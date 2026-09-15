La economía china cayó en el último mes arrastrada por el consumo débil y la crisis inmobiliaria

Vista aérea de un empleado en la línea de producción de una fábrica de aluminio en Huaibei, provincia de Anhui, China, el 11 de febrero de 2025 (China Daily/REUTERS/archivo)

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La Oficina Nacional de Estadística de China publicó este martes los datos de consumo interno, inversión fija y producción industrial correspondientes a agosto, que muestran signos de desaceleración en la economía del gigante asiático, con la excepción del impulso registrado en los sectores de robótica y alta tecnología.

Las ventas del comercio minorista de bienes de consumo en China crecieron 0,4% en agosto, por debajo del 0,6% registrado en julio y también por debajo de las expectativas del mercado. En lo que va del año, las ventas minoristas acumulan un aumento interanual del 2,5%.

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Cae la inversión, salvo en tecnología y sector aeroespacial

Un empleado inspecciona una placa de circuito en la línea de producción de una fábrica de Gree, en Wuhan, provincia de Hubei, China, el 16 de agosto de 2021 (China Daily/REUTERS/archivo)

La inversión en activos fijos cayó 7,2% en los primeros ocho meses del año, hasta alcanzar los 29,3 billones de yuanes (unos 3,78 billones de euros). Excluyendo el sector inmobiliario, la caída se ubica en 4,2%.

El principal lastre sigue siendo el mercado inmobiliario: la inversión en desarrollo de bienes raíces se desplomó 12,9% en los primeros ocho meses del año, en línea con una crisis del sector que ya se extiende por varios años y que ha golpeado tanto la confianza del consumidor como los ingresos de los gobiernos locales.

En contraste, la inversión creció con fuerza en las industrias de alta tecnología (+5,2%), los servicios de información (+22,7%), el sector aeroespacial (+14,9%) y la fabricación de equipos electrónicos y de comunicaciones (+6,9%).

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La producción industrial, el dato positivo del mes

Empleados trabajan en la línea de producción de una fábrica de la automotriz eléctrica china Nio, en Hefei, provincia de Anhui, China, el 2 de abril de 2025 (REUTERS/Florence Lo/archivo)

El aspecto más favorable de los indicadores fue el incremento anual de 5,2% de la producción industrial en agosto, frente al 4,5% registrado en julio, impulsado principalmente por el fuerte crecimiento en la fabricación de robots y productos de alta tecnología.

La producción de alta tecnología aumentó 16,7%, mientras que la fabricación de equipos creció 12,1%. En productos específicos, la producción de robots industriales se disparó 34,6%, y las baterías de iones de litio y los equipos de impresión 3D registraron aumentos de 57,2% y 29,9%, respectivamente.

La tasa de desempleo urbano, medida por encuestas, subió a 5,3% en agosto, desde el 5,2% de julio, aunque se mantuvo estable respecto del mismo mes del año anterior. Analistas atribuyeron parte de ese repunte al ingreso al mercado laboral de nuevos graduados universitarios en un contexto de demanda todavía débil.

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Advertencia oficial sobre la demanda interna

“Al mismo tiempo que reconocemos los resultados positivos de la economía industrial, debemos ser conscientes de que la recuperación de la economía mundial sigue siendo débil, existe una insuficiencia de demanda efectiva interna y las empresas de algunos sectores siguen enfrentando numerosas dificultades reales en su producción y actividad. Es necesario adoptar medidas específicas para hacerles frente”, señaló en rueda de prensa Sun Xiao, jefe de estadística del Departamento de Estadísticas Industriales de la Oficina Nacional de Estadística.

Beijing se fijó una meta de crecimiento del PIB de alrededor del 5% para 2026 y ya implementó distintas medidas de estímulo durante el último año, entre ellas recortes de tasas de interés y programas de crédito focalizados, aunque los datos de agosto sugieren que esos esfuerzos todavía no lograron reactivar de manera significativa la demanda interna. La inversión en activos fijos sigue sostenida en gran medida por empresas estatales, mientras la inversión del sector privado continúa contrayéndose en la comparación interanual, según analistas del sector.

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(Con información de Europa Press)