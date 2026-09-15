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El drama de las playas del Reino Unido contaminadas con aguas residuales

Más de 43.000 horas de descarga en julio y agosto dejaron playas contaminadas con E. coli, provocando hospitalizaciones y una creciente presión sobre las empresas de agua concesionadas

Un flotador de flamenco, un cubo amarillo y una regadera sobre la arena frente al mar, con varias personas caminando al fondo.
Más de 43.000 horas de descargas en julio y agosto coincidieron con 636 reportes de bañistas enfermos, según Surfistas Contra las Aguas Residuales (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las playas del Reino Unido atravesaron este verano la peor temporada de vertidos de aguas residuales en años. Las empresas hídricas descargaron más de 43.000 horas de aguas residuales en ríos y mares durante julio y agosto, mientras cientos de personas enfermaron tras bañarse en esas aguas con síntomas que incluyeron vómitos, diarrea, infecciones de oído y hospitalizaciones, según informó Daily Mirror.

La organización Surfistas Contra las Aguas Residuales (SAS) recibió 636 denuncias de personas que aseguraron haberse enfermado después de nadar en ríos, lagos y mares de Inglaterra en esos dos meses. La entidad advierte que esa cifra representa solo “la punta del iceberg”, ya que la mayoría de los casos no se notifican.

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El servicio Servicio de Mares y Ríos Seguros emitió 290 alertas de contaminación durante el mismo período, con casi el 85% en zonas de baño calificadas como de calidad “buena” o “excelente” por la Agencia de Medio Ambiente (AMA).

Más de 2.000 horas de vertidos llegaron a zonas de baño designadas

Infografía ilustrada con textos, dibujos de playas contaminadas, tuberías de desagüe, un mapa y un niño hospitalizado.
Una infografía detalla el impacto de la contaminación por aguas residuales en las costas del Reino Unido durante los meses de verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

De las más de 43.000 horas totales de descarga, más de 2.000 tuvieron lugar directamente en zonas de baño designadas, el equivalente a casi dos meses y medio de contaminación ininterrumpida. Solo durante el fin de semana del Día del Banco de agosto —el feriado nacional que se celebra el último lunes del mes—, los vertidos sumaron 821 horas —equivalentes a 34 días completos—, lo que activó alertas en 105 puntos del país.

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Los lugares más afectados fueron Wallasey Beach y Moreton Beach, en Merseyside; Readymoney Cove, en Fowey, Cornualles; y Plymouth Hoe East, en Devon. Wallasey acumuló 183 horas de vertidos en ese período. Durante las tres olas de calor registradas entre mayo y agosto, la contaminación en zonas de baño superó las 14.000 horas, lo que incrementó la exposición de miles de familias que viajaron a la costa en plenas vacaciones de verano.

Los vertidos no se concentraron en zonas con mala calificación ambiental. El dato más llamativo que arrojaron los registros de SAS es que la mayoría de las alertas correspondieron a playas con certificación oficial positiva, lo que puso en cuestión la fiabilidad de esas calificaciones como referencia para los bañistas.

Niños hospitalizados tras nadar en playas con calificación de calidad excelente

Manos con guantes azules sostienen un frasco transparente con agua turbia ante una playa con mar agitado y cielo nublado.
El servicio de Mares y Ríos Seguros emitió 290 avisos en dos meses y casi el 85% ocurrió en zonas clasificadas como “buenas” o “excelentes” por la Agencia de Medio Ambiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los afectados figura Keeva Hollow, una niña de ocho años hospitalizada tras ingerir agua mientras nadaba en Avon Beach, en Dorset, una playa con calificación “excelente” de la AMA. Los análisis confirmaron que contrajo campylobacter, bacteria presente en agua marina contaminada. Otros dos menores, de tres y ocho años, también requirieron atención hospitalaria con síntomas graves tras nadar en un puerto que la propia familia describió como un “inodoro”.

El caso de Heather Preen ilustra la dimensión del problema. La niña murió en 1999 tras contraer E. coli O157 en una playa de Devon al entrar en contacto con agua contaminada. Su historia fue recreada en el docudrama Dirty Business de Channel 4. Su madre, Julie Maughan, se unió a quienes entregaron una petición al gobierno para exigir medidas concretas frente a la crisis de los vertidos. La AMA señaló en ese caso que no logró identificar la fuente de contaminación.

SAS califica la situación como una crisis de salud pública y exige reformas

Un niño de tez clara yace envuelto en una manta estampada sobre un sofá, con un familiar fuera de foco ofreciéndole un vaso de agua en primer plano.
Una menor de ocho años enfermó al tragar agua en Avon Beach, en Dorset, y los análisis confirmaron la infección bacteriana asociada con agua contaminada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jo Morley, directora de campañas de SAS, afirmó que “los vertidos de aguas residuales de las empresas de agua llevan décadas causando enfermedades” en declaraciones recogidas por el Daily Mirror. “Desde gastroenteritis e infecciones de oído hasta semanas de baja laboral y hospitalizaciones. Esto es una crisis de salud pública”, sostuvo.

La cantante Becky Hill se sumó al reclamo y pidió al secretario de Estado Andy Burnham que tome “medidas drásticas” frente al escándalo. La AMA y compañías como Wessex Water señalaron que los elevados niveles de E. coli en lugares como Christchurch Harbour responden a múltiples factores. Entre ellos escorrentías agrícolas, fauna silvestre y sistemas de tratamiento privados, y que sus propios activos no fueron identificados como fuente de la contaminación. SAS, por su parte, exige una reforma estructural del sistema de gestión del agua en el Reino Unido.

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