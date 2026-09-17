Guatemala: Cruce de denuncias entre el alcalde de Mixco y un diputado de VOS escala la disputa política

Neto Bran acusó al diputado Jairo Flores de tráfico de influencias y corrupción por presuntas gestiones y hechos vinculados a Fonapaz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Neto Bran acusó al diputado Jairo Flores, integrante de la bancada VOS, de tráfico de influencias y corrupción durante su paso por desaparecido Fondo Nacional para la Paz, mientras el bloque legislativo denunció presuntas anomalías en una obra vial de Mixco financiada con un préstamo de 150 millones de quetzales.

La disputa también incluyó denuncias por presunto seguimiento e intimidación contra tres diputados de VOS. Orlando Blanco vinculó los hechos con recursos de la Municipalidad de Mixco, el Ministerio de Gobernación, el Sistema Penitenciario y la Policía Nacional Civil, aunque durante la conferencia no presentó pruebas documentales adicionales.

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El alcalde de Mixco formuló sus señalamientos durante una transmisión en vivo, como respuesta a las fiscalizaciones que Flores impulsa sobre la administración municipal. Bran aseguró que el legislador le pidió contratar en la comuna a una mujer a la que identificó como su pareja sentimental.

La mujer mencionada por el jefe municipal presentó una denuncia ante el Ministerio Público y solicitó medidas de seguridad, al considerarse agraviada por las declaraciones.

Bran recibió la notificación menos de 24 horas después de difundir sus acusaciones, mientras participaba en un acto cívico en Mixco.

El alcalde negó tener o haber tenido una relación con la denunciante y anunció que pedirá información al Registro Nacional de las Personas para verificar el vínculo entre ella y Flores.

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“Yo no me voy a asustar con que me mandés a denunciar. Yo no me voy a asustar, porque yo relación con tu novia no tengo ni tuve”, expresó.

Neto Bran acusó al diputado Jairo Flores de tráfico de influencias y corrupción por presuntas gestiones y hechos vinculados a Fonapaz. (Congreso de la República de Guatemala)

Las acusaciones sobre la gestión de Flores en Fonapaz

Bran extendió sus cuestionamientos a la etapa de Flores al frente del Fondo Nacional para la Paz. El alcalde sostuvo que el diputado llegó a dirigir esa institución por la influencia de su padre, quien fue contralor general de Cuentas.

Según el funcionario municipal, durante esa gestión habría operado un esquema de compra y reventa de materiales de construcción con precios sobrevalorados. También vinculó las propiedades que atribuyó al legislador en Chimaltenango y Mixco con los presuntos hechos ocurridos en Fonapaz.

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El alcalde aseguró que Flores enfrenta 135 denuncias en el Ministerio Público, sin precisar el estado procesal de cada expediente. Bran adelantó que dedicará una segunda transmisión a exponer las denuncias que, según dijo, pesan contra el legislador.

La respuesta de VOS se centró en un paso a desnivel en la colonia El Milagro. Flores, Blanco y José Chic presentaron una denuncia contra Bran por posibles irregularidades en ese proyecto, financiado mediante un crédito otorgado por el Banco de Desarrollo Rural, Banrural.

El contrato fue adjudicado a la empresa Serinpe por 61,9 millones de quetzales. La Municipalidad de Mixco entregó un anticipo cercano a 13 millones de quetzales, equivalente al 20% del valor contratado, apenas dos semanas después de la firma del acta de inicio.

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Más de 13 meses después, el avance físico facturado de la obra alcanzaba solo 9,63%, de acuerdo con el informe de supervisión citado por los diputados. Los legisladores también señalaron que la empresa encargada de supervisar el proyecto coincide con la constructora contratada.

Blanco, cuarto secretario de la Junta Directiva del Congreso, relató que durante una visita al lugar no encontraron trabajadores. Un empleado que pidió mantener el anonimato les indicó que la empresa liquidó a más de 30 trabajadores por la falta de continuidad en los pagos municipales.

El préstamo municipal y las denuncias por vigilancia

La cuenta única del tesoro de Mixco, donde ingresan los recursos recaudados por la comuna y el préstamo de Banrural, presenta un saldo negativo, según Blanco. El diputado afirmó que la municipalidad dejó de registrar gastos en el Sistema de Contabilidad Integrada, Sicoin, con el objetivo de ocultar su situación financiera.

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“¿Dónde están los 150 millones? Aquí no estamos hablando ni siquiera de los 69 millones. ¿Dónde están los 150 millones?”, cuestionó Blanco. El legislador estimó que las pérdidas por sobrecostos y fondos no ejecutados podrían llegar a 800 millones de quetzales, aunque no presentó ante los periodistas un desglose documental de esa cifra.

Los diputados anunciaron que citarán la próxima semana a representantes de la constructora, de la firma supervisora y de personal municipal para ampliar las pesquisas. También dijeron haber identificado otros ocho casos de presuntas irregularidades en Mixco, entre ellos plazas fantasma y contratos relacionados con exfuncionarios municipales.

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La segunda denuncia presentada por Blanco ante el Ministerio Público apunta a la posible existencia de un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad dedicado a vigilar y hostigar a legisladores de VOS. Flores, Chic y Blanco habrían recibido actos de intimidación, seguimientos y sobrevuelos de drones sobre sus viviendas durante las últimas semanas.

Chic pidió investigar el uso de vehículos institucionales y la fuga de 20 privados de libertad del centro penitenciario Fraijanes II. El diputado dirigió un reclamo al presidente Bernardo Arévalo: “La institucionalidad pública no puede seguir siendo usada para perseguir, criminalizar a quienes fiscalizamos la correcta ejecución de los recursos públicos”.

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Los concejales de oposición de la Municipalidad de Mixco, Cindy Rodríguez y Mario Castellanos, acompañaron las fiscalizaciones de campo que derivaron en las denuncias. Ambos anunciaron que continuarán revisando las finanzas municipales durante las próximas semanas.