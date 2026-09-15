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Arabia Saudita y Egipto exigieron garantizar la libertad de navegación en el mar Rojo tras el avance hutí en Yemen

El príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, viajó a El Cairo para buscar apoyo diplomático después de que los rebeldes tomaran el control del estrecho de Bab el Mandeb

Imagen satelital del estrecho de Bab el Mandeb, puerta de entrada al mar Rojo, el 12 de julio de 2026, en medio de la amenaza de Irán de usar a sus aliados hutíes para cerrar el paso (NASA Worldview/vía REUTERS)
Imagen satelital del estrecho de Bab el Mandeb, puerta de entrada al mar Rojo, el 12 de julio de 2026, en medio de la amenaza de Irán de usar a sus aliados hutíes para cerrar el paso (NASA Worldview/vía REUTERS)
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Arabia Saudita y Egipto exigieron este martes que se garantice la libertad de navegación en el mar Rojo, después de que Riad prometiera una respuesta firme a los ataques de los rebeldes de Yemen, que controlan una de las entradas a esta estratégica ruta.

Tras años de tregua en la guerra civil en Yemen, los rebeldes hutíes, aliados de Irán, reanudaron en julio los combates contra las fuerzas del gobierno apoyadas por Arabia Saudita. En una ofensiva relámpago lograron tomar el control de todo el territorio yemenita en el mar Rojo y del estrecho de Bab el Mandeb, lo que puso en jaque a Arabia Saudita, que dependía de este paso que conecta el océano Índico y el mar Mediterráneo.

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Para Arabia Saudita, el mayor exportador mundial de crudo, esta vía era vital desde que Irán impuso un bloqueo en el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra contra Estados Unidos en febrero.

Riad busca apoyo diplomático en Egipto

El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi se reúne con el príncipe heredero saudita Mohamed bin Salmán en El Cairo, Egipto, el 15 de septiembre de 2026, en medio de la escalada en el mar Rojo (Bandar Algaloud/Corte Real Saudita/vía REUTERS)
El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi se reúne con el príncipe heredero saudita Mohamed bin Salmán en El Cairo, Egipto, el 15 de septiembre de 2026, en medio de la escalada en el mar Rojo (Bandar Algaloud/Corte Real Saudita/vía REUTERS)

Con sus infraestructuras petroleras bajo ataque de los hutíes, el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, dirigente de facto del reino, viajó a El Cairo para reunirse con el presidente egipcio Abdel Fatah al Sisi y buscar apoyos diplomáticos. Los dos dirigentes “enfatizaron en la importancia de garantizar la libertad y la seguridad de la navegación marítima” a través de los estrechos de Ormuz y Bab el Mandeb, informó la presidencia egipcia.

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Durante la reunión, Al Sisi reafirmó el apoyo de Egipto a las medidas adoptadas por Riad “para proteger su seguridad y estabilidad”, en un momento en que este cerco puede impactar económicamente a su país, que depende en gran medida de los ingresos del Canal de Suez para obtener divisas. Qatar advirtió este martes que el cierre del estrecho de Bab el Mandeb puede tener consecuencias “catastróficas”.

Al menos 100.000 desplazados en Yemen

Combatientes hutíes, alineados con Irán, posan junto a un vehículo destruido tras un ataque contra fuerzas respaldadas por Arabia Saudita, en la gobernación de Al Jawf, Yemen, el 15 de septiembre de 2026 (Houthi Military Media/vía REUTERS)
Combatientes hutíes, alineados con Irán, posan junto a un vehículo destruido tras un ataque contra fuerzas respaldadas por Arabia Saudita, en la gobernación de Al Jawf, Yemen, el 15 de septiembre de 2026 (Houthi Military Media/vía REUTERS)

Los rebeldes hutíes infligieron en los últimos días importantes reveses a las fuerzas gubernamentales yemeníes y también golpearon territorio de Arabia Saudita. En Yemen, los combates de las últimas semanas dejaron cientos de muertos y cerca de 100.000 desplazados, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Arabia Saudita prometió este martes responder con firmeza” a los últimos ataques de los hutíes, y la Defensa Civil saudí emitió por la mañana varias alertas de riesgo de ataque, una de ellas para la ciudad santa de La Meca, pero sobre todo para los alrededores de Yedá, a orillas del mar Rojo, y de Taif. Posteriormente, las autoridades levantaron la advertencia. Un ataque de los hutíes en el oeste de Yemen el lunes mató a ocho soldados de las fuerzas gubernamentales, según dos fuentes militares.

La reanudación de la guerra civil en Yemen, un conflicto que empezó en 2014, impactó en los precios de los derivados del petróleo, que ya cotizaban en niveles muy altos desde el inicio de la guerra en Oriente Medio. El diésel estadounidense registró este martes un nuevo récord de 6,27 dólares por galón, y el barril de Brent, el crudo de referencia en Europa, se acercó a los 110 dólares.

A petición de Francia, el Consejo de Seguridad de la ONU abordará el martes a las 19H00 GMT la situación en el estrecho de Bab el Mandeb, informaron a la AFP fuentes diplomáticas, que aseguran que Yemen y Arabia Saudita intervendrán en la reunión.

Reunión con Irán postergada

Arabia Saudita solicitó el aplazamiento de una reunión con Irán, que debía celebrarse el lunes en Omán con los países del Golfo. El portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, lo criticó y aseguró que “Irán no interviene en los asuntos yemeníes”. Los hutíes son “actores totalmente independientes que toman sus decisiones en función de sus propios intereses”, afirmó.

Esa reunión debía tratar sobre el futuro del estrecho de Ormuz, otro punto de paso clave para el comercio mundial de hidrocarburos, que Irán mantiene bloqueado desde hace meses en su guerra con Estados Unidos. Los buques que intentan atravesar el estrecho de Ormuz sin la autorización de Teherán son blanco de ataques.

(Con información de AFP)

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