Mundo

La economía china cayó en el último mes arrastrada por el consumo débil y la crisis inmobiliaria

La Oficina Nacional de Estadística reconoció que las empresas de varios sectores siguen enfrentando “dificultades reales”. La producción industrial fue el punto positivo del mes, impulsada por el crecimiento en robótica y alta tecnología

Vista aérea de un empleado en la línea de producción de una fábrica de aluminio en Huaibei, provincia de Anhui, China, el 11 de febrero de 2025 (China Daily/REUTERS/archivo)
Vista aérea de un empleado en la línea de producción de una fábrica de aluminio en Huaibei, provincia de Anhui, China, el 11 de febrero de 2025 (China Daily/REUTERS/archivo)
Guardar

La Oficina Nacional de Estadística de China publicó este martes los datos de consumo interno, inversión fija y producción industrial correspondientes a agosto, que muestran signos de desaceleración en la economía del gigante asiático, con la excepción del impulso registrado en los sectores de robótica y alta tecnología.

Las ventas del comercio minorista de bienes de consumo en China crecieron 0,4% en agosto, por debajo del 0,6% registrado en julio y también por debajo de las expectativas del mercado. En lo que va del año, las ventas minoristas acumulan un aumento interanual del 2,5%.

PUBLICIDAD

Cae la inversión, salvo en tecnología y sector aeroespacial

Un empleado inspecciona una placa de circuito en la línea de producción de una fábrica de Gree, en Wuhan, provincia de Hubei, China, el 16 de agosto de 2021 (China Daily/REUTERS/archivo)
Un empleado inspecciona una placa de circuito en la línea de producción de una fábrica de Gree, en Wuhan, provincia de Hubei, China, el 16 de agosto de 2021 (China Daily/REUTERS/archivo)

La inversión en activos fijos cayó 7,2% en los primeros ocho meses del año, hasta alcanzar los 29,3 billones de yuanes (unos 3,78 billones de euros). Excluyendo el sector inmobiliario, la caída se ubica en 4,2%.

El principal lastre sigue siendo el mercado inmobiliario: la inversión en desarrollo de bienes raíces se desplomó 12,9% en los primeros ocho meses del año, en línea con una crisis del sector que ya se extiende por varios años y que ha golpeado tanto la confianza del consumidor como los ingresos de los gobiernos locales.

En contraste, la inversión creció con fuerza en las industrias de alta tecnología (+5,2%), los servicios de información (+22,7%), el sector aeroespacial (+14,9%) y la fabricación de equipos electrónicos y de comunicaciones (+6,9%).

PUBLICIDAD

La producción industrial, el dato positivo del mes

Empleados trabajan en la línea de producción de una fábrica de la automotriz eléctrica china Nio, en Hefei, provincia de Anhui, China, el 2 de abril de 2025 (REUTERS/Florence Lo/archivo)
Empleados trabajan en la línea de producción de una fábrica de la automotriz eléctrica china Nio, en Hefei, provincia de Anhui, China, el 2 de abril de 2025 (REUTERS/Florence Lo/archivo)

El aspecto más favorable de los indicadores fue el incremento anual de 5,2% de la producción industrial en agosto, frente al 4,5% registrado en julio, impulsado principalmente por el fuerte crecimiento en la fabricación de robots y productos de alta tecnología.

La producción de alta tecnología aumentó 16,7%, mientras que la fabricación de equipos creció 12,1%. En productos específicos, la producción de robots industriales se disparó 34,6%, y las baterías de iones de litio y los equipos de impresión 3D registraron aumentos de 57,2% y 29,9%, respectivamente.

La tasa de desempleo urbano, medida por encuestas, subió a 5,3% en agosto, desde el 5,2% de julio, aunque se mantuvo estable respecto del mismo mes del año anterior. Analistas atribuyeron parte de ese repunte al ingreso al mercado laboral de nuevos graduados universitarios en un contexto de demanda todavía débil.

Advertencia oficial sobre la demanda interna

“Al mismo tiempo que reconocemos los resultados positivos de la economía industrial, debemos ser conscientes de que la recuperación de la economía mundial sigue siendo débil, existe una insuficiencia de demanda efectiva interna y las empresas de algunos sectores siguen enfrentando numerosas dificultades reales en su producción y actividad. Es necesario adoptar medidas específicas para hacerles frente”, señaló en rueda de prensa Sun Xiao, jefe de estadística del Departamento de Estadísticas Industriales de la Oficina Nacional de Estadística.

