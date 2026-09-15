“Empezaron a darme el reconocimiento que merezco”: Dave Franco habló sobre construir una carrera bajo la sombra de su hermano James

Dave Franco protagoniza Idiots, una comedia negra y de carretera dirigida por Macon Blair sobre dos hombres con dificultades económicas que emprenden un viaje para llevar a un adolescente a un centro de rehabilitación

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Dave Franco visitó el podcast Armchair Expert, conducido por Dax Sheppard y Monica Padman, donde repasó su trayectoria profesional y explicó el proceso que atravesó para construir una identidad artística propia, separada de la de su hermano mayor, el actor James Franco.

El actor de 41 años también habló sobre su matrimonio con Alison Brie, su ausencia deliberada de las redes sociales y sus próximos estrenos cinematográficos.

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La conversación surgió a partir de una anécdota compartida por O’Shea Jackson Jr., coprotagonista de Franco en la película Idiots, cuyo padre es el rapero y actor Ice Cube. Jackson Jr. interpretó a su propio padre en la película Straight Outta Compton.

El actor afirmó que el apellido Franco pesó durante años en su carrera en la industria del entretenimiento (Captura de video: YouTube/@armchairexpertpod)

Según relató Franco, ambos actores nunca habían hablado sobre la experiencia de crecer y trabajar en la industria con un familiar reconocido, hasta que Jackson Jr. lo sacó a la luz durante un podcast que grabaron juntos semanas atrás: “Creo que ambos tuvimos esa sensación interna donde pensamos: ‘No lo voy a mencionar’, y está bien”.

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La construcción de una carrera propia

El actor californiano admitió sentirse agradecido por los consejos que recibió de su hermano al ingresar a la industria del entretenimiento.

Sin embargo, reconoció que durante años cargó con el peso de trabajar bajo un apellido ya asociado a otro actor de trayectoria consolidada. “Creo que en los últimos años he recorrido mi propio camino el tiempo suficiente como para que la gente empiece a reconocerme por mí mismo”, explicó.

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Sobre la magnitud del desafío que representó ese proceso, Franco fue contundente al referirse al talento y la trayectoria de su hermano: “No es alguien cuya sombra puedas simplemente ignorar al intentar abrirte camino en la industria”.

El actor dijo que con el tiempo obtuvo un reconocimiento independiente por su trabajo después de alejarse de la comparación con su hermano James Franco (REUTERS)

Con el paso de los años, Franco considera que ese esfuerzo comenzó a traducirse en una valoración independiente de su trabajo. “La gente empezó a darme el reconocimiento que merezco”, afirmó.

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Cuando Padman lo felicitó por haber logrado despegarse de esa comparación, el actor respondió con una frase breve mediante la que sintetizó años de esfuerzo: “Trabajé muy duro”.

Vida sin redes sociales y rutina de pareja con Alison Brie

Franco reiteró su decisión de mantenerse alejado de las redes sociales. El actor fue explícito sobre los motivos: “Entiendo la ventaja y por qué es tan adictivo, pero para mí, simplemente me asusta. No quiero exponerme ante un montón de extraños que inevitablemente me van a destruir todos los días”.

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Esa ausencia digital también le cerró puertas comerciales. Afirmó que nadie quería trabajar con él en campañas publicitarias pagas, pese a que lo había intentado, un terreno en el que su esposa, Alison Brie, sí participa activamente.

Dave Franco contó que mantiene con Alison Brie una rutina de mensajes extensos cuando están separados por trabajo (REUTERS)

Sobre su matrimonio de 14 años, detalló una costumbre que mantienen desde el inicio del vínculo: cuando están separados por trabajo, se envían mensajes de texto extensos cada noche a modo de cartas de amor. “Juro por Dios que es en parte la razón por la que seguimos juntos”, aseguró.

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Sobre la evolución de la relación con el paso de los años, agregó que “está mejorando cada vez más. Y ahí es cuando sabés que encontraste a la persona correcta”.

Nuevos proyectos: de la comedia violenta a una película animada sobre la cultura filipina

Franco se explayó sobre Idiots, su próxima película dirigida por Macon Blair, que se estrenó el 28 de agosto. Definió al film como “una versión de comedia total y desenfrenada de The Last Detail”, en referencia al clásico protagonizado por Jack Nicholson.

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Sobre el estilo narrativo del director, explicó que “te va a dar una carcajada y de inmediato te va a mostrar el momento más oscuro y violento de la película”. También destacó que “en el momento en que te sentís cómodo, te va a sacar la alfombra de abajo”.

El actor presentó Idiots, dirigida por Macon Blair, como una comedia que combina humor con giros oscuros y violentos (Captura de video YouTube/@armchairexpertpod)

El elenco incluye a Peter Dinklage, Nicholas Braun y Kiernan Shipka. Sobre Dinklage, Franco expresó admiración por su capacidad de generar comodidad inmediata en el set: “Es una de esas personas que, de inmediato, hace bromas y de inmediato te pone a gusto”.

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Franco también adelantó detalles de Forgotten Island, producción animada de DreamWorks que llegará a las salas el 25 de septiembre, y que definió como el primer largometraje de un gran estudio centrado en la cultura filipina.

Respecto a Hoppers, la producción de Pixar en la que interpreta al villano, reconoció haber tenido dudas durante el rodaje: “Muchachos, ¿esto es demasiado? ¿Vamos a asustar a los chicos?”.

Dave Franco adelantó que Forgotten Island será una película animada de DreamWorks centrada en la cultura filipina y habló de su papel de villano en Hoppers, la producción de Pixar (REUTERS)

El resultado excedió sus expectativas: “No puedo contarles la cantidad de mensajes que recibí de amigos con hijos, básicamente diciendo alguna versión de ‘gracias por darles pesadillas a mis hijos de por vida’”.

Una amiga, según relató, fue más allá: “Es una locura decir que sos lo más aterrador que le pasó a mi hija en su vida hasta ahora”. Aseguró que tomó esos comentarios con humor y que los consideraba una excelente reseña.