Sector privado crea equipo multidisciplinario para monitorear los efectos de El Niño

Un buque que no pueda atravesar Panamá tendría que extender su viaje entre cinco y 14 días, con un costo adicional estimado entre $407 mil y $796 mil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Canal de Panamá reducirá tránsitos diarios desde el 15 de septiembre para preservar el agua disponible ante una sequía que podría extender las restricciones hasta mayo o junio de 2027.

La medida implica menos carga y menores ingresos para la vía interoceánica.

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La decisión se conoció durante una reunión de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), que creó un equipo multidisciplinario para vigilar la evolución de El Niño, evaluar sus efectos económicos y productivos y plantear medidas para las autoridades, las empresas, los productores y las comunidades.

El fenómeno de El Niño ya afecta la disponibilidad de agua, la producción agropecuaria, la generación eléctrica, el empleo, la actividad empresarial y el funcionamiento del Canal de Panamá.

La APEDE busca que el análisis técnico derive en propuestas para reducir las pérdidas y priorizar las zonas con mayor vulnerabilidad.

Para el año fiscal 2027, las proyecciones apuntan a 1.265 tránsitos menos y a una disminución de 32 millones de toneladas de carga. REUTERS/Enea Lebrun

El grupo reunirá especialistas en ambiente, finanzas, energía y producción agropecuaria, además de representantes de los capítulos de la organización. Su tarea incluirá el seguimiento de las acciones oficiales y la identificación de riesgos en sectores estratégicos.

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El gerente de la División de Hidrometeorología del Canal de Panamá, Erick Córdoba, afirmó que El Niño puede prolongarse entre 12 y 18 meses. Según explicó, el escenario obliga a vigilar las condiciones climáticas y a ajustar las operaciones de forma oportuna.

“El Niño está presente y continuará aumentando su intensidad”, señaló Córdoba. El funcionario añadió que las lluvias de octubre y noviembre podrían ubicarse por debajo del promedio y que la estación seca podría comenzar antes de lo habitual.

Las precipitaciones entre mayo y agosto estuvieron por debajo de los registros habituales. Aunque septiembre mostró una recuperación temporal, las previsiones indican que la intensidad del fenómeno crecerá durante los próximos meses.

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El Canal aplicó medidas que redujeron en más de 40% el consumo diario de agua destinado al tránsito de buques. La reducción de cuatro tránsitos por día comenzó el 15 de septiembre.

Un campo de cultivo dividido entre la sequía y la lluvia ilustra el impacto del fenómeno climático de El Niño en la producción agrícola. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Córdoba sostuvo que la restricción busca sostener las operaciones durante los próximos meses. También indicó que el Canal bajó el calado máximo permitido para los buques neopanamax de 15,24 a 14,63 metros (de 50 a 48 pies).

Ese segmento representa entre 55% y 60% de la utilidad de la ruta interoceánica. La limitación de calado puede obligar a los barcos a transportar menos carga para cumplir con los requisitos operativos.

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La cuenca del Canal no solo abastece las esclusas y permite el paso de embarcaciones. También suministra agua potable a más de dos millones de personas.

Las plantas potabilizadoras extraen cada día un volumen equivalente al utilizado en cerca de ocho tránsitos. Esa relación expone la presión sobre un recurso que debe atender tanto el consumo humano como la continuidad de las operaciones marítimas.

El presidente de la APEDE, Alberto López Tom, planteó que el sector privado debe participar en el monitoreo y la elaboración de respuestas.

Un grifo metálico seco se alza en primer plano sobre un embalse casi vacío, señalando una crisis hídrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad pretende aprovechar la experiencia de sus profesionales para formular recomendaciones sobre el manejo del agua y las consecuencias económicas de El Niño.

“Como sector privado nos corresponde dar seguimiento, analizar la información y, sobre esa base, presentar propuestas”, afirmó López Tom. El dirigente advirtió que reducir el fenómeno a una falta de lluvias dejaría fuera sus efectos sobre los alimentos, la energía, el empleo y las empresas.

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El anuncio del equipo se realizó en la Reunión Mensual de APEDE, denominada “Panamá frente al desafío de El Niño: Canal y su impacto económico en el país”. Córdoba participó junto con David Sedda, contralor financiero de la Vicepresidencia de Finanzas del Canal de Panamá.

Sedda expuso las cifras de la sequía de 2023-2024. Durante ese período, el Canal registró 2.700 tránsitos menos, una caída de 21% frente al año fiscal anterior.

La ruta también transportó 88 millones de toneladas menos de carga, lo que representó una reducción de 17%. El menor volumen derivó en alrededor de $827 millones en ingresos no percibidos.

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Una planta joven de frijol crece sobre un terreno agrícola de suelo agrietado por la escasez de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el año fiscal 2027, las proyecciones apuntan a 1.265 tránsitos menos y a una disminución de 32 millones de toneladas de carga. El efecto neto sobre los ingresos podría ubicarse entre $225 millones y $400 millones.

La estimación depende de la intensidad de la sequía, las restricciones que deba mantener el Canal y la respuesta del mercado. Las condiciones operativas también pueden modificar las decisiones de los clientes sobre sus rutas de navegación.

Un buque que no pueda atravesar Panamá tendría que extender su viaje entre cinco y 14 días. El costo adicional estimado oscila entre $407 mil y $796 mil, sin considerar seguros ni eventuales incumplimientos contractuales.

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