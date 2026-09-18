República Dominicana

El Gobierno de República Dominicana aprueba el proyecto de Presupuesto 2027

La iniciativa, validada en el Consejo de Ministros encabezado por Luis Abinader y Raquel Peña, debe ser remitida al Congreso antes del 1 de octubre para su discusión legislativa

Luis Abinader y Raquel Peña aprobaron el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2027 con erogaciones por RD$ 2.036.844,2 millones. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
Luis Abinader y Raquel Peña aprobaron el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2027 con erogaciones por RD$ 2.036.844,2 millones. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
Guardar

El presidente Luis Abinader, junto con la vicepresidenta Raquel Peña, aprobó el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2027, que prevé erogaciones por RD$ 2.036.844,2 millones y prioriza la inversión pública, los servicios sociales y la sostenibilidad de las finanzas estatales. La iniciativa deberá llegar al Congreso Nacional antes del 1 de octubre para iniciar su tratamiento legislativo.

La educación conservará una asignación equivalente al 4% del PIB, destinada al Plan Decenal de Educación Horizonte 2034, la formación técnico-profesional y la expansión del transporte escolar. También se financiarán obras hospitalarias y la continuidad del programa habitacional “Mi Vivienda”.

PUBLICIDAD

El sexagésimo Consejo de Ministros se realizó el 17 de septiembre bajo la conducción de Abinader. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, secretario técnico del organismo, señaló que la propuesta busca sostener inversiones que generen desarrollo y mejores condiciones de vida.

El Presupuesto 2027 deberá ingresar al Congreso Nacional antes del 1 de octubre para iniciar su tratamiento legislativo. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El Presupuesto 2027 deberá ingresar al Congreso Nacional antes del 1 de octubre para iniciar su tratamiento legislativo. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Los ingresos estimados alcanzan RD$ 1.510.574,5 millones (USD 25.543 millones, aproximadamente), equivalentes al 15,7% del producto interno bruto, mientras que el techo de gasto se fijó en RD$ 1.837.856 millones (USD 31.077 millones, aproximadamente), el 19,2% del PIB. El marco macroeconómico prevé una expansión real de la economía de 4,75% y una inflación promedio de 4,5%.

PUBLICIDAD

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, indicó que la economía dominicana registra un crecimiento de 4,5%, una reducción de la inflación y reservas internacionales superiores a USD 15.000 millones. “A pesar de la coyuntura, el país va avanzando, la economía, como siempre ha demostrado, es resiliente”, afirmó.

El gasto de capital, por encima del gasto corriente

La inversión de capital crecerá 19.7% respecto del presupuesto inicial de 2026, mientras que el gasto corriente aumentará 12,3%. El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, sostuvo que esa diferencia responde al objetivo de dar prioridad a inversiones de largo plazo y controlar la operación del sector público.

La propuesta mantiene las prioridades gubernamentales en educación, salud y programas de protección social. También da continuidad a la Política Presupuestaria 2027, aprobada en julio durante la quincuagésima novena reunión del Consejo de Ministros, y se organiza alrededor de Meta RD 2036 y las 10 metas priorizadas por el Gobierno.

Los recursos para salud y protección social incluirán la continuidad y culminación de hospitales considerados estratégicos, el fortalecimiento de las Unidades de Atención Primaria, la expansión de la Red Nacional de Emergencias y los programas sociales destinados a la población.

La planificación incorpora inversiones en autopistas, sistemas de transporte integrado, agua potable, saneamiento y mejoramiento de viviendas. Entre las obras previstas figuran el monorriel de Santiago de los Caballeros, el impuesto a proyectos de saneamiento universal en localidades turísticas y costeras, y la ampliación de la capacidad de transporte de la Línea 2 del metro de Santo Domingo.

El presupuesto también financiará obras hospitalarias, el programa Mi Vivienda y programas de protección social dentro de las prioridades de salud y servicios sociales. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El presupuesto también financiará obras hospitalarias, el programa Mi Vivienda y programas de protección social dentro de las prioridades de salud y servicios sociales. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El proyecto también contempla más recursos para el Poder Judicial, inversiones en seguridad ciudadana y fronteriza, y fondos para el sistema penitenciario. La orientación general busca combinar la atención de las necesidades sociales, el crecimiento económico y el equilibrio fiscal.

Un plan territorial con alcance nacional

El Consejo de Ministros también conoció el anteproyecto de Ley del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que será enviado al Congreso Nacional para completar el proceso legislativo. La iniciativa se enmarca en la Ley núm. 368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.