Beijing se fijó una meta de crecimiento del PIB de alrededor del 5% para 2026 y ya implementó distintas medidas de estímulo durante el último año, entre ellas recortes de tasas de interés y programas de crédito focalizados, aunque los datos de agosto sugieren que esos esfuerzos todavía no lograron reactivar de manera significativa la demanda interna. La inversión en activos fijos sigue sostenida en gran medida por empresas estatales, mientras la inversión del sector privado continúa contrayéndose en la comparación interanual, según analistas del sector.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

ChinaEconomía chinaInversión ChinaIndustria ChinaXi JinpingÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Arabia Saudita advirtió que responderá “con firmeza” a los hutíes tras una serie de ataques con misiles y drones en el sur del país

La coalición liderada por Riad afirmó además que adoptará “todas las medidas operativas necesarias para disuadir este enfoque hostil y extremista”

Arabia Saudita advirtió que responderá “con firmeza” a los hutíes tras una serie de ataques con misiles y drones en el sur del país

El dictador Kim Jong-un reafirmó su apoyo a Rusia y prometió ampliar la cooperación militar en plena guerra con Ucrania

“Estoy firmemente convencido de la victoria de la Federación de Rusia en la actual lucha sagrada por defender los intereses de seguridad del país y la justicia internacional, y prometo mi apoyo invariable a usted, querido amigo, y al fraternal pueblo ruso”, dijo el líder del régimen norcoreano en una carta enviada el lunes a Vladimir Putin

El dictador Kim Jong-un reafirmó su apoyo a Rusia y prometió ampliar la cooperación militar en plena guerra con Ucrania

Brigada cubana en Italia, bajo denuncia por posibles abusos laborales del régimen

Organizaciones citadas por CiberCuba describen descuentos elevados, límites para trasladarse, extensas jornadas y trabas familiares, mientras un convenio regional fija montos y destinos de las transferencias vinculadas a una entidad financiera

Brigada cubana en Italia, bajo denuncia por posibles abusos laborales del régimen

Algunos rusos están huyendo al extranjero, alegando temor al reclutamiento y a la pérdida de libertad

El éxodo no se acerca ni de lejos a la magnitud del de 2022, cuando cientos de miles de personas huyeron durante el primer año de la invasión a gran escala de Ucrania. Aun así, un grupo que ayuda a los ciudadanos rusos que buscan emigrar afirmó que recibió casi ocho veces más consultas el mes pasado que en mayo

Algunos rusos están huyendo al extranjero, alegando temor al reclutamiento y a la pérdida de libertad

Estados Unidos negó que un petrolero haya impactado una mina en Ormuz y acusó a Irán de atacarlo dos veces

Teherán afirmó que la embarcación quedó envuelta en llamas tras ingresar en una zona que considera restringida, mientras Washington sostuvo que el buque ya había quedado inoperativo tras un ataque anterior y que posteriormente fue alcanzado nuevamente cuando se encontraba frente a las costas de Omán

Estados Unidos negó que un petrolero haya impactado una mina en Ormuz y acusó a Irán de atacarlo dos veces
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Defensa de Laura Sarabia rechazó el cargo de peculado durante la audiencia de imputación: “Para eso les pagan”

Defensa de Laura Sarabia rechazó el cargo de peculado durante la audiencia de imputación: “Para eso les pagan”

Alias ‘La Gringa’, vinculada a ‘La Jauría’, sostuvo reuniones con el Comandante general de la PNP, Óscar Arriola

Conmoción en Mendoza: un nene de 8 años fue asesinado durante un tiroteo entre bandas narco

Cambio de estrategia: el BCRA recalibra una de sus metas para evitar tensiones sobre el dólar y las tasas

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 15 de septiembre

DEPORTES

Copa Davis: la Selección Argentina de tenis tuvo su primer entrenamiento en Neuquén

Copa Davis: la Selección Argentina de tenis tuvo su primer entrenamiento en Neuquén

Platense irá por la hazaña contra Fluminense en busca del pase a las semifinales de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Polémica con el hijo de una leyenda del fútbol: sufrió un accidente de tránsito, lo acusaron de dar positivo de drogas y publicó el test

Un ex jugador de Boca Juniors que brilla en Europa podría ser convocado para la selección de Italia

Boca Juniors y San Pablo definirán en Brasil el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

ENTRETENIMIENTO

Una familia, un crimen y 30 años de silencio en la nueva serie Catedrales

Una familia, un crimen y 30 años de silencio en la nueva serie Catedrales

“Gestioné muy mal mi relación con Hollywood, pero siempre para mi beneficio”: la particular autocrítica de Russell Crowe

El día que Julia Roberts recordó la primera vez que leyó el guion de Notting Hill: “Qué estupidez sería hacer esto”

Robots, desiertos e inteligencia artificial: 10 películas sobre el fin del mundo que marcaron al cine de ciencia ficción

Mientras compagina el cine de autor con Marvel, Sebastian Stan propone una película para ‘El soldado de invierno’: “Podría ser de bajo presupuesto”