un dormitorio con estanterías y una computadora antigua
Mis muertos tristes llegará a Netflix el 24 de septiembre con cuatro episodios. (Netflix)

Enriquez explicó que sus fantasmas no funcionan solo como figuras del miedo. “Los relatos de Mis muertos tristes plantean a los fantasmas como la memoria, aquello que vuelve todo el tiempo y que en muchos casos no se puede calmar porque tienen que ver con la injusticia”, señaló sobre el sentido de estas presencias.

Para la escritora, la pregunta que sostiene a la historia no tiene una resolución única: qué hacer con esos fantasmas que regresan. La serie retoma esa inquietud desde el drama de Ema, Julie y los habitantes de Piedrabuena.

Mis muertos tristes
Pablo Larraín dirigió la adaptación audiovisual del universo narrativo de Mariana Enriquez.

Pablo Larraín buscó preservar el universo literario de Mariana Enriquez

Larraín destacó la participación de Enriquez como un elemento central durante el proceso. El director sostuvo que adaptar una obra con un mundo tan definido implica respetar sus reglas y traducir al lenguaje audiovisual aspectos que en la literatura aparecen como impresiones, emociones y elementos abstractos.

Hay ciertas cosas que ella explica o narra con literatura, que son cosas más abstractas, sensaciones y emociones que hay que llevarlas a otro lenguaje”, afirmó el realizador chileno.

Mis muertos tristes
Mariana Enriquez participó de la adaptación junto con Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y Pablo Larraín.

La producción está a cargo de Fábula, compañía fundada por Pablo y Juan de Dios Larraín. Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín y Ángela Poblete figuran como productores, mientras que Álvaro Cabello y Cristián Donoso se desempeñan como productores ejecutivos.

La dirección de fotografía estuvo a cargo de Sergio Armstrong y el diseño de producción, de Rodrigo Bazaes. Antes de su llegada a Netflix, la serie será exhibida en San Sebastián en formato de largometraje, con una duración aproximada de tres horas.

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