La propuesta procura otorgar fuerza normativa al plan y establecer mecanismos para su aplicación coordinada con los instrumentos regionales y municipales. El esquema busca ordenar el uso del suelo, orientar una ocupación territorial racional y aprovechar las condiciones de cada zona.

El anteproyecto incorpora criterios de sostenibilidad ambiental, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático en los procesos de planificación y ordenamiento territorial.

Temas Relacionados

República DominicanaPresupuesto General de la NaciónSanto Domingo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El rodaje de “Porto Rico” arranca en República Dominicana con Residente como director y Bad Bunny al frente del elenco

El músico puertorriqueño puso en marcha su primer largometraje de ficción como director con un reparto de peso, una historia inspirada en hechos reales y Benito Antonio Martínez Ocasio en su debut protagónico

El rodaje de “Porto Rico” arranca en República Dominicana con Residente como director y Bad Bunny al frente del elenco

La Sociedad de las Américas otorgará a Luis Abinader su Insignia de Oro en Nueva York

El reconocimiento se entregará el 23 de septiembre en una ceremonia privada en la sede de la entidad, en coincidencia con la presencia del mandatario en la semana de alto nivel de la ONU

La Sociedad de las Américas otorgará a Luis Abinader su Insignia de Oro en Nueva York

¿Iniciarán las fotomultas en República Dominicana? Esto dijeron las autoridades de tránsito

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre informó que trabaja en una herramienta digital para que los policías registren las faltas con dispositivos, pero con verificación en el lugar, sin sanciones automáticas

¿Iniciarán las fotomultas en República Dominicana? Esto dijeron las autoridades de tránsito

El déficit de lluvias en República Dominicana golpea el 90% de la cosecha de café y pone en riesgo los ingresos agrícolas

El deterioro de los cafetales en Arroyo Cano obligó a adelantar la recolección para rescatar parte del grano, también se reportan daños en aguacate, limón y naranja agria por la escasez hídrica

El déficit de lluvias en República Dominicana golpea el 90% de la cosecha de café y pone en riesgo los ingresos agrícolas

Con uniforme y fusil en redes: El dominicano que viajó a Rusia para unirse al frente y su familia pide su regreso

Las imágenes y videos que el propio Juan Carlos Ávila Espaillat sube a sus redes sociales no dejan mucho espacio a la duda: el dominicano de 28 años posa armado y, aparentemente tranquilo y sonriente, con el uniforme del ejército ruso

Con uniforme y fusil en redes: El dominicano que viajó a Rusia para unirse al frente y su familia pide su regreso

TECNO

Apple inicia la venta oficial del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max: John Ternus lo celebra a lo grande

Apple inicia la venta oficial del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max: John Ternus lo celebra a lo grande

Claude ya puede encargarse de una cuarta parte del desarrollo de nuevos modelos de IA

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Cómo funciona la IA desarrollada por Stanford que puede analizar 112 millones de células y busca transformar la medicina

Batman Day 2026: así se celebrará el 19 de septiembre con cómics, videojuegos y proyecciones en Latinoamérica

ENTRETENIMIENTO

Brad Pitt llegó camuflado al estreno de Heart of the Beast y bromeó: “Intentaba pasar desapercibido y no ser visto”

Brad Pitt llegó camuflado al estreno de Heart of the Beast y bromeó: “Intentaba pasar desapercibido y no ser visto”

Miley Cyrus vuelve a los grandes escenarios en Los Ángeles con dos conciertos que serán el ensayo general para una posible residencia

Mis muertos tristes lleva el universo de Mariana Enriquez a Netflix

André Aciman habla de “Llámame por tu nombre” a casi 20 años de su publicación y su nueva versión como novela gráfica

A pesar de convertirse en una leyenda de Hollywood, Robert De Niro admitió que mantiene un rasgo oculto

MUNDO

Por qué los populistas europeos no critican a China

Por qué los populistas europeos no critican a China

La Unión Europea denunció que Rusia utiliza la represión para privar a sus ciudadanos de una elección genuina

El ex infante de la marina británica que está cerca de completar una travesía récord a remo entre dos continentes

Un atentado con bomba en una mezquita del noroeste de Pakistán dejó al menos 16 muertos y 50 heridos

Rusia cerró temporalmente los colegios electorales de la ciudad balnearia de Sochi por ataques de drones ucranianos