La municipalidad de Ciudad Vieja multará a los hogares que desperdicien agua durante las antorchas

La Municipalidad de Ciudad Vieja multará a los hogares que desperdicien agua potable durante el paso de antorchas por las celebraciones de Independencia de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Municipalidad de Ciudad Vieja multará a los hogares que desperdicien agua potable durante el paso de antorchas por las celebraciones de Independencia de 2026, una medida adoptada ante la sequía que afecta a Guatemala.

Los controles comenzarán a las 6:00 del 14 de septiembre y concluirán a las 6:00 del día siguiente, informó la comuna de Sacatepéquez.

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La práctica de lanzar bolsas de agua durante estas actividades dejó más de 700 toneladas de basura en la capital en 2025 y estuvo vinculada con al menos 38 emergencias.

Las autoridades también alertaron que algunas personas arrojaron bolsas congeladas, capaces de provocar lesiones graves.

Las inspecciones municipales abarcarán calles, avenidas y los tramos de las rutas nacionales RN14 y RN10 que atraviesan Ciudad Vieja. El personal identificará las viviendas involucradas, tomará fotografías y registrará las direcciones exactas para aplicar las sanciones.

La comuna difundió el alcance del operativo en un comunicado: “El día 14 de septiembre de 2026, de 6 a. m. al 15 de septiembre de 2026 a las 6 am. se realizará una supervisión en calles, avenidas, RN14 y RN10, verificando los hogares que estén desperdiciando el agua potable. Se documentará con fotografías, se tomará la dirección exacta y se MULTARÁ DRÁSTICAMENTE”.

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La comuna pidió reemplazar el lanzamiento de agua a los corredores y portadores de antorchas por aplausos para promover el cuidado del recurso hídrico.

El llamado busca modificar una costumbre frecuente durante los recorridos: en vez de lanzar agua a los grupos de corredores y portadores de antorchas, las autoridades pidieron a las familias acompañar a las delegaciones con aplausos. La intención es que niñas, niños y adolescentes reciban un ejemplo de cuidado del recurso hídrico.

Bolsas de agua y hielo, bajo advertencia legal

Lanzar bolsas con agua u otros objetos contra quienes participan en las antorchas será considerado una agresión, advirtió el gobernador departamental de Guatemala, Mauricio Benard. Esa conducta puede acarrear consecuencias legales.

Los planes de seguridad desplegados en la Ciudad de Guatemala y el resto del país apuntan a frenar la llamada “guerra de bolsas con agua”, una práctica que en años anteriores dejó personas heridas e incluso fallecidas. La preocupación se concentra en los impactos contra corredores, peatones y vehículos que circulan cerca de las caravanas.

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El operativo en Ciudad Vieja comenzará a las 6:00 del 14 de septiembre y concluirá a las 6:00 del 15 de septiembre por la sequía que afecta a Guatemala. (Redes Sociales)

Durante 2025, una unidad de transporte pesado que viajaba por Morales, Izabal, recibió el impacto de una bolsa con hielo en el parabrisas delantero, lanzada desde un picop. El conductor relató el hecho en redes sociales para advertir a otros automovilistas que transitaban por la zona.

En 2025, el conductor de un bus reportó daños a su vehículo tras ser víctimas de personas que le lanzaron bolsas con hielo. (Prensa Libre)

Dos participantes de un recorrido de antorchas también resultaron heridos en San Luis Las Carretas, Pastores, luego de que desconocidos les arrojaran bolsas de hielo. Los Bomberos Municipales Departamentales trasladaron a ambas víctimas a la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala.

Las actividades por los 205 años de Independencia movilizarán a estudiantes de distintos centros educativos en calles y carreteras del país. La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, conocida como Conred, pidió celebrar con prevención ante la circulación de grupos en espacios públicos.

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Estudiantes han resultado gravemente heridos por el lanzamiento de bolsas con hielo (Bomberos Voluntarios)

Más de mil antorchas previstas en la capital

Antes de iniciar los trayectos, Conred recomendó planificar las rutas e identificar lugares seguros para descansar. También aconsejó llevar ropa cómoda, mantenerse hidratado y usar elementos reflectivos cuando los recorridos se realicen de noche.

La institución pidió que niñas, niños y adolescentes permanezcan acompañados por una persona adulta, mientras los grupos deben evitar separarse y no ingresar en sectores con poca iluminación o que representen riesgos. Los participantes también deberán depositar los residuos en sitios adecuados y abstenerse de arrojar objetos o bolsas de agua.

La práctica de lanzar bolsas de agua durante las antorchas dejó más de 700 toneladas de basura en 2025 y estuvo vinculada con al menos 38 emergencias. (PubliNews)

La capital prevé la movilización de más de 1.000 antorchas, según Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra. Cada grupo podría reunir entre 150 y 200 personas, por lo que la participación total superaría las 150 mil personas.

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El desplazamiento de las delegaciones provocará cambios en la circulación vehicular, especialmente en las vías utilizadas por los recorridos. Las autoridades recomendaron a los conductores tomar en cuenta las rutas de las antorchas y utilizar vías alternas.