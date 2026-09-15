Guatemala

El río Las Vacas aparece con una coloración roja en sectores de la Ciudad de Guatemala

El fenómeno fue observado el lunes 14 de septiembre de 2026 con mayor intensidad bajo el puente Belice y también en las zonas 5 y 6, según reportes vecinales y registros difundidos

Dos fotografías de un río con agua de color rojo que fluye entre laderas cubiertas de vegetación verde.
El caudal de un río fluye con una intensa coloración roja a través de un entorno natural con abundante vegetación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El río Las Vacas apareció teñido de un rojo intenso el lunes 14 de septiembre de 2026 en la Ciudad de Guatemala, una alteración que alarmó a los vecinos y llevó al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala a iniciar inspecciones para identificar la sustancia, determinar su procedencia y establecer eventuales responsabilidades.

La coloración se observó con mayor intensidad bajo el puente Belice, en el tramo situado entre la zona 6 y la calzada La Paz. También se registraron aguas rojizas cerca del parque ecológico La Asunción, en la zona 5 de la capital.

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Videos y fotografías tomados por residentes circularon en distintas redes sociales, páginas locales y medios de comunicación. Las imágenes mostraban una tonalidad roja marcada en el cauce y despertaron inquietud entre quienes viven en las áreas próximas al afluente.

Los vecinos reclamaron que las autoridades determinen la causa del fenómeno y establezcan si existe algún riesgo para la salud o para el ambiente. Al momento de difundirse los primeros registros, no había una explicación oficial confirmada sobre el origen del cambio en el agua.

La consulta inicial realizada al ministerio no obtuvo respuesta antes de publicaciones en medios de comunicación, según reporte del Diario La Hora. Aunque más tarde, la cartera ambiental divulgó un comunicado formal fechado ese mismo día.

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Comunicado oficial del Ministerio de Ambiente de Guatemala sobre la alteración en las aguas del río Las Vacas, del 14 de septiembre de 2026
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala emitió un comunicado sobre el inicio de investigaciones por la alteración en las aguas del río Las Vacas. (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales)

Inspecciones para identificar la sustancia en el agua

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales informó que activó las acciones correspondientes tras las denuncias ciudadanas sobre la alteración detectada bajo el puente Belice. La institución deberá definir el origen del hecho y las responsabilidades que puedan surgir de acuerdo con la ley.

“El MARN ha iniciado las acciones correspondientes para determinar el origen de este hecho y establecer las responsabilidades que conforme a la ley procedan”, indicó la cartera en su comunicado. La intervención se concentró inicialmente en el sector donde la coloración fue advertida con mayor claridad.

Las autoridades realizarán inspecciones y análisis técnicos para establecer la naturaleza de la sustancia presente en el río y su posible punto de procedencia. El ministerio no descartó hipótesis sobre el episodio ni confirmó que la coloración implique, por ahora, una amenaza sanitaria o ambiental para las comunidades cercanas.

La posibilidad de sanciones quedó supeditada a los resultados de esas verificaciones. “De comprobarse infracciones o daños ambientales, se aplicarán las acciones administrativas y legales correspondientes, conforme al marco legal vigente”, señaló el organismo.

La entidad también valoró los reportes vecinales que permitieron detectar el cambio de aspecto del cauce. “El MARN agradece y valora las denuncias ciudadanas que permitieron alertar sobre esta situación y reitera su compromiso con la protección de los recursos naturales”, expresó.

Un afluente urbano que desemboca en el río Motagua

El río Las Vacas atraviesa varias zonas densamente pobladas de la capital guatemalteca antes de desembocar en el río Motagua, uno de los principales cauces del país. La extensión del fenómeno en distintos puntos urbanos amplificó la preocupación por una posible afectación del entorno próximo al agua.

Especialistas consultados por medios locales señalaron de manera general que las lluvias, el arrastre de sedimentos y otros factores ambientales pueden modificar temporalmente el aspecto de un río. Sin embargo, esa posibilidad no constituye una explicación confirmada para lo ocurrido en Las Vacas.

El ministerio aseguró que dará seguimiento al caso y que actuará bajo la legislación ambiental vigente si determina responsabilidades. El comunicado fue firmado en Guatemala el 14 de septiembre de 2026 y concluyó con la frase: “Cumpliendo con la ley, protegemos a la naturaleza”.

No se informó un plazo para la entrega de los resultados de los análisis técnicos ni se precisó si la sustancia que provocó la tonalidad rojiza supone un riesgo para la población o los ecosistemas cercanos al afluente.

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